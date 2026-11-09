Mưa lớn làm sạt lở, sập mố cầu ở Thanh Hóa

Mưa lớn kéo dài từ đêm 8-11 đến sáng 9-11 khiến một bên mố cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa), bị sập, làm gián đoạn giao thông qua khu vực.

Video: Hiện trường sạt lở, sập mố cầu ở xã Thanh Kỳ

Sáng 9-11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 4 giờ cùng ngày, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến một bên mố cầu tại Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, bị đứt gãy, sụt lún, sạt lở và cuốn trôi. Mố cầu còn lại cũng có dấu hiệu xê dịch, lún sâu.

Hiện trường sạt lở, sập mố cầu

Đất và lớp nhựa mặt đường bị đổ sập

Sự cố khiến tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông. Theo một cán bộ UBND xã Thanh Kỳ, ngoài một bên mố cầu bị sập, phần thân cầu cũng có dấu hiệu sụt lún, thấp hơn mặt đường khoảng 1m.

Theo lãnh đạo xã Thanh Kỳ, địa phương đã kiểm tra hiện trường, báo cáo cấp trên và các đơn vị liên quan; đồng thời huy động lực lượng trực gác, đặt biển cảnh báo, căng dây phong tỏa hai đầu khu vực xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn, phân luồng phương tiện lưu thông theo các tuyến đường khác.

Hiện trường khu vực sạt lở, sập mố cầu

Hiện địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục khảo sát, kiểm tra, đánh giá mức độ sự cố để sớm triển khai phương án khắc phục.

Ngày 9-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có công điện phát lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và Đông Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Tiếp tục tổ chức tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, nhất là các trọng điểm đê điều xung yếu và cống qua đê trên địa bàn. Các địa phương chủ động triển khai phương án sơ tán người dân sinh sống ở vùng bãi sông; tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống.

ĐỨC HẢI