Đề xuất nâng độ tuổi được phép mua thuốc lá từ 18 lên 21 tuổi

Chiều 9-11, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu (ĐB) Quốc hội nêu nhiều quan điểm để người dân chủ động phòng bệnh từ tác hại của thuốc lá, giảm gánh nặng y tế, bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa…

Làm rõ "ngoại lệ" trong giao dịch mua bán thuốc lá

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) đề nghị trong dự thảo luật cần xác định rõ giới hạn “ngoại lệ” đối với giao dịch thuốc lá trên môi trường điện tử. ĐB đồng tình với việc bảo đảm các chủ thể kinh doanh hợp pháp có thể sử dụng phương tiện điện tử để giao kết, thực hiện hợp đồng trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của phương án chỉnh lý như dự thảo đề cập là bảo đảm giao dịch hợp pháp trong chuỗi cung ứng, thì cần thể hiện rõ giới hạn đó ngay trong điều khoản “ngoại lệ”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, chiều 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB của TP Hải Phòng cho rằng đây là điểm cần làm rõ, vì việc xác định phạm vi “ngoại lệ” sẽ quyết định ranh giới giữa giao dịch được phép và hành vi bán thuốc lá trực tuyến bị cấm.

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga tham gia thảo luận tại hội trường, chiều 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho rằng có tình trạng lách luật bằng cách phối trộn chất mới hoặc dán nhãn "0% nicotine", buộc cơ quan chức năng phải giám định từng sản phẩm rất tốn kém và bị động. Do đó, ĐB Lê Hoàng Anh đề xuất dự thảo luật phải cấm dựa trên công năng. “Mọi dung dịch, chất dùng cho thiết bị hóa hơi, làm nóng để người sử dụng hít vào, có hoặc không chứa nicotine, đều là nguyên liệu thuốc lá bị cấm”, ĐB đề nghị.

ĐB của Gia Lai cũng đề xuất, cần quy định mốc sàn cho lộ trình giảm sản lượng tiêu thụ thuốc lá hằng năm. Hiện gánh nặng thiệt hại kinh tế do thuốc lá gây ra đang lớn gấp 6 lần số nộp ngân sách của ngành này.

ĐB Lê Hoàng Anh thảo luận tại hội trường, chiều 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Bày tỏ đồng tình với việc cấm thuốc lá theo thế hệ, ĐB Lê Hoàng Anh cho biết, lá chắn tuổi 18 chỉ trì hoãn, không ngăn được tình trạng hút thuốc lá. “Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới 15-19 tuổi là 5,46%, sang tuổi 20-24 vọt lên 32,6%, gần gấp 6 lần. Mỗi chúng ta, những người cha, người mẹ trong hội trường này, tự trả lời một câu hỏi: chúng ta có muốn con mình hút thuốc không? Nếu câu trả lời là không, đó chính là lý do để Quốc hội quyết hôm nay”, ĐB Lê Hoàng Anh bày tỏ.

Cùng chung suy nghĩ về việc bảo vệ lứa tuổi thanh thiếu niên, ĐB Nguyễn Hải Long (TP Đà Nẵng) cũng kiến nghị nâng độ tuổi được phép mua thuốc lá từ 18 lên 21 tuổi. ĐB chỉ ra rằng lứa tuổi 18 đến 21 là giai đoạn các em bắt đầu rời gia đình, rất dễ bị lôi kéo. Việc nâng tuổi mua thuốc lá lên 21 sẽ ngăn chặn nguy cơ hàng trăm nghìn thanh niên bước vào con đường nghiện thuốc lá mỗi năm.

Đề xuất nâng diện tích cảnh báo tác hại trên bao thuốc lá

Nhấn mạnh ưu tiên khâu phòng ngừa khi sửa đổi luật, ĐB Vũ Văn Tiến (TP Hải Phòng) nhận xét, việc cai thuốc lá thường rất khó khăn. Do đó, việc duy trì diện tích cảnh báo tác hại của thuốc lá 50% trong hàng thập kỷ qua cần được điều chỉnh. ĐB đề nghị nâng diện tích cảnh báo về sức khỏe trên bao bì thuốc lá tối thiểu là 85% ngay trong dự thảo luật, tiến tới lộ trình đạt 100%.

ĐB Vũ Văn Tiến (TP Hải Phòng) thảo luận tại hội trường, chiều 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu quan tâm, nhất là kiến nghị nâng độ tuổi cấm sử dụng thuốc lá lên 21 tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện nay đa số các nước cũng đều cấm dưới 18 tuổi.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, thống kê cho thấy khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ quy định độ tuổi từ 18 trở lên được sử dụng thuốc lá. Trong khi đó, có 16 quốc gia quy định độ tuổi sử dụng thuốc lá từ 21 tuổi trở lên, trong đó có Mỹ, Singapore, Indonesia, Bahrain, Kuwait, Mông Cổ và Sri Lanka.... Đây là những kinh nghiệm quốc tế đã được cơ quan soạn thảo tham khảo trong quá trình xây dựng dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, chiều 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với các kiến nghị tăng diện tích cảnh báo tác hại của thuốc lá trên bao bì, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, là những kiến nghị rất phù hợp. Tuy nhiên, tăng lên bao nhiêu, tăng như thế nào sẽ quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ trên cơ sở rà soát, đánh giá và thông lệ quốc tế, cùng với thực tiễn triển khai thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, quá trình xây dựng dự thảo luật, không có doanh nghiệp nào có thể tiếp cận để đưa nhóm lợi ích vào dự thảo luật.

ĐỖ TRUNG