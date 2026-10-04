TPHCM: Chủ động các phương án ứng phó trong mùa mưa bão

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành Công văn số 9178/UBND-ĐT gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu khẩn trương, chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-UBND ngày 30-3-2026 của UBND TPHCM về tăng cường công tác phòng chống thiên tai.

Tuyệt đối không để người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; triển khai biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Các sở, ngành, đơn vị tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại; tổ chức trực ban 24/24.

Mưa lớn gây ngập trên đường Nguyễn Văn Khối, phường An Hội Tây (TPHCM) vào đầu tháng 10-2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

UBND TPHCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu kiểm tra, rà soát các địa bàn, khu vực xung yếu, nhất là các khu vực ngập sâu; có phương án khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước, phòng ngừa ngập úng đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng, chống thiên tai đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương thực hiện.

Sở Xây dựng rà soát, chặt tỉa cây xanh. UBND thành phố đề nghị các công ty thủy điện và đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn vận hành điều tiết nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí thành phố thường xuyên, kịp thời đưa tin cảnh báo, dự báo về tình huống thiên tai và thời tiết bất lợi trong mùa mưa bão để chủ động ứng phó hiệu quả.

ĐỨC TRUNG