TPHCM đẩy nhanh các dự án kè chống sạt lở, bảo vệ bờ sông kênh rạch

Các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông đường bộ ven sông, kênh, rạch và các tuyến giao thông thủy để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ địa phương xử lý sự cố phát sinh.

Liên quan các dự án chống sạt lở, chiều 20-5, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Mai Trung Hưng cho biết, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng kè phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông, kênh, rạch nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Đẩy nhanh các dự án kè chống sạt lở, bảo vệ bờ sông kênh rạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc (từ cầu Ông Thìn về thượng lưu), thuộc vị trí sạt lở số 9, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khẩn trương hoàn thiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để sớm triển khai thi công.

Đối với dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Sài Gòn tại phường Thạnh Mỹ Tây, khu vực kho VK 102 cũ do Quân khu 7 quản lý (vị trí sạt lở số 24), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông phải đẩy nhanh tiến độ lập thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư dự án để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Riêng dự án phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố, Trung tâm Quản lý đường thủy phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng trong quý II-2026 tại vị trí sạt lở số 4 trên sông Đồng Nai và vị trí sạt lở số 19 trên Rạch Giồng - sông Kinh Lộ, xã Hiệp Phước.

Đối với dự án xây dựng kè phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ Kênh Bà Tổng, xã An Thới Đông, Trung tâm Quản lý đường thủy phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trước ngày 30-5-2026 để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, Sở Xây dựng TPHCM cũng tăng cường công tác quản lý trong phòng chống sạt lở và bảo đảm an toàn giao thông thủy. Phòng Quản lý đường thủy được giao phối hợp các sở, ngành và địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa và khu neo đậu; yêu cầu các chủ bến, bãi thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ bờ sông, bờ biển, hạn chế nguy cơ sạt lở.

QUỐC HÙNG