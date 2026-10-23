Đề xuất rút gọn thủ tục đầu tư công

Trình bày về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) tại nghị trường sáng 23-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, luật được xây dựng nhằm hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và Luật Đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn và hoàn thiện thể chế tài chính - ngân sách.

Quy định mới nổi bật trong dự thảo luật là tích hợp kế hoạch đầu tư công 5 năm thành “danh mục và mức chi đầu tư công 5 năm” lồng ghép trong kế hoạch tài chính 5 năm; tích hợp kế hoạch đầu tư công hàng năm thành “dự toán chi đầu tư công hàng năm” để quản lý đồng bộ từ lập, phân bổ, giao, chấp hành đến quyết toán.

Các đại biểu họp về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) tại nghị trường sáng 23-10 . Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với dự án nhóm C, dự thảo cắt bỏ bước lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư riêng cho dự án; tích hợp nội dung này trực tiếp vào quy trình xem xét, quyết định đầu tư.

Trong khi đó, dự thảo bổ sung quy định đánh giá hiệu quả đầu tư công xuyên suốt từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện cho đến khi vận hành, khai thác sau đầu tư. Theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và điều hành linh hoạt, dự thảo quy định Quốc hội chỉ quy định các vấn đề khung và nguyên tắc; giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và địa phương chủ động trong điều hành dự toán, phân loại dự án nhóm A, B, C và ban hành cơ chế chi tiết.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh danh mục và mức chi đầu tư công 5 năm để chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án mới đã đủ thủ tục, tránh tình trạng "giữ vốn".

Đại biểu Quốc hội dự họp tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Một điểm mới quan trọng khác là cho phép công trình khẩn cấp được triển khai xây dựng ngay sau khi ban hành lệnh để ứng phó thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, chính trị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là điểm khác biệt so với Luật Xây dựng, nếu Quốc hội thông qua.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nêu rõ, ủy ban cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nội dung dự thảo, song đề nghị Chính phủ hoàn thiện các dự thảo nghị định hướng dẫn ngay cùng với dự thảo, coi đây là yếu tố quyết định tính khả thi khi luật có hiệu lực.

Đại biểu Quốc hội dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Về dự án nhóm C, cơ quan thẩm tra đề nghị không cắt bỏ nội dung chuẩn bị cần thiết đối với dự án nhóm C, đồng thời, nghiên cứu thiết kế theo hướng tích hợp. Cụ thể, dù thống nhất đơn giản hóa thủ tục với dự án nhóm C, cơ quan thẩm tra đề nghị việc bỏ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư riêng không đồng nghĩa với việc cắt bỏ các nội dung chuẩn bị dự án quan trọng.

"Đề nghị nghiên cứu thiết kế quy trình theo hướng rút gọn, tích hợp thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư vào trong một bước. Cần quy định cụ thể ngay trong luật hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thẩm quyền và nội dung quyết định, bảo đảm tính thuận lợi và thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG