Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 5 trường nội trú biên giới

Sáng 1-11, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi cho biết, nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal và Ia Tơi.

Nhà thầu thi công trường nội trú liên cấp tại xã Đăk Long

Năm ngôi trường được triển khai trong đợt 2 của chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Các công trình có tổng diện tích xây dựng hơn 25ha, quy mô khoảng 178 lớp học, phục vụ khoảng 5.600 học sinh, với tổng mức đầu tư hơn 1.116 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm khối phòng học, khu hành chính, công trình phụ trợ, nhà đa năng, nhà ăn và khu ký túc xá dành cho học sinh, giáo viên.

Các công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8-2027, đáp ứng mong đợi của người dân vùng biên giới về một môi trường học tập khang trang, đầy đủ điều kiện cho con em. Sau khi hoàn tất thủ tục, các công trình chính thức thi công từ tháng 10-2026.

Nhà thầu thi công trường nội trú liên cấp tại xã Đăk Long

Xác định ý nghĩa của chương trình, chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng; đồng thời tổ chức tăng ca đối với các hạng mục cần thiết. Quá trình thi công được yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động. Chủ đầu tư cũng thường xuyên đồng hành với nhà thầu, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ghi nhận tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Đăk Long, nhiều tốp công nhân đang triển khai các hạng mục phần móng, gia công sắt thép. Máy móc, thiết bị được tập kết, hoạt động liên tục, tạo không khí thi công khẩn trương.

Trước đó, vào tháng 11-2025, trong đợt 1, tỉnh Quảng Ngãi khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi, với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng. Đến nay, cả 4 trường đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới.

Tin liên quan Đồng loạt khởi công xây dựng 121 trường nội trú khu vực biên giới

HỮU PHÚC