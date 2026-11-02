Gia Lai chấp thuận đầu tư cảng cạn 250 tỷ đồng

Dự án đặt tại phường Hội Phú, do Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai làm chủ đầu tư. Trong tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư góp 50 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động 200 tỷ đồng, chiếm 80%. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm.

Gia Lai có lợi thế kết nối cảng biển Quy Nhơn, tạo thuận lợi phát triển logistics. Trong ảnh: Container hàng hóa tập kết tại cảng biển Quy Nhơn

Cảng cạn có khu nhà kho chứa hàng khoảng 20.000m², gồm kho thường, kho lạnh, kho ngoại quan và bãi container, khu bốc xếp, tập kết hàng hóa khoảng 30.000m². Cùng với hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ, cảng cạn sẽ phục vụ tiếp nhận, lưu giữ, bốc xếp và trung chuyển hàng hóa, góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics địa phương. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12-2026, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 12-2027.

Dự án được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và các ưu đãi khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Cảng cạn là tổ hợp logistics trong đất liền, kết nối với hệ thống cảng biển. Với thế mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và xuất nhập khẩu, cảng cạn sẽ giúp doanh nghiệp tập kết, lưu kho, đóng rút container ngay tại địa phương, qua đó giảm khâu trung chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí logistics.

XUÂN HUYÊN