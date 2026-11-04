Quảng Ngãi: Đầu tư thiết bị y tế cho 22 cơ sở y tế trên địa bàn

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đầu tư thiết bị cho các cơ sở y tế nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Theo quyết định, dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030, thực hiện theo hình thức mua sắm mới. Quy mô đầu tư gồm trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù và trang thiết bị y tế chuyên dùng khác cho 4 bệnh viện tuyến tỉnh, 17 bệnh viện đa khoa khu vực và 1 trung tâm y tế.

Các nhóm thiết bị được tập trung đầu tư gồm: Thiết bị chẩn đoán hình ảnh; thiết bị xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh; thiết bị hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức; thiết bị nội soi, theo dõi người bệnh và các trang thiết bị y tế thiết yếu khác.

Việc đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giảm chi phí cho người bệnh; nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tự chủ của các cơ sở y tế.

Quyết định nêu rõ Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát kỹ hiện trạng trang thiết bị, nhu cầu khám chữa bệnh, cơ sở vật chất và khả năng vận hành, khai thác của từng cơ sở y tế; xác định danh mục, chủng loại, số lượng, cấu hình, tính năng kỹ thuật và tiêu chuẩn, định mức thiết bị phù hợp, bảo đảm đầu tư đúng nhu cầu, đồng bộ, hiệu quả, không trùng lặp, không vượt tiêu chuẩn…

HỮU PHÚC