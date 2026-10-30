TPHCM nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

Chiều 30-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM”. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Giám sát lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng

Tại hội nghị, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng, công tác giám sát, phản biện xã hội và phòng, chống tham nhũng càng phải được quan tâm trong bối cảnh hiện nay.

Theo ông, TPHCM cần đổi mới phương thức giám sát tại cơ sở, đặc biệt ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài chính công và dự án đầu tư công.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề. Thực hiện: VĂN MINH

Từ thực tiễn ở cơ sở, đại diện UBND phường Cầu Kiệu đề xuất TPHCM nghiên cứu, hướng dẫn một mẫu theo dõi thống nhất đối với thông tin phản ánh, tố giác về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do MTTQ chuyển đến cơ quan Nhà nước và kết quả giải quyết. Qua đó, có thể áp dụng thống nhất cho cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Một số ý kiến đề nghị, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần được thực hiện sớm, công khai và có sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, luật sư. Cụ thể, tham gia giám sát, phản biện xã hội về phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, hay đối với các chính sách về nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa cho công nhân, phụ nữ...

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Mai Thị Hồng Hoa phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Vấn đề này, theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Mai Thị Hồng Hoa, mỗi hoạt động giám sát, phản biện phải trả lời được ba câu hỏi: Vấn đề cần giải quyết là gì? Kiến nghị cụ thể với ai? Kết quả nào cần được theo dõi, đánh giá sau đó?

Cơ chế bảo vệ người tố giác

Dẫn chứng thực tế có nơi, có lúc giám sát, phản biện xã hội vẫn còn hình thức và dàn trải, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Ung Thị Xuân Hương cho rằng, cần chọn đúng nội dung người dân quan tâm, bức xúc, các vấn đề nổi cộm để giám sát, phản biện xã hội.

Bà Ung Thị Xuân Hương phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Để nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Tân Uyên Nguyễn Nhất Trung cho rằng, kết quả giải quyết kiến nghị cần đưa vào đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu. Về trách nhiệm, bà Ung Thị Xuân Hương cũng kiến nghị xem xét trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật sau giám sát.

Về cơ chế bảo vệ người tố giác tham nhũng, Luật sư Nguyễn Văn Hậu đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế bảo vệ người phản ánh, tố giác tham nhũng, tiêu cực. Cùng với bảo vệ người phản ánh, cần có chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân chậm hoặc không thực hiện kiến nghị giám sát.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận các ý kiến tâm huyết, đề xuất nhiều giải pháp. Đây là những ý kiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM trong thời gian tới.

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