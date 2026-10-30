TPHCM nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Ngày 30-10, Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị 28-CT/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026-2030.

Tuyến hẻm 362 Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ) trước và sau khi mở rộng hẻm khang trang hơn

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định phong trào thi đua "Dân vận khéo" là nhiệm vụ thường xuyên, bám sát nhiệm vụ phát triển TPHCM trong giai đoạn 2026-2030.

Phong trào phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết việc mới, việc khó, vấn đề trọng tâm, cấp thiết và những vấn đề nhân dân, doanh nghiệp quan tâm. Trong đó có các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp.

Tuyến hẻm 51/22 Cao Thắng (phường Bàn Cờ, TPHCM) rộng rãi, thông thoáng sau khi người dân hiến đất mở rộng hẻm. Ảnh: VĂN MINH

Phong trào cũng phải lấy hiệu quả giải quyết vấn đề, sự chuyển biến thực tế tại cơ sở, mức độ đồng thuận và lợi ích thiết thực của nhân dân làm thước đo; đồng thời bảo đảm mô hình có tính bền vững, khả năng nhân rộng, không chạy theo số lượng.

Tuyến hẻm 362 Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ) trước và sau khi mở rộng hẻm khang trang hơn

Chỉ thị 28-CT/TU xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, như yêu cầu thực hiện nghiêm công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó là chú trọng thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phong trào “Dân vận khéo” cần được đẩy mạnh gắn với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, cũng như công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị, đường, hẻm, công viên, kênh, rạch xanh, sạch, đẹp.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, cập nhật dữ liệu, theo dõi, đánh giá mô hình phục vụ công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhân rộng và khen thưởng.

Chỉ thị 28-CT/TU yêu cầu phong trào “Dân vận khéo” phải gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt là việc lấy kết quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ, mức độ đồng thuận và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Gắn thực hiện phong trào với công tác chăm lo người có công, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội và các chính sách chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo Chỉ thị 28-CT/TU, trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM tập trung thực hiện các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương và thành phố; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để tăng trưởng nhanh, bền vững. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

VĂN MINH