Chiều 19-11, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước. Giá mới được áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm vào chiều nay 19-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Sau khi điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá 18.576 đồng/lít (giảm 823 đồng/lít); xăng E10RON95-III có giá 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít).

Dầu diesel 0,05S có giá 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg).

Kỳ điều hành này, liên bộ yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Đây là kỳ điều hành giảm giá thứ 4 liên tiếp kể từ ngày 3-11. Tính từ ngày 1-11 (thời điểm giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống 0%) đến nay, giá xăng E5RON92 đã giảm tổng cộng 5.647 đồng/lít, còn 18.576 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 5.059 đồng/lít, còn 19.100 đồng/lít.

PHÚC VĂN