Chăn nuôi gặp khó ngay trước mùa tết

Giá heo hơi, gà thịt giảm sâu ngay trước Tết Đinh Mùi 2027, trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn cao, khiến nhiều hộ chăn nuôi và doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất hoặc tạm dừng tái đàn.

Đà giảm giá kéo dài

Theo ghi nhận, cuối tháng 10-2026, giá heo hơi tại một số địa phương chỉ còn 43.000 đồng/kg, giảm xấp xỉ 40.000 đồng/kg so với thời điểm đầu năm.

Ông Trần Văn Quang, chủ một trại heo tại xã Xuân Lộc, TP Đồng Nai, cho biết ông quyết định không nuôi gối vụ sau khi xuất bán lứa heo từ tháng trước. “Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến xấu cộng thêm giá cám heo đắt đỏ, nhưng giá heo hơi lại giảm sâu nên tôi tạm dừng tái đàn. Điều đó đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập chính của gia đình vào dịp tết sắp tới”, ông Quang cho biết.

Một cơ sở nuôi gà đẻ trứng tại xã Phú Giáo (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Phạm Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Trang Linh (xã Xuyên Mộc, TPHCM), giá thức ăn chăn nuôi đã tăng khoảng 20% kể từ đầu năm 2026.

Với tổng đàn 3.600 con heo nái và 46.000 con heo thịt, công ty cần nhập vào hơn 2.400 tấn thức ăn mỗi tháng. Để giảm áp lực tài chính, công ty phải tính toán lại quy mô đàn, giảm tỷ lệ nuôi heo thịt và xuất bán một phần heo cai sữa.

Không riêng heo hơi, giá thịt gia cầm cũng giảm khá sâu. Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, cuối tháng 10-2026, giá gà lông trắng tại Đông Nam bộ chỉ còn 26.000-30.000 đồng/kg, gà lông màu 46.000-52.000 đồng/kg, giảm hơn 20% giá so với hồi đầu năm.

Tại TPHCM và những tỉnh, thành phố lân cận, giá bán duy trì ở mức xấp xỉ giá thành sản xuất, khiến nhiều trại nuôi không có lãi hoặc thua lỗ. Sau 10 tháng chịu tác động từ diễn biến giá bất lợi, nếu tình trạng này kéo dài đến hết năm, doanh nghiệp khó có thể cầm cự.

Liên kết sản xuất, hướng tới xuất khẩu

Tại họp báo quý 3-2026 của Bộ Công thương mới đây, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhận định, nguồn cung thực phẩm hiện nay đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn cần có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi duy trì sản xuất, hạn chế giảm đàn hoặc bán tháo khi giá xuống thấp. Nếu người chăn nuôi không có điều kiện tái đàn kịp thời, nguồn cung thực phẩm trong những tháng tiếp theo có thể bị ảnh hưởng.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-MT TPHCM), cho rằng, doanh nghiệp và người chăn nuôi nên có chiến lược sản xuất hướng đến xuất khẩu, thay vì tập trung vào thị trường nội địa.

Ông chỉ rõ, ngành chăn nuôi hiện chưa hình thành chuỗi liên kết hiệu quả, còn quá nhiều khâu trung gian. Phải giảm khâu trung gian mới có thể tăng lợi thế cạnh tranh của các trại chăn nuôi trong nước.

Theo ông Nguyễn Quý Khiêm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, nguồn cung dồi dào nhưng không ổn định là một trong những yếu tố gây áp lực lên thị trường.

Ông Khiêm đề nghị có giải pháp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước; đẩy lùi tình trạng buôn lậu qua biên giới. Các doanh nghiệp cũng nên tăng cường trao đổi thông tin, tránh sản xuất dư thừa cục bộ và cạnh tranh ép giá lẫn nhau.

Theo ông PHẠM KIM ĐĂNG, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT), ngành chăn nuôi Việt Nam cần tăng sức cạnh tranh thông qua phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ, giảm chi phí sản xuất và chủ động hơn nguồn nguyên liệu thức ăn trong nước.

ĐỨC TRUNG - VĂN PHÚC