Vào “rốn lũ” Quy Nhơn Bắc hỗ trợ người dân sơ tán

Mưa lớn kéo dài từ đêm 11 đến rạng sáng 12-11, cùng với lũ từ thượng nguồn sông Hà Thanh đổ về, khiến nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) ngập sâu, bị chia cắt. Tranh thủ lúc mưa ngớt, lực lượng chức năng dùng xuồng tiếp cận các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Đến trưa và chiều 12-11, mưa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã ngớt nhưng nước lũ trên sông Hà Thanh và sông Kôn vẫn chảy xiết. Tranh thủ lúc tạnh mưa, người dân các vùng ngập sâu ở phường Quy Nhơn Bắc tìm cách ra ngoài mua lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ.

Nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc bị cô lập do nước lũ

Trong 6 khu phố bị ngập ở phường Quy Nhơn Bắc, khu phố 1 được xem là “rốn lũ” với khoảng 694 căn nhà bị ngập. Lực lượng quân sự phường sử dụng xuồng tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân ở vùng trũng thấp, nhà ngập nặng di chuyển đến những ngôi nhà cao ráo để ở xen ghép, bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận những ngôi nhà ngập sâu, hỗ trợ người dân sơ tán

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân đến những nơi cao ráo

Lực lượng chức năng ưu tiên đưa trẻ em ở khu vực ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn

Người dân khu phố 1 chủ động di chuyển máy móc, vật dụng đến nơi cao ráo

Người dân dùng xuồng rời khu vực ngập sâu, đến nơi an toàn

Người dân chủ động di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo để hạn chế thiệt hại

Lực lượng chức năng cõng trẻ em qua vùng ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn

Người dân được hỗ trợ di chuyển đến những ngôi nhà cao tầng, kiên cố để tránh trú tạm thời, chờ nước lũ rút

NGỌC OAI - XUÂN HUYÊN