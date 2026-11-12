TPHCM trao 100 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn tại tỉnh Quảng Trị

Chiều 12-11, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình kết nối” năm 2026, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm, làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu TPHCM trao quà đến người dân tại chương trình

Clip: TPHCM trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ người dân khó khăn tại tỉnh Quảng Trị. Thực hiện: THU HOÀI

Tham gia đoàn có các đồng chí: PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Bảo vệ bệnh nhân nghèo TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Quảng Trị và TPHCM trong nhiều năm qua.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Theo đồng chí Đào Mạnh Hùng, TPHCM luôn quan tâm hỗ trợ Quảng Trị kết nối, xúc tiến đầu tư, giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Hiện có gần 500.000 người Quảng Trị đang sinh sống, học tập, lao động tại TPHCM.

Trong công tác an sinh xã hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trân trọng ghi nhận sự chia sẻ kịp thời của TPHCM khi Quảng Trị và các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử năm 2020. Thành phố đã hỗ trợ kinh phí, kết nối nguồn lực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. TPHCM cũng hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, chăm lo gia đình chính sách...

Đoàn đại biểu TPHCM trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ người dân khó khăn tại tỉnh Quảng Trị

Cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Đào Mạnh Hùng mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường gắn kết trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, góp phần giúp tỉnh Quảng Trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá trong cả nước vào năm 2035.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Tuấn cho biết, sức mạnh đoàn kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của TPHCM. Mặt trận có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, đóng góp ý kiến, tạo đồng thuận xã hội để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Trong "Hành trình kết nối", các đại biểu có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cách làm hay trong công tác Mặt trận và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Sự hiểu biết, gắn kết qua hành trình là cơ sở để các tổ chức, cá nhân tiếp tục phối hợp trong công tác Mặt trận, chăm lo đời sống nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng kinh phí 100 triệu đồng để chăm lo, hỗ trợ 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu TPHCM trao quà đến người dân tại chương trình

Trước đó, trong khuôn khổ hành trình, đoàn đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến; dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Suốt. Đoàn đại biểu viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

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