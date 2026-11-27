Chiều 27-11, UBND tỉnh Gia Lai họp báo thông tin về chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh” và Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện lớn trong tháng 12-2026

Tại cuộc họp báo, bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai thông tin về kết quả nổi bật của Năm Du lịch quốc gia.

Theo đó, từ đêm khai mạc 28-3 đến nay, tỉnh tổ chức hơn 140 hoạt động thuộc 15 chuỗi sự kiện xuyên suốt năm. Các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân, du khách, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.

Về chỉ số phát triển du lịch, trong 10 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 14,3 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu du lịch đạt 31.310 tỷ đồng, tăng 24%. Ước tính cả năm, tỉnh đón 16 triệu lượt khách, tăng 29% so với năm 2025, tổng thu du lịch đạt khoảng 36.100 tỷ đồng, tăng 24,5%.

Chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 dự kiến diễn ra đầu tháng 12, với trọng tâm là Hội nghị tổng kết (sáng 6-12) và lễ bế mạc (lúc 20 giờ 10 phút cùng ngày) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt, nghi thức trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 cho tỉnh Quảng Trị và màn bắn pháo hoa chào mừng.

Dịp này, tỉnh Gia Lai tổ chức đón tàu biển quốc tế cập cảng Quy Nhơn, đón các chuyến tàu hỏa charter đến Gia Lai, triển khai nhiều chương trình khảo sát, kết nối điểm đến và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch…

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai trao đổi tại họp báo

Tại họp báo, đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 cùng Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Theo kế hoạch, Hội nghị ISOM diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-12-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai và một số địa điểm thuộc chuỗi sự kiện ở khu vực Quy Nhơn.

Theo ông Trần Đình Hiệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức Hội nghị ISOM trong khuôn khổ Năm APEC 2027, đồng thời là sự kiện mở đầu cho chuỗi hơn 200 hoạt động của Năm APEC diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết thêm, Hội nghị ISOM là cơ hội để Gia Lai thử sức trong một sự kiện mang tầm vóc đại diện quốc gia, góp phần đưa tỉnh có tên trên “bản đồ APEC”. Qua đó, Gia Lai quảng bá hình ảnh kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, vùng đất và con người đến 21 nền kinh tế thành viên APEC; lan tỏa tinh thần trọng thị, hiếu khách và khát vọng hội nhập, phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại họp báo

Ngoài chương trình hội nghị, tỉnh chuẩn bị 3 tour đưa đại biểu tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch, văn hóa như Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tháp Chăm cổ Bánh Ít, không gian văn hóa Nhà thờ Làng Sông và di tích gắn với danh nhân văn hóa Đào Tấn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, trong chuỗi sự kiện bên lề Hội nghị ISOM, tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế với khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu. Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư, thương mại, du lịch, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và trao các thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ (MOU). Dịp này, Gia Lai cũng có kế hoạch tổ chức các gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu và nghề truyền thống. Đặc biệt, tỉnh giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư đột phá nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và lan tỏa giá trị, kết quả đạt được từ APEC.

NGỌC OAI