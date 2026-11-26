Ngày 26-11, tại TPHCM, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Hiện nay, thương hiệu này có mặt ở nhiều thị trường, được Shell, Petronas, Pertamina tin tưởng hợp tác.

Trực thăng đưa đón kỹ sư, người lao động làm việc tại giàn khoan

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường cho biết, doanh nghiệp trải qua biến động ngành dầu khí, đặc biệt là suy thoái kéo dài của thị trường khoan từ năm 2016 và khủng hoảng kép do đại dịch Covid-19, giá dầu giảm sâu năm 2020.

PV Drilling vượt khó nhờ kỷ luật tài chính, nâng cao quản trị và kiên định ba giá trị cốt lõi: “Con người - Sự chính trực - Sự chuyên nghiệp”. Đây là nền tảng để thích ứng với chuyển dịch năng lượng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Giai đoạn tới, PV Drilling xác định hai trụ cột kinh doanh để cạnh tranh quốc tế. Với dịch vụ giàn khoan, doanh nghiệp tập trung củng cố thị trường trong nước, khu vực; phát triển đội giàn sát nhu cầu, tối ưu hiệu suất tài sản và mở rộng quốc tế. Ở mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, trọng tâm là đầu tư công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và đưa năng lực trong nước ra thị trường thế giới.

Hai trụ cột sẽ được kết nối để cung cấp giải pháp đồng bộ. PV Drilling đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững kỷ luật tài chính, phát triển nhân lực chất lượng cao và tìm kiếm cơ hội mới trong lĩnh vực năng lượng.

Kỹ sư, người lao động PV Drilling vận hành thiết bị trên sàn khoan. Ảnh: PV Drilling

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mậu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ghi nhận sự trưởng thành của PV Drilling.

Theo ông Nguyễn Văn Mậu, 25 năm trước, khi thăm dò, khai thác dầu khí, Việt Nam còn phụ thuộc nhà thầu nước ngoài, Petrovietnam giao PV Drilling sứ mệnh xây dựng nhà thầu khoan do người Việt Nam làm chủ, đủ sức cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Mậu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYÊN PHƯƠNG

Năm 2007, giàn khoan biển tự nâng PV Drilling 1 đi vào vận hành, tạo bước ngoặt. Cùng năm, giàn khoan đất liền PV Drilling 11 hoạt động tại Algeria, mở đầu hành trình vươn ra quốc tế. Từ đó, doanh nghiệp phát triển đội giàn khoan, mở rộng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và nâng cao năng lực vận hành.

Đến nay, PV Drilling hiện diện tại nhiều thị trường, được Shell, Petronas và Pertamina tin tưởng hợp tác.

Ông Nguyễn Văn Mậu nhấn mạnh, tài sản quý nhất sau 25 năm không chỉ là giàn khoan hay kết quả kinh doanh, mà còn là năng lực làm chủ công nghệ, nhân lực đạt chuẩn quốc tế, uy tín khách hàng và bản lĩnh vượt khó.

THI HỒNG