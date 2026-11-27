Năm APEC 2027, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác cùng nhiều sáng kiến mới, đồng thời chú trọng quảng bá văn hóa, đất nước, con người và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế về năm APEC 2027, sáng 27-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế thông tin về Năm APEC 2027.

Nhiều sáng kiến mới

Theo thông tin tại họp báo, chủ đề của Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới: Tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”. Để cụ thể hóa chủ đề, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác, gồm: nâng cao năng suất nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, sáng 27-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chủ đề và 3 ưu tiên của Năm APEC 2027 đã đạt được sự đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên qua quá trình tham vấn.

Về các sáng kiến và dấu ấn của Năm APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, Việt Nam sẽ lồng ghép các nội dung về năng suất, tự cường và năng động vào hoạt động của các nhóm công tác, tiểu ban hợp tác cũng như quá trình cải cách kinh tế nội tại của từng thành viên.

Bên cạnh đó, Việt Nam chú trọng gắn kết với cộng đồng tư vấn kinh doanh APEC để xây dựng chương trình nghị sự sát với lợi ích của doanh nghiệp; thiết kế chuỗi sự kiện như hội nghị thượng đỉnh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC; triển khai các sáng kiến như cuộc thi đổi mới sáng tạo công nghệ APEC Challenge dành cho giới trẻ.

Các hoạt động cũng hướng tới tăng cường tương tác giữa các nền kinh tế thành viên, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Về cơ hội quảng bá văn hóa, đất nước, con người, giới thiệu diện mạo, tầm vóc và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, công tác quảng bá tập trung vào 3 nhóm trọng tâm.

Thứ nhất, văn hóa, nghệ thuật và di sản được xác định là mạch nguồn kết nối các sự kiện thông qua các tuần văn hóa, liên hoan nghệ thuật, lễ hội đường phố, giao lưu nhân dân, cùng các không gian triển lãm ảnh, giới thiệu ẩm thực tại Tuần lễ Cấp cao APEC ở Phú Quốc.

Thứ hai, đẩy mạnh quảng bá du lịch và thành tựu của 7 tỉnh, thành phố đăng cai thông qua các chương trình khảo sát, trải nghiệm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch xanh.

Thứ ba, tạo dấu ấn qua logo và bộ nhận diện APEC 2027, kết hợp tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh thần hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam.

Bảo đảm an ninh, đồng bộ hạ tầng

Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Năm APEC 2027, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế APEC 2027, cho biết đây là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng. Riêng Tuần lễ Cấp cao tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) dự kiến đón hơn 10.000 đại biểu và 3.000 phóng viên.

Bộ Công an sẽ áp dụng cấp độ bảo vệ cao nhất. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ nhưng thông thoáng, thân thiện; sẵn sàng ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, loại hình tác chiến mới và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật các nước.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ, Bộ Công an gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với kiến tạo phát triển qua 3 trọng tâm: tham mưu tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án lớn tại Phú Quốc; xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị; đề xuất sáng kiến về tuyên bố chung nâng cao sức chống chịu nhận thức số vì một nền kinh tế số đáng tin cậy.

Về công tác hậu cần APEC 2027, Việt Nam bảo đảm đầy đủ hạ tầng phục vụ các sự kiện, cơ sở lưu trú, công nghệ thông tin; sử dụng ô tô điện thương hiệu Việt để đưa đón đại biểu. Hiện 21 công trình tại Phú Quốc đang được triển khai đồng bộ. Trong đó, đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành, nhiều dự án trọng điểm khác đang được triển khai.

Tại họp báo, các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin Năm APEC Việt Nam 2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin APEC Việt Nam 2027 tại họp báo quốc tế, sáng 27-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong Năm APEC 2027, dự kiến có hơn 200 hoạt động được tổ chức, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và tương đương cấp bộ trưởng liên quan đến các lĩnh vực: thương mại, tài chính, ngân hàng, an ninh lương thực, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ và kinh tế, giáo dục, công nghệ, công nghiệp sáng tạo, văn hóa và sáng tạo. Các hoạt động dự kiến diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ninh và An Giang. Trong đó, hoạt động quan trọng nhất là Tuần lễ Cấp cao APEC, dự kiến tổ chức tại đặc khu Phú Quốc (An Giang).

BÍCH QUYÊN