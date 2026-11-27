Chiều 27-11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Lương Hoàng Thái cùng các bộ trưởng, trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đồng chủ trì họp báo quốc tế, công bố kết quả Hội nghị Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Buổi họp báo về CPTPP chiều 27-11 tại Hà Nội. Ảnh: PHẠM THẠCH

Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Lương Hoàng Thái cho biết, các thành viên CPTPP nhất trí khởi động đàm phán gia nhập hiệp định với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Indonesia và Philippines.

Các thành viên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập đối với Uruguay trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao của CPTPP.

Về nâng cấp Hiệp định CPTPP, các thành viên nhất trí kế hoạch triển khai đàm phán trong một số lĩnh vực: thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, các thành viên đã nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP (CPTPP Support Office - CSO), tạm thời đặt tại Nhật Bản, nhằm nâng cao hiệu quả điều phối và bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của hiệp định.

Tại hội nghị, các bộ trưởng CPTPP thông qua 7 văn kiện, quyết định, bao gồm: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP lần thứ 11; 2 tuyên bố chung về đối thoại thương mại và đầu tư giữa CPTPP với EU và ASEAN; các quyết định thành lập Ban công tác gia nhập CPTPP đối với UAE, Indonesia, Philippines và quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời.

Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả Hội nghị Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại họp báo. Ảnh: PHẠM THẠCH

Trước đó, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện CPTPP do Việt Nam chủ trì từ ngày 23 đến 27-11 tại Hà Nội, Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5) diễn ra từ ngày 23 đến 25-11 đã thảo luận về nâng cấp hiệp định, nâng cao hiệu quả thực thi và kết nạp thành viên mới. Trong hai ngày 25 và 26-11, các quan chức cấp cao và bộ trưởng CPTPP đã đối thoại về thương mại, đầu tư với ASEAN và EU, đồng thời tham dự diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU nhằm tăng cường kết nối hợp tác và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị Hội đồng CPTPP lần thứ 11 là một trong những hoạt động trọng tâm, khép lại năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP 2026. Từ năm 2027, Peru đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP, Việt Nam và Malaysia giữ vai trò Phó Chủ tịch.

PHÚC HẬU