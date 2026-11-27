Tại buổi làm việc với những nhà đầu tư cảng biển vào sáng 25-11, lãnh đạo phường Tân Phước (TPHCM) cam kết bàn giao mặt bằng tại dự án cảng Cái Mép Hạ vào ngày 10-12, hoàn tất hồ sơ xác nhận đất sạch cho dự án Gemalink giai đoạn 2 chậm nhất ngày 31-12. Các sở, ngành làm rõ thời hạn trình hồ sơ cho thuê đất, mặt nước và phương án kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Cam kết bàn giao mặt bằng

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Gemadept Nguyễn Thanh Bình cho biết, giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng tại TPHCM. Với định hướng lấy hàng hải làm trọng tâm, Gemadept kiến nghị thành phố đẩy nhanh thủ tục, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và cho thuê mặt nước đối với khoảng 14ha còn thiếu để triển khai dự án Gemalink giai đoạn 2.2, dự kiến vận hành quý 4-2028, nối tiếp giai đoạn 2.1 (quý 3-2027).

Doanh nghiệp cũng đề xuất phát triển cảng sông, đầu mối logistics vệ tinh, quy hoạch các trung tâm logistics và thúc đẩy đầu tư trung tâm hàng hải quốc tế kết nối với Gemalink và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cảng Gemalink đang triển khai thi công giai đoạn 2. Ảnh: THÀNH HUY

Theo ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp), thành viên liên danh chủ đầu tư dự án cảng Cái Mép Hạ, quá trình thi công từ ranh ngoài vào trong gặp trở ngại do một số hộ dân cắm đáy, đóng cọc nuôi hàu trái phép trên mặt nước. Tại khu vực 28ha đất rừng đã được giao cho doanh nghiệp và tổ chức đấu giá khai thác, một số hộ dân vẫn ngăn cản đơn vị trúng đấu giá thu dọn mặt bằng.

Trước những kiến nghị trên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước Dương Ngọc Châu thông tin, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, duy trì giao ban 2 tuần/lần để xử lý vướng mắc. Chậm nhất đến ngày 31-12, phường sẽ bàn giao toàn bộ thủ tục xác nhận đất sạch tại dự án Cảng Gemalink giai đoạn 2 lên Sở NN-MT. Đối với 14ha đất rừng phòng hộ thuộc dự án cảng Cái Mép Hạ, phường cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 10-12, đồng thời giải quyết kiến nghị của người dân theo quy định.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cam kết, trong vòng 7 ngày kể từ khi phường Tân Phước bàn giao khoảng 14ha mặt bằng còn thiếu của dự án Gemalink giai đoạn 2 vào ngày 31-12, sở sẽ hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền cho thuê đất, mặt nước. Với dự án cảng Cái Mép Hạ, sở đang đẩy nhanh việc tận thu cây trồng trên 14ha đất rừng để bàn giao mặt bằng vào ngày 10-12, sớm 5 ngày so với kế hoạch. Đối với giai đoạn 2 và 3 của dự án (tổng diện tích khoảng 228ha), sở sẽ thực hiện bàn giao gộp một lần và hoàn tất thủ tục trình duyệt trong vòng 7 ngày sau khi địa phương hoàn thành bồi thường trong tháng 12.

Tăng kết nối, điều chỉnh bến cảng

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo nhiều sở, ngành TPHCM cũng thông tin rõ lộ trình hoàn thiện hạ tầng kết nối và quy hoạch nhằm phát huy tối đa năng lực cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm đánh giá, hệ thống đường bộ kết nối cụm cảng qua quốc lộ 51, tuyến 991B, 992 cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu khai thác, trong khi tuyến Vành đai 4 đang tập trung đầu tư để hoàn thành vào năm 2029. Về hạ tầng đường sắt, Tập đoàn Becamex đang hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép (hoặc Bàu Bàng - Biên Hòa - Cái Mép) theo hình thức hỗn hợp PPP và vốn ngân sách, kết hợp phương án khai thác mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) để báo cáo Bộ Xây dựng và Chính phủ.

Đối với giao thông đường thủy nội địa, việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực Bình Dương về TPHCM và cụm cảng đang rất thuận lợi sau khi hoàn tất nâng tĩnh không cầu Bình Triệu, Bình Phước. Thành phố đang xúc tiến đầu tư cảng Long Bình, cảng ICD và cảng thủy nội địa tại khu vực Vành đai 3 theo hình thức PPP (dự kiến khởi công năm 2027) nhằm tiếp nhận lượng hàng hóa dịch chuyển từ khu vực cảng Trường Thọ.

Liên quan quy hoạch bến bãi, theo ông Trần Quang Lâm, qua làm việc với Cục Hàng hải, các bên thống nhất với đề xuất của doanh nghiệp về việc điều chỉnh quy hoạch bến cảng Gemadept và Cái Mép Hạ từ dạng răng cưa sang bến cảng liên tục nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận siêu tàu; hồ sơ điều chỉnh dự kiến trình phê duyệt ngay trong tháng 12-2026.

Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Trương Trung Kiên lưu ý, theo Luật Phát triển đô thị, thành phố có thể áp dụng cơ chế cập nhật trực tiếp vào quy hoạch tổng thể để thay thế những quy hoạch ngành còn chậm, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các dự án cảng biển triển khai đúng tiến độ.

THÀNH HUY