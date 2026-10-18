TPHCM và Nam bộ: Mưa có thể tái diễn đến ngày 21-10

Mưa lớn xuất hiện tại một số nơi ở TPHCM và Nam bộ trong chiều 18-10. Cơ quan khí tượng dự báo mưa có thể tái diễn vào các buổi chiều, tối từ nay đến ngày 21-10.

Mây dông phát triển do nhiễu động gió Đông tại khu vực Đông Nam bộ và cao nguyên Trung bộ chiều 18-10. Ảnh chụp lại màn hình radar thời tiết lúc 16 giờ ngày 18-10

Chiều 18-10, mưa xuất hiện tại một số nơi ở TPHCM và Nam bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông còn tiếp diễn trong chiều tối, nguy cơ gây ngập tại các vùng trũng thấp khi triều cường vẫn ở mức cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, số liệu quan trắc đến 15 giờ cùng ngày ghi nhận lượng mưa tại trạm Cần Giờ (TPHCM) là 70,4mm, trạm Long Uông (Đồng Tháp) là 74,6mm…

Hiện các đám mây đối lưu vẫn hoạt động tại Nam bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định lượng mưa phổ biến hôm nay tại Nam bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk khoảng 10-30mm, có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Còn theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, TPHCM có khả năng mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Một số khu vực ở phía Bắc TPHCM có lượng mưa 50-100mm, riêng Bắc Tân Uyên và Phú Giáo có thể mưa 80-150mm. Ngoài ra, đợt mưa tại TPHCM có thể kéo dài đến ngày 21-10. Lượng mưa phổ biến khoảng 30-60mm, có nơi trên 60mm trong 24 giờ, tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Triều cường ở Nam bộ hiện nay đang giảm nhưng mực nước triều tại các trạm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai còn ở mức cao. Tại TPHCM, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt của người dân.

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