Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chủ động kiểm soát giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô

Ngày 18-10, thảo luận tại các tổ đại biểu (ĐB) trong khuôn khổ kỳ họp thứ 2, các ĐBQH tập trung phân tích tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và kiến nghị nhiều giải pháp toàn diện, ưu tiên phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ ĐBQH TPHCM. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nghiên cứu giảm lãi suất, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn

Tại Tổ ĐBQH TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định mức tăng trưởng GDP 9,01% là mức tăng trưởng cao nhất trong 15 năm qua. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại.

Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh thành tựu đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của nền kinh tế. Cụ thể, nền tảng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự vững chắc, tính bền vững chưa cao; áp lực lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là thách thức lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại phiên thảo luận tổ, sáng 18-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Công tác điều hành giá cả từ nay đến cuối năm phải hết sức thận trọng, chủ động kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, không để biến động giá cả gây sức ép lên lạm phát, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, đầu tư tư nhân chưa có sự bứt phá, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực còn thấp. Cụ thể, đầu tư tư nhân chiếm khoảng 53% tổng vốn đầu tư nhưng chỉ tăng khoảng 14%, thấp nhất trong ba khu vực. Đối với đầu tư công, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 63%, trong khi vốn tạm ứng chưa thu hồi còn cao.

Trong bối cảnh số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu giải pháp giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận vốn, phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Mặc dù đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, nhưng năng lực nội tại của nền kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa tạo được đột phá rõ nét; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và khả năng làm chủ công nghệ trong nước còn hạn chế.

ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nhấn mạnh những giải pháp cần tập trung thực hiện ngay trong năm 2027, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đổi mới mạnh mẽ quản lý đầu tư công theo kết quả đầu ra, kiên quyết điều chuyển vốn linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải quyết tâm đưa các trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng vào hoạt động thực chất. Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, không để những chủ trương, quyết sách quan trọng chậm đi vào cuộc sống, làm mất cơ hội phát triển.

Tính toán kỹ kịch bản tăng trưởng

Cùng nhận định cho rằng áp lực hoàn thành mục tiêu cả năm là rất lớn, ĐB Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) phân tích, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, quý 4 cả nước phải đạt mức tăng trưởng tới 12,5%. Trong khi đó, hiện chỉ có 6/34 địa phương ước tính cả năm đạt hoặc vượt mục tiêu được giao. ĐB đề nghị Chính phủ báo cáo rõ kịch bản tăng trưởng thực tế của năm 2026 để làm căn cứ xác định chỉ tiêu phấn đấu.

ĐB Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng). Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhiều ĐB bày tỏ quan tâm đặc biệt đến mối liên kết giữa con số tăng trưởng kinh tế vĩ mô và chất lượng đời sống dân sinh. ĐB Nguyễn Ngọc Sơn và ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) có cùng băn khoăn về thu nhập thực tế của người dân.

Báo cáo cho thấy thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng đạt 9,1 triệu đồng/tháng (tăng 9,1%), nhưng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân lại tăng 4,52% (riêng tháng 9 tăng tới 5,08% so với cùng kỳ - mức cao nhất trong nhiều năm). Như vậy, thu nhập thực tế chỉ tăng khoảng một nửa so với con số danh nghĩa. Với công nhân, người nghỉ hưu và nhóm thu nhập thấp, các chi phí thiết yếu như ăn uống, nhà ở, y tế gia tăng đang tạo áp lực rất lớn.

Có chung trăn trở, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) cho rằng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững phải gắn liền với việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế và gia đình người có công. ĐB đề nghị củng cố y tế cơ sở, trạm y tế cấp xã, bảo đảm đủ thuốc, nhân lực và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế để giảm chi phí người dân tự chi trả.

Tổ ĐB Quốc hội TPHCM tại phiên thảo luận sáng 18-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhìn nhận thẳng vào “sức khỏe” của nền kinh tế và thực tiễn từng địa phương, ĐB Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh chỉ rõ, mục tiêu toàn quốc tăng trưởng hai con số là rất đúng đắn, nhưng mỗi địa phương có đặc thù tự nhiên và sứ mệnh chiến lược khác nhau.

Theo ĐB Quản Minh Cường, đối với các tỉnh miền núi, biên giới (như Cao Bằng), nhiệm vụ hàng đầu là giữ rừng, giữ nước, bảo tồn văn hóa lịch sử cội nguồn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong điều kiện thiên tai sạt lở phức tạp, hạ tầng giao thông chưa có đường cao tốc, việc đạt mức tăng trưởng 6 - 7% đã là nỗ lực rất lớn. Việc giao các tỉnh miền núi đạt 10% là thiếu thực tế. Ngược lại, các trung tâm công nghiệp, dịch vụ có hạ tầng bứt phá như Quảng Ninh, TPHCM và Hà Nội mới là nơi gánh vác chỉ tiêu tăng trưởng cao.

ANH PHƯƠNG - LÂM NGUYÊN