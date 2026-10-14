Trang Linh chăn nuôi heo tuần hoàn đạt hiệu quả cao

Công ty TNHH Trang Linh, trụ sở tại phường Tam Thắng (TPHCM) thời gian qua được công nhận là doanh nghiệp (DN) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công ty có trang trại chăn nuôi và vùng trồng tại ấp Bông Trang, xã Xuyên Mộc.

Lĩnh vực hoạt động chính là trang trại chăn nuôi heo thịt, heo giống với diện tích hơn 70ha, chăn nuôi theo hình thức công nghệ cao. Bên cạnh đó, Trang Linh còn sản xuất phân hữu cơ vi sinh, trồng rau sạch trong nhà lưới và nuôi cá nước ngọt trong chính khuôn viên trang trại của mình.



Ông Phạm Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Trang Linh cho biết, trang trại đang duy trì khoảng 3.600 heo nái và 100.000 heo thịt, chủ yếu heo thịt được bán cho Tập đoàn Massan. Điểm đáng chú ý của mô hình chăn nuôi tuần hoàn là hệ thống đệm lót sinh học được triển khai trên quy mô lớn. Đệm lót được tạo từ vỏ trấu kết hợp hệ vi sinh vật. Vỏ trấu giúp tạo độ thông thoáng để vi sinh phát triển và phân hủy chất thải hiệu quả.

Từ nền tảng chăn nuôi tuần hoàn, Trang Linh tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản xuất. DN phát triển gần 40ha dược liệu, 25ha cây gỗ quý với khoảng 22.500 cây và xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Song song đó, DN đầu tư vùng trồng nhàu đạt tiêu chuẩn hữu cơ để chế biến sản phẩm giá trị gia tăng, đồng thời nghiên cứu sử dụng dược liệu nhằm giảm dần kháng sinh trong chăn nuôi.

Ông Giang cho biết, mục tiêu tiếp theo là mở rộng hệ thống trang trại, đầu tư giết mổ và chế biến sâu để hoàn thiện chuỗi thực phẩm sạch phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

TRUNG NGUYÊN