T&T Homes phát triển “Đô thị khơi nguồn tri thức” từ những giá trị khác biệt

T&T Homes không chỉ mang đến những sản phẩm bất động sản (BĐS) có giá trị, pháp lý minh bạch, mà còn kiến tạo không gian sống mang “DNA khác biệt”. Nơi đây hội tụ tinh hoa văn hóa lịch sử địa phương và thế giới, khơi nguồn tri thức và công nghệ đổi mới sáng tạo.

Khu đô thị T&T Homes Elite Rivera do T&T Homes phát triển tại Vĩnh Long

DNA khác biệt của T&T Homes

Sau gần hai thập kỷ tham gia vào lĩnh vực BĐS và kiên định theo đuổi cách làm riêng, nhiều công trình mang dấu ấn T&T Group đã đi vào vận hành, hình thành những cộng đồng cư dân đáng sống tại khắp các miền đất nước.

Phía sau hành trình ấy là một cách tiếp cận nhất quán, được T&T Homes – trụ cột BĐS của Tập đoàn, xem là kim chỉ nam phát triển hiện nay. Trước hết, T&T Homes dành nguồn lực nghiên cứu sâu rộng về lịch sử, văn hoá, con người vùng đất; am hiểu thị trường, nhu cầu, điều kiện sống, thu nhập của người dân cùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây chính là DNA khác biệt mà T&T Homes luôn thực hiện trong hành trình phát triển của mình.

Song song đó, các nguồn lực đầu tư được chuẩn bị kỹ để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; ưu tiên hoàn thiện pháp lý đầy đủ, minh bạch trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. T&T Homes không chỉ trao gửi một tài sản vững chắc, mà trân trọng chào đón mỗi gia đình về với tổ ấm đong đầy giá trị truyền đời, nơi di sản được tái hiện và kế thừa qua nhiều thế hệ.

T&T Homes đã tạo dựng cho mình chỗ đứng bền vững trên thị trường BĐS với nhiều dự án trải dài khắp đất nước: từ Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An đến TP Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam bộ hay Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)…

Minh chứng cụ thể, tại Hà Nội, T&T Riverview Vĩnh Hưng và T&T DC Complex Định Công là những dự án được bàn giao cho khách hàng khi công trình, hạ tầng và hồ sơ pháp lý đã hoàn thiện. Tại Nghệ An, T&T Victoria cũng được triển khai theo cách làm tương tự, hình thành cộng đồng cư dân gắn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững.

Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án T&T DC Complex. Ảnh: T&T Group

Ở phía Nam TP Hồ Chí Minh, dự án T&T City Millennia hình thành một đại đô thị mới với giai đoạn đầu tiên đã hoàn thiện và đón cư dân về sinh sống. Cùng với hệ thống tiện ích đồng bộ, dự án còn thúc đẩy phát triển kinh tế đêm thông qua không gian mua sắm, vui chơi, trải nghiệm tại các tuyến phố thương mại, khu Little Hong Kong, bến du thuyền, tổ hợp thể thao, dòng sông Ánh sáng công nghệ hiện đại...

Bên cạnh đó, T&T Homes phối hợp với FPT phát triển hệ thống trường liên cấp FPT School Millennia, đưa STEM, Coding, Robotics, AI… vào đào tạo, thúc đẩy kinh tế tri thức lan tỏa cho cả khu vực. Với mục tiêu gắn kết công nghệ bên cạnh khơi nguồn tri thức và mang giá trị thật, T&T Homes đã, đang và sẽ tạo dựng những cộng đồng cư dân văn minh, an trú và bền vững với thời gian.

Ở phía Nam TP Hồ Chí Minh, dự án T&T City Millennia hình thành một đại đô thị mới với giai đoạn đầu tiên đã hoàn thiện và đón cư dân về sinh sống. Ảnh: T&T Group

T&T Homes sẽ tiếp tục lan tỏa những “DNA khác biệt” của mình tại các dự án sắp ra mắt ở ĐBSCL như: T&T Homes Elite Rivera Vĩnh Long; Khu phức hợp nhà ở và TMDV Long Xuyên – An Giang; Khu trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở Sa Đéc – Đồng Tháp; Khu đô thị mới và nhà ở xã hội phường An Xuyên - Cà Mau…

Sứ mệnh của T&T Homes đã được ghi nhận qua các giải thưởng chuyên môn uy tín: T&T Victoria được VCCI vinh danh “Dự án đáng sống” năm 2022; dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) tiếp tục nhận danh hiệu này vào năm 2023. Năm 2026, tại Giải thưởng BĐS quốc gia Việt Nam, T&T City Millennia được vinh danh “Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”. Trước đó, T&T Homes cũng được vinh danh “Top 10 DN bất động sản triển vọng nhất Việt Nam”, “Nhà phát triển bất động sản đột phá nhất Việt Nam”, “Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam”...

Khu đô thị khơi nguồn tri thức đầu tiên tại Vĩnh Long

Kế thừa thành công từ những cộng đồng cư dân hiện hữu, T&T Homes tiếp tục hành trình kiến tạo các “Đô thị khơi nguồn tri thức” tại vùng đất mới. Tiêu biểu tại ĐBSCL là T&T Homes Elite Rivera, nơi hội tụ và chuyển hóa xuất sắc “mã nguồn tinh hoa” của Vĩnh Long. Từ danh xưng mang ý nghĩa “mãi mãi hưng thịnh” nối tiếp bề dày lịch sử của dinh Long Hồ, cho đến văn hóa sông nước và tinh thần cởi mở, tất cả những giá trị bản địa cốt lõi này đã được T&T Homes chắt lọc làm nền tảng phát triển dự án.

T&T Homes Elite Rivera, nơi hội tụ và chuyển hóa xuất sắc “mã nguồn tinh hoa” của Vĩnh Long. Ảnh: T&T Group

Tọa lạc tại phường Phước Hậu - trung tâm mới của Vĩnh Long, dự án 11,53 ha này sở hữu thế đất ngã ba sông đắc địa, giao hòa cùng nhịp chảy ĐBSCL. Tại đây, cảnh quan sông nước đặc trưng cùng nét kiến trúc Nam Bộ từ các công trình di sản (nhà cổ Cai Cường, Bình Thủy) được thăng hoa qua ngôn ngữ thiết kế đương đại. Sự kết hợp này không chỉ lưu giữ trọn vẹn bản sắc Vĩnh Long mà còn kiến tạo một không gian đô thị hiện đại, mang đậm dấu ấn tri thức địa phương.

Trên nền tảng ấy, tinh hoa thế giới lấy cảm hứng từ các đô thị sinh thái ven đầm của Florida, kết hợp ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải được thể hiện qua dãy hiên rộng, lô gia, ban công, hàng cột và vòm cửa cùng các giải pháp đón gió, che nắng, thông gió tự nhiên. Sự giao thoa tiếp tục được thể hiện trong cách sử dụng màu sắc, từ tông trắng thanh lịch của khu biệt thự ven sông đến những gam màu rực rỡ lấy cảm hứng từ các đại lộ mua sắm Florida của các dãy shophouse và phố thương mại.

Một góc tại T&T Homes Elite Rivera. Ảnh: T&T Group

Một điểm gặp gỡ rõ nét giữa bản sắc địa phương và chuẩn mực quốc tế là khách sạn Hilton Garden Inn - khách sạn trung tâm thương mại quốc tế đầu tiên tại Vĩnh long. Cảm hứng từ đất, nước và lửa của làng nghề gạch gốm Mang Thít được đưa vào thiết kế qua hệ mái vòm, kết cấu ba gian và gam đỏ đặc trưng của gạch nung. Qua đó, một công trình mang thương hiệu quốc tế tiếp tục kể câu chuyện của chính vùng đất nơi nó hiện diện.

Với triết lý “khơi nguồn tri thức”, T&T Homes xác định yếu tố con người, giáo dục và khoa học - công nghệ là nguồn lực tạo nên sức sống mới cho đô thị trong tương lai. T&T Homes Elite Rivera hướng tới kết nối với nguồn lực tri thức sẵn có của địa phương, với hơn 25.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Vĩnh Long.

Theo đó, T&T Homes hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu đưa AI, đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thế hệ trẻ địa phương thông qua tuyến phố công nghệ, khu vực học tập mở và các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp - nhà trường - cộng đồng tổ chức tại dự án.

Đặc biệt, trước những thách thức về triều cường, ngập lụt và xâm nhập mặn tại ĐBSCL, T&T Homes cùng các đối tác công nghệ triển khai ứng dụng AI tại dự án trong phân tích dữ liệu, dự báo tác động của biến đổi khí hậu, đưa ra các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng trong dài hạn. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm đóng góp vào quá trình xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững tại ĐBSCL.