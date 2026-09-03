Đề xuất thống nhất quy định, gỡ vướng hàng trăm ngàn căn hộ nghỉ dưỡng

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đề nghị thống nhất các quy định về công trình phục vụ mục đích văn phòng, du lịch, lưu trú, thay vì quản lý theo từng tên gọi sản phẩm.

Trong góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), HoREA đề xuất bổ sung và thống nhất các quy định đối với nhóm bất động sản là công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích văn phòng, du lịch, lưu trú.

TPHCM từng có hàng ngàn căn officetel vướng mắc pháp lý. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, cả nước hiện có khoảng 146.438 sản phẩm bất động sản du lịch gồm căn hộ du lịch, biệt thự du lịch và nhà phố du lịch. Phần lớn dự án condotel được đầu tư trong giai đoạn 2007-2020, khi hệ thống pháp luật chưa quy định đầy đủ, đồng bộ, dẫn đến nhiều vướng mắc.

Bên cạnh đó, không ít chủ đầu tư hạn chế về năng lực, huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện hoặc cam kết mức lợi nhuận vượt khả năng chi trả, làm phát sinh tranh chấp và ảnh hưởng quyền lợi khách hàng.

Đối với officetel, HoREA thông tin hiện chưa có thống kê chính thức trên cả nước, riêng tại TPHCM từng có 8.918 căn thuộc 29 dự án chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng mắc pháp lý. Đến tháng 12-2024, TPHCM đã tháo gỡ khó khăn và cấp giấy chứng nhận cho 7.174 căn thuộc 9 dự án, đạt tỷ lệ khoảng 80%.

Việc xử lý các dự án tồn đọng phải tuân thủ nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm. Chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, nhà đầu tư. Việc tháo gỡ cũng cần hướng tới khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện đưa các dự án đủ điều kiện hoạt động.

HoREA kiến nghị thay vì liệt kê riêng từng loại hình như căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ kết hợp văn phòng hay nhà thương mại liền kề, dự thảo luật nên sử dụng thống nhất cụm từ “công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích văn phòng, du lịch, lưu trú”. Cách quy định này vừa có tính bao quát vừa có thể điều chỉnh những sản phẩm mới phát sinh trong thực tế. Cùng với đó, hoạt động đầu tư, kinh doanh condotel và officetel phải tuân thủ đồng bộ các quy định về đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, du lịch, cư trú, quản lý vận hành và nghĩa vụ thuế.

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KIÊN CƯỜNG