TPHCM gỡ vướng, xem xét cấp sổ hồng cho người dân mua nhà tại 6 dự án

Ngày 25-9, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 6 dự án nhà ở thương mại.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Một trong số đó là dự án khu nhà ở cho Cán bộ, công nhân viên, Phường Rạch Dừa, TPHCM do Công ty CP Sản xuất thương mại Long Hưng làm chủ đầu tư (CĐT).

Dự án có quy mô 34 căn nhà liên kế với tổng diện tích hơn 2.700 m2. Đối với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua. Tuy nhiên, CĐT phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM có văn bản tổng hợp những nội dung liên quan đến kết luận của thanh tra đối với dự án. Sau đó, Sở NN-MT TPHCM sẽ trình UBND TPHCM xin ý kiến giải quyết với những nội dung liên quan.

Dự án Khu nhà ở thương mại tiểu khu R8A thuộc dự án Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước, phường Thới Hòa do Công ty Cổ phần SetiaBecamex làm CĐT có quy mô 392 căn nhà ở liên kế. Dự án này, tổ công tác thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho người dân.

Dự án kế tiếp là dự án Chung cư Sóng Thần 2, phường Dĩ An, do Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long làm CĐT có quy mô 119 căn. Trong khoảng thời gian năm 2014 – 2016 đã có 58/119 căn hộ chung cư được cấp sổ hồng.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã thống nhất giải quyết cấp sổ đối với những căn hộ còn lại. Tuy nhiên, CĐT phải làm rõ trách nhiệm về môi trường tại dự án.

Đại diện Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long trình bày tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Về dự án Khu dân cư Hà Đô, phường Cát Lái do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô làm CĐT, có quy mô 112 nền, trong đó đã có 6 căn nhà đã được cấp sổ hồng; 106/112 nền chưa được cấp sổ (104 nền đã xây dựng nhà). Ông Nguyễn Toàn Thắng đã xem xét cấp sổ hồng đối với những nền đã xây dựng nhà tại dự án.

Ngoài ra, dự án Khu nhà ở xã hội – Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc, phường Bình Phú do Công ty TNHH Quản lý Bất Động Sản Hoàng Phúc làm CĐT và dự án Khu dân cư phường Tân Thới Nhất, phường Đông Hưng Thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương làm CĐT sẽ được tổ công tác đưa ra xem xét cấp sổ hồng.

THANH HIỀN