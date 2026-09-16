Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 489 tỷ đồng

Ngày 16-9, tại phường Hòa Xuân, UBND TP Đà Nẵng và Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng.

Dự án do Công ty TNHH Trainco Bình Định làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 489 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất 6.968,5m². Công trình gồm một tòa tháp cao 12 tầng, một tầng hầm và một tầng tum.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng

Dự án cung cấp 326 căn nhà ở xã hội, diện tích 45-70m², thiết kế tối ưu công năng, đón ánh sáng tự nhiên. Dự án được quy hoạch đồng bộ với trường mầm non, khu vui chơi, cây xanh, khu thể thao, siêu thị và phòng sinh hoạt cộng đồng; dự kiến hoàn thành, bàn giao vào quý 2-2028.

Đại diện lãnh đạo Đà Nẵng và các sở ngành, đơn vị cùng chủ đầu tư ấn nút khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh, nhà ở xã hội là bộ phận thiết yếu của chiến lược phát triển đô thị bền vững, giúp người lao động, người thu nhập thấp tiếp cận chỗ ở an toàn, ổn định, phù hợp khả năng tài chính. Việc triển khai dự án tại Hòa Xuân, nơi hạ tầng và dân cư ngày càng phát triển, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tổ chức không gian đô thị đồng bộ.

Ông Lê Quang Nam đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường; hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Đồng thời, vận hành dự án hiệu quả, xét duyệt và bàn giao căn hộ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách.

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NGUYÊN KHÔI