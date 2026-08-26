Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đứng trước cơ hội phục hồi

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại diễn đàn, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết căn hộ du lịch đã được pháp luật về du lịch xác định là một loại hình cơ sở lưu trú du lịch. Để kinh doanh lưu trú, cơ sở phải đáp ứng các quy định về đăng ký kinh doanh, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ.

Báo cáo của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi trong quý II-2026. Cả nước có 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư; 4 dự án được cấp phép xây dựng mới, với khoảng 1.807 căn hộ du lịch và 942 căn biệt thự du lịch, tăng 33,3% so với quý I. Hiện có 47 dự án đang triển khai xây dựng, với khoảng 21.456 căn hộ du lịch và 3.865 căn biệt thự du lịch. Trong quý II có 3 dự án hoàn thành xây dựng, gấp 3 lần quý I-2026.

Thị trường bất động sản du lịch có sự phân hóa giữa các địa phương. Mặt bằng giá bán nhìn chung ổn định, trong khi thanh khoản và giao dịch chủ yếu tập trung tại những dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi và được vận hành bởi các thương hiệu uy tín.

Trong khuôn khổ diễn đàn diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Giải pháp phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

TS Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, trong hơn 15 năm qua, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã góp phần hình thành nhiều trung tâm du lịch lớn. Sự phát triển của các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mà còn thúc đẩy giao thông, thương mại, dịch vụ, logistics, việc làm và đào tạo nghề tại địa phương. Đây cũng là lĩnh vực có khả năng thu hút mạnh dòng vốn FDI, nhất là ở phân khúc khách sạn cao cấp, nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn những điểm nghẽn về tính đồng bộ của pháp luật, quy hoạch, tiếp cận vốn và niềm tin của nhà đầu tư. TS Nguyễn Văn Khôi đề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo; phát triển thị trường theo nhu cầu thực, hạn chế đầu cơ; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thu hút FDI và phát triển bất động sản xanh, bền vững.

XUÂN QUỲNH