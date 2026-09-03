Khi tách thửa, các điều kiện về lối đi được đơn giản hóa

Chiều 3-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 67/2026 của UBND TPHCM quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn TPHCM.

Hội nghị triển khai Quyết định 67/2026 của UBND TPHCM do Sở NN-NT tổ chức. Ảnh: THANH HIỀN

Bà Nguyễn Tuyết Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở NN-MT TPHCM thông tin, trước đây TPHCM có các quyết định về điều kiện tách thửa khác nhau. Do vậy, để quy định được thống nhất, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 67 về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa.

Theo Quyết định 67, đất ở sẽ được chia thành 5 khu vực phù hợp với tốc độ đô thị hóa, mật độ dân cư, gồm:

Khu vực 1, hầu hết là các phường lõi và đô thị hiện hữu của TP HCM trước đây, nên áp dụng diện tích nhỏ nhất là 36 m2. Diện tích tối thiểu tăng dần tại các khu vực có mật độ xây dựng thấp hơn và quỹ đất lớn hơn.

Khu vực 2, gồm các đô thị phát triển ở khu vực phía Đông, phía Tây và vùng giáp ranh TPHCM trước đây, áp dụng mức 50m2.

Khu vực 3, gồm các đô thị, trung tâm hành chính và công nghiệp của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, với diện tích tối thiểu là 60m2.

Khu vực 4, là các xã vùng ven, đang đô thị hóa của ba địa phương cũ, áp dụng mức 80m2.

Khu vực 5, gồm các xã có mật độ dân cư thấp, chủ yếu ở phía bắc khu vực Bình Dương cũ, nên diện tích tối thiểu cao nhất, 100m2.

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được tách là 500m2 đối với đất trồng cây hằng năm và đất nông nghiệp khác; 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối và chăn nuôi tập trung.

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương cũng chia sẻ một số băn khoăn khi triển khai thực hiện Quyết định 67. Đó là quy định về điều kiện lối đi khi giải quyết tách thửa; đối với các khu đất hỗn hợp có đất ở và đất nông nghiệp thì giải quyết như thế nào; đất nông nghiệp khi tách thửa có cần xem xét điều kiện về lối đi không…

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Với những "thắc mắc" trên, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, tại Điều 3, Quyết định 67 đã quy định rất rõ về lối đi đã trao quyền cho địa phương khi giải quyết tách thửa. Chính vì thế, các địa phương cần đơn giản hóa thủ tục và thoáng hơn khi giải quyết cho người dân. Đối với trường hợp khi giải quyết tách từ 2 thửa đất trở lên, địa phương cần xem xét toàn diện và có sự thống nhất của các thửa bên trong. Ngoài ra, việc tách thửa đối với đất nông nghiệp thì không cần phải xem xét lối đi.

Ông Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết thêm, nếu trong quá trình giải quyết tách thửa, địa phương vẫn chưa an tâm thì gửi văn bản đến các sở, ngành chuyên môn và sở sẽ có ý kiến hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, lối đi cần bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực, yêu cầu về thoát nạn, phòng cháy và chữa cháy. Quy định này đã tạo sự thông thoáng để các địa phương tổ chức thực hiện.

THANH HIỀN