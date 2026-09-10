TPHCM xem xét cấp sổ hồng tại 3 dự án nhà ở thương mại

Ngày 10-9, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại một số dự án nhà ở thương mại.

Tổ công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư gỡ vướng cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Tại Chung cư 36-32/17 Nguyễn Huy Lượng, phường Bình Thạnh, do Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh làm chủ đầu tư, dự án gồm một nhà văn phòng 12 tầng và khu chung cư 15 tầng với 42 căn hộ. Chủ đầu tư kiến nghị cấp sổ hồng cho người mua 42 căn hộ.

Sau khi nghe các thành viên Tổ công tác 1645 báo cáo về tình hình pháp lý của dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai. Sau khi hoàn tất, cơ quan chức năng sẽ giải quyết việc cấp sổ hồng cho người dân.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Tổ công tác 1645 với các chủ đầu tư. Ảnh: THANH HIỀN

Tại Chung cư Phương Việt, phường Bình Đông, do Công ty cổ phần Đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư, dự án có 1.150 căn hộ, 69 căn nhà ở liên kế và 118 căn thương mại, dịch vụ, văn phòng. Chủ đầu tư kiến nghị cấp sổ hồng cho người mua 69 căn nhà ở liên kế và 118 căn thương mại, dịch vụ, văn phòng. Tổ công tác thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho người mua tại dự án này.

Đối với Dự án Khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ tại Chung cư Lô B, C1, C2 thuộc Khu dân cư Phú Mỹ, phường Tân Mỹ, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 làm chủ đầu tư, dự án có 1.640 căn hộ, 3 căn thương mại dịch vụ và 2 nhà trẻ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư có cam kết về phần sở hữu chung, sở hữu riêng tại dự án. Sau khi hoàn tất nội dung này, cơ quan chức năng sẽ xem xét giải quyết cấp sổ hồng.

THANH HIỀN