Trưa và chiều nay 14-10, mưa tập trung ở miền Tây Nam bộ

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 14-10, Nam bộ vẫn có mưa dông, tập trung ở miền Tây Nam bộ từ chiều đến tối. Tại TPHCM, đỉnh triều cường tiếp tục ở mức cao, vượt báo động 3.

Đường 15B (phường Tân Mỹ) ngập do triều cường chiều 13-10. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, chiều tối và tối nay, một số nơi ở khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Còn theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, mưa dông xuất hiện rải rác từ trưa tại một số địa phương ở miền Tây, sau đó gia tăng về diện và lượng vào chiều tối.

Chiều nay, vùng mưa dông tập trung ở miền Tây, trong khi miền Đông có mưa khoảng một nửa diện tích. Các khu vực như Đồng Tháp và An Giang khả năng có mưa vừa, mưa to.

Chiều tối nay, mực nước trên các sông, kênh, rạch tại TPHCM vẫn tiếp tục ở mức cao, trên báo động 3 nhưng đỉnh triều cường giảm dần so với những ngày vừa qua. Người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông cần chủ động ứng phó nguy cơ ngập vào chiều và tối, nhất là trong thời gian thủy triều lên.

PHÚC HẬU