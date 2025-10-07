Mỹ áp thuế 25% đối với xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả các xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 1-11-2025.

Xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị áp thuế 25%. Ảnh: IL SOLE 24 ORE

Thông báo được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội Truth Social, liên quan đến cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ tiến hành từ tháng 4-2025, theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại. Quy định này cho phép áp thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được đánh giá là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Cuộc điều tra tập trung vào các dòng xe tải hạng trung và hạng nặng, có trọng lượng trên 4,5 tấn và các bộ phận liên quan. Bộ Thương mại Mỹ cho rằng thị trường đang bị chi phối bởi “một số ít” nhà cung cấp nước ngoài, trong đó có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.

Theo đó, mức thuế mới có thể ảnh hưởng mạnh đến một ngành vốn đã chịu áp lực từ các biện pháp thuế đối với thép và nhôm, cũng như các quy định môi trường nghiêm ngặt. Việc tăng thuế được dự báo sẽ làm gia tăng chi phí đối với các dòng xe chuyên dụng trong các lĩnh vực vận tải, xây dựng và dịch vụ công.

Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng chính sách này sẽ thúc đẩy ngành sản xuất trong nước và bảo vệ việc làm cho người lao động Mỹ.

Dữ liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết 5 nguồn nhập khẩu xe tải chính theo giá trị hải quan là Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức và Phần Lan. Trong năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu khoảng 245.000 xe tải hạng trung và hạng nặng, với tổng giá trị hơn 20 tỷ USD.

Thông tin về việc tăng thuế được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của các chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump – vốn là trọng tâm trong chương trình kinh tế của ông. Nhà Trắng khẳng định các biện pháp thuế quan là công cụ hợp pháp nhằm bảo vệ nền kinh tế quốc gia.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, doanh thu từ thuế quan trong tháng 9-2025 đạt 31,3 tỷ USD – tăng mạnh so với mức 17,4 tỷ USD hồi tháng 4. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phần lớn chi phí thuế nhập khẩu này cuối cùng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng qua việc tăng giá bán, khiến người dân Mỹ phải gánh chịu phần lớn tác động.

MINH CHÂU