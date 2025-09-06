Trung Quốc áp thuế tạm thời với thịt heo nhập từ EU

THX đưa tin ngày 5-9, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với thịt heo và một số sản phẩm từ thịt heo nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu từ ngày 10-9.

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các lô hàng nhập khẩu này đang bị bán phá giá và gây thiệt hại đáng kể cho ngành chăn nuôi trong nước. Do đó, Trung Quốc sẽ áp dụng mức thuế sơ bộ 15,6%-62,4% đối với các lô hàng thịt heo nhập từ EU.

Bắc Kinh đã khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt heo nhập khẩu từ EU ngày 17-6-2024. Đến ngày 10-6 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc quyết định gia hạn cuộc điều tra đến ngày 16-12-2025. Phản ứng về động thái mới của Trung Quốc, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill tỏ ra hoài nghi về cáo buộc của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà sản xuất của châu lục.

VIỆT KHUÊ