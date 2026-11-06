Thế giới sáng 6-11: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đáp trả nỗ lực luận tội

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đáp trả nỗ lực luận tội. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã gặp đặc phái viên Nga. Tại New Zealand, tỷ lệ ủng hộ Công đảng tăng trước tổng tuyển cử. Chính phủ Anh dự kiến buộc doanh nghiệp công khai mức lương trong tin tuyển dụng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đáp trả nỗ lực luận tội

Trong video dài hơn 4 phút, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo Lầu Năm Góc và phản đối nỗ lực luận tội ông tại Quốc hội. Ông gọi chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran là “can đảm và có ý nghĩa lịch sử”.

Theo ông Hegseth, các đối thủ nhắm vào ông và Lầu Năm Góc vì chính quyền đang hoạt động hiệu quả. Ông cũng bảo vệ việc sa thải một số lãnh đạo quân sự, chấm dứt các chương trình về đa dạng và cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc thảo luận tại Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 21-10-2026. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ngồi bên phải ông Trump. Ảnh: Nhà Trắng/Daniel Torok

Ông Hegseth đưa ra tuyên bố sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Từ năm sau, đảng Dân chủ dự kiến tăng cường giám sát Lầu Năm Góc, tập trung vào chiến sự tại Iran, việc thay đổi nhân sự quân sự cấp cao và chính sách liên quan đến Ukraine.

Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie cho hay sẽ trình lại nghị quyết luận tội ông Hegseth vào tuần tới. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ ông Hegseth và muốn ông tại chức.

Ông Trump xác nhận đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã gặp ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại Nhà Trắng.

Ông Trump không nêu nội dung cuộc gặp, nhưng nói chiến sự Nga - Ukraine có thể sớm đi đến một thỏa thuận. Theo ông, thỏa thuận này có thể liên quan rộng hơn đến an ninh châu Âu. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông không gặp đoàn đại diện Ukraine đến Nhà Trắng cùng ngày.

Nhân viên y tế hỗ trợ người cao tuổi được sơ tán từ thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, ngày 31-10-2026. Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)

Trước đó, ông Dmitriev cùng các đại diện Ukraine dự sự kiện do Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức nhằm tổng kết lệnh ngừng bắn cục bộ kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky, miền Nam Ukraine do Nga kiểm soát. Nhà Trắng cho biết thời gian ngừng bắn từ ngày 27-10 đến 1-11 đã giúp đưa hàng cứu trợ vào khu vực và sơ tán gần 800 người. Mỹ dự kiến tổ chức đàm phán ba bên với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi ngày 10 và 11-11.

Tỷ lệ ủng hộ Công đảng New Zealand tăng trước bầu cử

Cuộc thăm dò cuối cùng trước tổng tuyển cử New Zealand ngày 7-11 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Công đảng đối lập tăng 2 điểm phần trăm, lên 30,7%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Quốc gia cầm quyền giảm 1,2 điểm phần trăm, còn 26,4%.

Theo Khảo sát The Post - Freshwater Strategy công bố ngày 5-11, đảng New Zealand First đạt 12%, ACT đạt 9,8%. Đảng Opportunity được 5,1%, vừa vượt ngưỡng 5% để được phân bổ ghế theo tỷ lệ nếu không thắng ghế khu vực. Nếu giữ được tỷ lệ này trong kết quả chính thức, đảng nhỏ này có thể đóng vai trò đáng kể trong thương lượng lập chính phủ.

Ủy ban Bầu cử New Zealand cho biết 1.440.840 cử tri bỏ phiếu sớm tính đến hết ngày 4-11, chưa tính phiếu ở nước ngoài. Cử tri sẽ tiếp tục bỏ phiếu vào ngày 7-11. Kết quả khảo sát cho thấy chưa liên minh nào có ưu thế đủ rõ để tự thành lập chính phủ.

Anh dự kiến buộc doanh nghiệp công khai lương khi tuyển dụng

Chính phủ Anh dự kiến trình Quốc hội dự luật buộc doanh nghiệp nêu thông tin về mức lương trong các thông báo tuyển dụng. Kế hoạch được Thủ tướng Andy Burnham công bố ngày 5-11, nhằm giúp người tìm việc có đủ thông tin trước khi nộp hồ sơ và tăng tính minh bạch về tiền lương.

Theo Chính phủ Anh, 41% doanh nghiệp hiện luôn công bố khoảng lương, trong khi chỉ 18% luôn nêu mức lương cụ thể. Quy định mới được kỳ vọng hỗ trợ người trẻ tìm việc lần đầu, đồng thời góp phần thu hẹp chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ, do ứng viên có thêm thông tin khi thương lượng lương.

Bên trong Trung tâm Hỗ trợ việc làm Jobcentre Plus ở Cardiff, xứ Wales, tháng 8-2026. Ảnh: Sleepytimecat/CC BY 4.0

Kế hoạch này nằm trong nỗ lực giảm số thanh niên không có việc làm, không đi học và không tham gia đào tạo nghề. Tại Anh, gần 1 triệu người từ 16 đến 24 tuổi thuộc nhóm này, chiếm khoảng 13% số người trong độ tuổi trên.

HÀ TRANG