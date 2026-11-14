Giáo dục

Trường Đại học Thủ Dầu Một hợp tác đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp

SGGPO

Ngày 14-11, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp Viện Vovinam toàn cầu và Viện Lãnh đạo Việt Nam tổ chức Lễ công bố hợp tác đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp và tọa đàm “Tri thức toàn cầu - Câu chuyện Việt Nam”.

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Đại biểu chia sẻ tại tọa đàm

Tại chương trình, PGS-TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, cho rằng, nhu cầu nhân lực hiện nay cần những người có năng lực dẫn dắt tập thể, bộ phận và doanh nghiệp thích ứng với thay đổi về chuyển đổi số, chuyển giao thế hệ và hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Thủ Dầu Một cam kết đồng hành cùng các đối tác, chịu trách nhiệm về chất lượng học thuật, đồng thời tăng cường kết nối giữa giảng đường với môi trường doanh nghiệp, tạo điều kiện để người học tiếp cận thực tiễn quản trị.

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﻿PGS-TS Lê Tuấn Anh phát biểu tại sự kiện

Về định hướng đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp, PGS-TS Lê Tuấn Anh cho biết, cần có sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức chuyên môn. Trong đó, nhà trường cung cấp nền tảng học thuật và chuẩn chất lượng; doanh nghiệp đóng góp kinh nghiệm thực tiễn; Viện Lãnh đạo Việt Nam và Viện Vovinam toàn cầu kết nối tri thức lãnh đạo quốc tế với văn hóa, thực tiễn Việt Nam cùng phương pháp rèn luyện con người.

Tại chương trình, Trường Đại học Thủ Dầu Một ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM và Công ty Cổ phần Viện Lãnh đạo Việt Nam.

Nội dung hợp tác tập trung ba nhóm lĩnh vực: đào tạo các chương trình cấp bằng; triển khai các dự án bồi dưỡng lãnh đạo; nghiên cứu và phát triển tình huống quản trị doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn quốc tế.

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Lễ ký kết giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và các đơn vị
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THẢO NGUYỄN

Từ khóa

Trường Đại học Thủ Dầu Một Doanh nghiệp Quốc tế

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