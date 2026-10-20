Đề xuất nâng mức cho vay tối đa lên 10 triệu đồng/tháng/người học

Trong năm 2026-2027, Bộ GD-ĐT tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV). Trong đó, tập trung xử lý những bất cập phát sinh từ thực tiễn; nâng mức cho vay tối đa lên 10 triệu đồng/tháng/người học; nghiên cứu áp dụng lãi suất ưu đãi 4,8%/năm.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học GS-TS Nguyễn Tiến Thảo báo cáo và trình bày nhiệm vụ năm học mới của giáo dục đại học - Ảnh: THANH HÙNG

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, năm học 2025-2026, các chương trình tín dụng đối với học HSSV tiếp tục được triển khai ổn định, góp phần hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn duy trì học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học. Tính đến ngày 31-5-2026, được xác định là thời điểm tổng hợp kết quả năm học 2025-2026, dư nợ Chương trình tín dụng HSSV đạt 24.475 tỷ đồng, với 355.805 khách hàng còn dư nợ.

Tân sinh viên nộp hồ sơ minh chứng miễn giảm học phí khi làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công thương TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Đối với chính sách tín dụng dành cho HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán dư nợ đến ngày 31-5-2026 đạt 422,9 tỷ đồng, với 6.272 khách hàng còn dư nợ. Chính sách đã bước đầu hình thành công cụ hỗ trợ riêng đối với người học trong các ngành ưu tiên, phù hợp yêu cầu phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và các ngành chiến lược.

So với năm học 2024-2025, chính sách tín dụng đã được mở rộng sang đào tạo sau đại học và các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán; đồng thời Bộ GD-ĐT đã chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách tín dụng HSSV.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) và Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 19-5-2025 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71, Bộ GD-ĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11-8-2026 quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia, có hiệu lực từ ngày 1-10-2026. Kết quả năm học là hoàn thành khung pháp lý về Quỹ Học bổng Quốc gia và nhiệm vụ đầu năm học 2026–2027 là chuẩn bị điều kiện tổ chức thực hiện.

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) học thực hành cùng giảng viên - Ảnh: THANH HÙNG

Theo đó, Quỹ Học bổng Quốc gia bổ sung công cụ huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực hỗ trợ phát hiện, bồi dưỡng tài năng, phát triển nhân lực chất lượng cao. Kết chi trả và số người thụ hưởng được thống kê khi triển khai, tách riêng với kết quả ban hành chính sách. Đánh giá sơ bộ cho thấy nguồn học bổng, trợ cấp, tài trợ xã hội hóa khá đa dạng nhưng còn phân tán: việc trích lập, quản lý, công khai, hạch toán và phòng ngừa hỗ trợ trùng lắp chưa được hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Theo GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), trong năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách về tín dụng đối với HSSV và tập trung xử lý những bất cập phát sinh từ thực tiễn. Các đề xuất chính gồm: nâng mức cho vay tối đa lên 10 triệu đồng/tháng/người học; nghiên cứu áp dụng lãi suất ưu đãi 4,8%/năm; kết nối dữ liệu giữa Ngân hàng Chính sách xã hội, cơ sở đào tạo và cơ quan liên quan; đồng thời hoàn thiện cơ chế điều chỉnh kỳ hạn, gia hạn nợ đối với người vay gặp khó khăn khách quan sau tốt nghiệp.

THANH HÙNG