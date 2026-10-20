Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường ĐH Công nghiệp TPHCM ký kết hợp tác toàn diện

Lãnh đạo Báo SGGP và Trường ĐH Công nghiệp TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tham dự lễ ký kết có nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP; nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; nhà báo Dương Văn Quang, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; PGS-TS Phan Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cùng lãnh đạo phòng, ban, trung tâm của hai đơn vị.

Lãnh đạo Báo SGGP và Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tại lễ ký kết hợp tác - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại lễ ký kết, Nhà báo Nguyễn Khắc Văn đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trên nhiều phương diện: từ quy mô, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đến chất lượng đào tạo. Qua 70 năm hình thành và phát triển, dù trải qua nhiều mô hình tổ chức, tên gọi và giai đoạn chuyển đổi, nhà trường luôn là một trong những đơn vị đào tạo uy tín của TPHCM và cả nước, thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đáp ứng nhu cầu của xã hội; nghiên cứu và chuyển giao những thành tựu khoa học, công nghệ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ, môi trường, kinh doanh, quản lý… phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và TPHCM, các địa phương nói riêng. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã đồng hành cùng Báo SGGP trong rất nhiều chương trình như: chương trình tư vấn tuyển sinh, các tọa đàm - hội thảo liên quan đến giáo dục, cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt…

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng biên tập Báo SGGP phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chia sẻ về định hướng phát triển, nhà báo Nguyễn Khắc Văn thông tin, Báo SGGP (trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM) đang tích cực làm mới, phát triển đồng bộ cả hệ sinh thái gồm báo in, báo điện tử và các nền tảng số; từng bước nâng chất lượng sản phẩm báo chí, trở thành kênh thông tin chuẩn mực, uy tín, tin cậy, có bản sắc riêng.

Với 51 năm hình thành và phát triển, Báo SGGP đã trở thành thương hiệu báo chí hàng đầu tại Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ vị thế là cơ quan ngôn luận chính thống, uy tín dẫn đầu, luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và cả nước. Là tờ báo hoạt động tự chủ, Báo SGGP không chỉ xuất bản báo in, báo điện tử với nội dung phong phú, từ chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao đến các chuyên đề gắn với đời sống, an sinh xã hội… báo còn thực hiện nhiều chương trình sau mặt báo có ý nghĩa sâu sắc, có sự cộng hưởng, lan tỏa rộng lớn với sự hợp tác, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp. Tiêu biểu như Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, Giải thưởng Võ Trường Toản, Giải thưởng Văn hay chữ tốt, Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Giải thưởng Doanh nghiệp xanh, Chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường, Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt, Chương trình "Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông"…

Nhà báo Dương Văn Quang, Phó Tổng biên tập Báo SGGP trao kỷ niệm chương trình Báo SGGP cùng bạn trẻ chọn ngành - lập nghiệp lần 1 năm 2027 - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo nhà báo Nguyễn Khắc Văn, với mục tiêu gắn kết, đồng hành cùng phát triển, Báo SGGP và Trường ĐH Công nghiệp TPHCM ký hợp tác toàn diện để phát huy thế mạnh của cả hai bên. Không chỉ trên phương diện truyền thông, với sự hợp tác này, hai bên sẽ cùng chung tay thiết lập những giá trị lâu dài, bền vững trong công tác hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; trao đổi, giao lưu, hợp tác để cùng phát triển...

PGS-TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chia sẻ tại lễ ký kết, PGS-TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội hiện nay, vai trò của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực. Nhà trường luôn trân trọng vai trò, uy tín và những đóng góp của Báo SGGP đối với sự phát triển của TPHCM, của vùng và của cả nước.

Đối với giáo dục đại học, báo chí không chỉ là cầu nối thông tin giữa nhà trường với xã hội mà còn là người bạn đồng hành, góp phần lan tỏa tri thức, những thành tựu khoa học, đổi mới sáng tạo; đồng thời phản ánh khách quan, đóng góp xây dựng, giúp các cơ sở giáo dục ngày càng phát triển. Nhà trường kỳ vọng sự hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực, không chỉ trong lĩnh vực truyền thông mà còn ở các hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh, kết nối việc làm, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đặc biệt, nhà trường sẵn sàng huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên đồng hành cùng Báo SGGP trong các hoạt động chuyên môn, góp phần đưa tri thức khoa học vào đời sống và cung cấp thông tin có cơ sở khoa học, khách quan, hữu ích cho cộng đồng.

“Chúng tôi tin rằng, khi uy tín và sức lan tỏa của báo chí kết hợp với tri thức, năng lực nghiên cứu và đào tạo của trường đại học, sự hợp tác sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hai đơn vị mà còn tạo ra những giá trị thiết thực cho người học, doanh nghiệp và xã hội”, PGS-TS Phan Hồng Hải tin tưởng.

Lãnh đạo Báo SGGP trao Bản đồ đơn vị Hành chính cấp tỉnh Việt Nam và Bản đồ Hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025 cho Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dịp này, Báo SGGP trao tặng Bản đồ đơn vị Hành chính cấp tỉnh Việt Nam và Bản đồ Hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025 cho lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Hoạt động nằm trong Chương trình "Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông" với chủ đề “Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim”, do Báo SGGP thực hiện.

Lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Báo SGGP tại lễ ký kết - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

THANH HÙNG