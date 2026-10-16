Chiều 16-10, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ công bố và ra mắt đội dự tuyển kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM chụp hình cùng đội dự tuyển ở các môn học tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027

Năm nay, đội dự tuyển kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 của TPHCM gồm 346 học sinh ở các khối 10, 11 và 12.

Theo bà Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), 12 đội dự tuyển gồm các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và Tiếng Trung.

Các học sinh của đội dự tuyển sẽ được học bồi dưỡng trong 10 tuần từ ngày 19-10 đến ngày 19-12 theo hình thức trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Các thành viên đội dự tuyển thuộc các trường THPT ở khu vực 2, khu vực 3 sẽ lưu trú tại ký túc xá của Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM (số 7-9, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn) trong thời gian tham gia bồi dưỡng.

Học sinh các đội dự tuyển kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 tại lễ ra mắt chiều 16-10

"Sở GD-ĐT TPHCM sẽ bố trí xe đưa đón các thành viên đội dự tuyển di chuyển theo kế hoạch bồi dưỡng của từng môn học và kế hoạch tổ chức lễ ra quân đội tuyển chính thức, lo toàn bộ kinh phí lưu trú và ăn trưa cho các thành viên", bà Phạm Thị Bé Hiền thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ công bố và ra mắt đội dự tuyển, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết, 364 học sinh được triệu tập vào đội dự tuyển kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là những gương mặt tiêu biểu, niềm tự hào của không chỉ bản thân các em mà còn của gia đình và nhà trường.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhắn nhủ các em cần tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, chủ động dành thời gian tự học, tự nghiên cứu; tích cực học hỏi từ thầy cô và bạn bè, đồng thời hệ thống hóa kiến thức theo từng chủ đề để nâng cao hiệu quả học tập.

Trong thời gian tham gia bồi dưỡng, ông Nguyễn Văn Phong mong muốn các học sinh phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ nhau trong quá trình ôn luyện. Đối với học sinh ở khu vực 2 và khu vực 3 còn gặp một số khó khăn, các em cần nỗ lực khắc phục trở ngại, giữ vững quyết tâm để đạt kết quả cao nhất.

THU TÂM