Trường THCS công lập thứ 2 ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu vận hành mô hình bán trú

Trường THCS Võ Trường Toản (phường Tam Thắng, TPHCM) vừa chính thức đưa mô hình bán trú vào hoạt động. Đây là trường THCS công lập thứ hai trên địa bàn phường Tam Thắng và toàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) triển khai mô hình này.

Ông Hoàng Đình Kê, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại Trường THCS Võ Trường Toản.

Thầy Trương Văn Hổ, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản cho biết, đây là tuần đầu tiên nhà trường triển khai mô hình bán trú.

Để triển khai mô hình, nhà trường đã khảo sát nhu cầu phụ huynh. Trên cơ sở đó, nhà trường chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự phục vụ, sắp xếp khu vực ăn uống và nghỉ ngơi bảo đảm thuận tiện, an toàn cho học sinh.

Phòng nghỉ ngơi cho học sinh thoáng mát, trang bị đầy đủ giường, chiếu, quạt điện.

Trong những ngày đầu triển khai, đã có hơn 70 học sinh tham gia bán trú. Nhà trường bố trí 3 phòng nghỉ trưa với không gian thoáng mát, được trang bị giường, chiếu và quạt điện. Các phòng nghỉ được phân chia riêng cho học sinh nam và nữ, bảo đảm sự riêng tư, phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu sinh hoạt của các em.

Với điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực hiện có, nhà trường có khả năng phục vụ bán trú cho khoảng 200 học sinh. Chi phí tiền ăn dự kiến 38 ngàn đồng/học sinh/ngày; phí dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú là 300 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Ông Hoàng Đình Kê, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng quan tâm kiểm tra khẩu phần ăn của học sinh.

Ông Hoàng Đình Kê, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng cho biết, địa phương đã thực hiện kiểm tra tình hình tổ chức bán trú cho học sinh tại Trường THCS Võ Trường Toản.

Đây là trường THCS công lập thứ hai trên địa bàn phường Tam Thắng và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai bán trú cho học sinh bậc THCS. Mô hình được thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, đồng thời giảm bớt áp lực đưa đón con em cho phụ huynh.

Học sinh hào hứng với bữa ăn bán trú đầu tiên.

Qua kiểm tra thực tế, ông Hoàng Đình Kê ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Trường THCS Võ Trường Toản trong việc triển khai mô hình bán trú. Bữa trưa tại trường có thực đơn đa dạng. Khu vực ăn uống được bố trí gọn gàng, phòng nghỉ sạch sẽ.

Ông Hoàng Đình Kê đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát học sinh trong thời gian bán trú; kiểm soát chặt chẽ quy trình giao nhận, chia suất ăn, vệ sinh sau bữa ăn và bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, khẩu phần ăn, an toàn thực phẩm. Đồng thời, nhà trường cần thực hiện nghiêm quy định về kiểm thực và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy trình, góp phần bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Việc triển khai mô hình bán trú tại Trường THCS Võ Trường Toản góp phần đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, đáp ứng nhu cầu thực tế của phụ huynh, học sinh; đồng thời hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập và phát triển toàn diện.

Nghiên cứu cho học sinh Tiểu học ăn sáng tại trường Bên cạnh việc từng bước nhân rộng mô hình bán trú tại các trường THCS, lãnh đạo phường Tam Thắng cũng đang định hướng, hướng dẫn các trường Tiểu học nghiên cứu, triển khai mô hình tổ chức 3 bữa ăn/ngày cho học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường và nhu cầu của phụ huynh. Chủ trương này nhằm tạo điều kiện để học sinh được chăm sóc tốt hơn về dinh dưỡng, bảo đảm sức khỏe và duy trì nền nếp học tập, sinh hoạt trong ngày. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

KHÁNH CHI