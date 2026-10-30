Học sinh phải ngồi ngoài đường vì đi học sớm: Phường Chánh Hưng chỉ đạo khắc phục ngay

Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Thái Hưng (phường Chánh Hưng- TPHCM), phản ánh tình trạng học sinh phải ngồi ngoài đường vì đi học sớm, do trường chỉ mở cổng lúc 6 giờ 50 phút

Phụ huynh phản ánh hình ảnh nhiều học sinh phải ngồi ngoài đường vì đi học sớm, trường chưa mở cổng

Nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Thái Hưng (phường Chánh Hưng), phản ánh sự việc học sinh đi học sớm phải ngồi ngoài đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và sức khỏe học sinh, do trường ra thông báo chỉ mở cổng trường lúc 6 giờ 50 phút.

Nhiều phụ huynh bức xúc cho biết, do chỗ làm xa, nhiều gia đình phải đưa con đi học sớm để còn thời gian đến nơi làm việc đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, quy định của nhà trường gây khó cho phụ huynh. Bên cạnh đó là tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn, sức khỏe học sinh khi các con phải ngồi ngoài cổng trường lúc sáng sớm mà không có người lớn bên cạnh.

Trước đó, theo thông báo của Trường Tiểu học Thái Hưng về thời gian đưa đón và trả học sinh hằng ngày, trường này ra quy định, buổi sáng, nhà trường mở cổng đón học sinh từ 6 giờ 50. Buổi trưa: Đối với học sinh học 2 buổi, đề nghị cha mẹ học sinh đưa các em trở lại trường từ 13 giờ 10 phút, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho các em và không ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của học sinh bán trú. Buổi chiều: Nhà trường thực hiện trả học sinh đến 16 giờ 40 phút.

Thông báo về việc đón, trả học sinh của Trường Tiểu học Thái Hưng

"Ngoài khung giờ nêu trên, nhà trường không tổ chức tiếp nhận, quản lý và trông giữ học sinh. Vì vậy, quý cha mẹ học sinh có trách nhiệm chủ động sắp xếp thời gian đưa đón và quản lý, đảm bảo an toàn cho con em mình trước thời điểm nhà trường đón học sinh và sau thời điểm nhà trường kết thúc trả học sinh..."- thông báo nêu.

Từ ngày 29-10, phụ huynh phản ánh hình ảnh nhiều học sinh phải ngồi ngoài cổng trường vì đi học sớm.

Ngày 30-10, trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết phường đã chỉ đạo nhà trường khắc phục ngay tình trạng nêu trên. Cụ thể, nhà trường phải mở cổng sớm để đón học sinh, tạo điều kiện để phụ huynh nếu đưa con đi học sớm thì học sinh được vào trường ngồi. Ngay trong sáng 30-10, theo ghi nhận, từ khoảng thời gian 6 giờ 30 phút, đã có học sinh đến sớm và được vào trong sân trường.

ĐẶNG TRINH