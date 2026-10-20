Từ năm 2027, chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua VNeID

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang hoàn thiện các điều kiện về dữ liệu, kỹ thuật để triển khai chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID từ năm 2027.

Tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh chụp màn hình

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 4146/KH-BHXH về triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp.

Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình, hướng tới đơn giản hóa quy trình chi trả, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.

Theo kế hoạch, trong tháng 10, cơ quan BHXH hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ, phương án kết nối, tích hợp và trao đổi dữ liệu, đồng thời rà soát, chuẩn hóa thông tin người hưởng. Trong tháng 11 và 12, các đơn vị liên quan hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, phục vụ công tác quản lý và chi trả chế độ.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho phép người dân tích hợp tài khoản thanh toán để nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ theo quy định.

Để đăng ký, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục An sinh xã hội, sau đó chọn Tài khoản hưởng an sinh và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Từ năm 2027, BHXH Việt Nam sẽ chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua VNeID. Ảnh: NGỌC DUNG

BHXH Việt Nam yêu cầu quá trình triển khai bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời thống nhất thông tin giữa người hưởng, người được ủy quyền nhận chế độ và tài khoản nhận tiền.

Việc chuyển đổi phương thức chi trả không được làm gián đoạn quá trình giải quyết, chi trả chế độ hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ngành BHXH sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và sử dụng tài khoản; kịp thời tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Việc triển khai chi trả qua VNeID nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính an toàn, minh bạch và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Theo BHXH Việt Nam, tại kỳ chi trả tháng 10, hệ thống chi trả chế độ hằng tháng cho hơn 3,56 triệu người, trong đó gần 96% nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt. Trong 9 tháng đầu năm, toàn hệ thống giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho hơn 7,11 triệu lượt người, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời gian này, có 600.739 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 2,31%; 13.868 người được hỗ trợ học nghề, tăng 38,03% so với cùng kỳ.

NGỌC DUNG