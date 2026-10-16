101,49 triệu người đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân

Chiều 16-10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người, trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đạt 99,17% tổng số người thuộc diện chuyển đổi.

Việc chuyển đổi đối với người đang tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn quốc đã cơ bản hoàn thành. Các trường hợp đã dừng tham gia và những trường hợp dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu đang tiếp tục được rà soát, xử lý.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 16-10, tổng số người thuộc diện chuyển đổi trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ là 102.346.428 người, bao gồm người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Trong đó, 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân, đạt 99,17%; 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip khi khám, chữa bệnh. Ảnh: BHXH Việt Nam

Việc chuyển đổi được triển khai theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13-8-2026 của BHXH Việt Nam, nhằm sử dụng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và mã đơn vị quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 1-9-2026, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ. Cùng với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ, cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố đã rà soát, cập nhật, chuẩn hóa thông tin người tham gia và phối hợp xử lý những trường hợp dữ liệu chưa thống nhất.

Nguyên nhân chủ yếu khiến một số trường hợp chuyển đổi chưa thành công là thông tin cá nhân giữa các phần mềm nghiệp vụ chưa thống nhất hoặc dữ liệu mã số bảo hiểm xã hội chưa được đồng bộ đầy đủ.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, nguyên nhân chủ yếu là chưa có thông tin số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân, hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

BHXH Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện thông tin; thực hiện chuyển đổi lại đối với những trường hợp đã được chuẩn hóa dữ liệu.

Các đơn vị cũng được yêu cầu đẩy nhanh việc cập nhật mã đơn vị quản lý trên phần mềm nghiệp vụ, ưu tiên những đơn vị đang phát sinh giao dịch để bảo đảm hoạt động giải quyết chế độ và các giao dịch liên quan diễn ra liên tục.

Các đơn vị chuyên môn thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục theo dõi tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại địa phương.

Việc sử dụng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân thay thế mã số BHXH góp phần thống nhất thông tin định danh, hạn chế trùng lặp, sai lệch dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ. Theo cơ quan BHXH, đây cũng là cơ sở để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

NGỌC DUNG