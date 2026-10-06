VCCI ký kết hợp tác với Tây Ninh về cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Chiều 6-10, tại buổi họp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và VCCI thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Việc ký kết thỏa thuận là cơ sở để tỉnh Tây Ninh thực hiện các mục tiêu chiến lược trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh...; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Luật TPHCM về nâng cao năng lực pháp lý, quản trị và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao hoa và kỷ niệm chương tri ân các doanh nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh Tây Ninh cam kết đồng hành với doanh nghiệp theo phương châm “ba có, hai không” (có môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; có hạ tầng, mặt bằng sẵn sàng đón nhà đầu tư và có đối thoại thực chất; không để kiến nghị của doanh nghiệp tồn đọng, không để doanh nghiệp khó tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Huân chương lao động hạng Nhì cho bà Ninh Thị Bích Thùy

Tại buổi họp mặt, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Ninh Thị Bích Thùy, Tổng Giám đốc Công ty CP thép TVP; Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh và ông Trần Văn Quy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt May Trung Quy.

QUANG VINH