Về Long Sơn dự lễ hội Trùng cửu năm 2026

Sáng 16-10, lễ hội Trùng cửu được diễn ra tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Nhà Lớn, xã Long Sơn (TPHCM) với sự tham gia của đông người dân và du khách gần xa.

Người dân Long Sơn tập trung tại Nhà Lớn chuẩn bị gói bánh quy, món bánh đặc trưng trong dịp Lễ Trùng Cửu

Lễ Trùng cửu tại xã Long Sơn được tổ chức trong 3 ngày, từ 16 đến 18-10 (nhằm ngày 7 đến 9-9 âm lịch), với nhiều nghi thức tín ngưỡng truyền thống và hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao, du lịch. Đây là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

﻿Người dân xã Long Sơn tập trung nấu nướng phục vụ khách về dự lễ

Tại lễ hội, người dân Long Sơn theo đạo Ông Trần và du khách thập phương tưởng nhớ công đức ngài Lê Văn Mưu - được người dân địa phương tôn kính gọi là Ông Trần, cùng các bậc tiền nhân có công khai hoang, lập làng, mở đường, dựng chợ, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Long Sơn.

﻿Nhà Lớn được trang hoàng bằng hàng trăm đôi liễn đỏ

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo phong tục cổ truyền, gồm lễ Tiên thường (Cáo yết), Chánh lễ (Kỉnh vía) vào sáng 9-9 âm lịch, cầu an, đọc kinh và tạ lễ. Các nghi thức thể hiện tinh thần hướng thiện, lòng trung hiếu, sự khiêm nhường và tinh thần đoàn kết cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

﻿Khách về dự lễ được đón tiếp chu đáo, được ﻿mời cơm và bố trí chỗ ở miễn phí

Đến với Long Sơn dịp này, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống như gói bánh tét, làm bánh quy, viết câu đối thư pháp; tham quan các gian hàng giới thiệu những mặt hàng đặc sản, sản phẩm OCOP của Long Sơn và khu vực lân cận, như: hàu tươi, hàu chế biến, mắm, hải sản khô, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Dịp lễ hội năm nay còn có hoạt động thể thao "Hành trình khám phá Núi Nứa - Hưởng ứng Lễ hội Trùng cửu Nhà Lớn Long Sơn năm 2026" diễn ra ngày 17-10. Vận động viên có thể tham gia cự ly 4 km hoặc 8 km để trải nghiệm cảm giác vừa leo núi vừa ngắm sông Dinh và làng bè từ trên cao.

KHÁNH CHI