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Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

SGGPO

Ngày 13-10, Đảng ủy VKSND TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND Thành phố năm 2026.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trực tiếp tại trụ sở VKSND Thành phố và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trực thuộc đơn vị. Hơn 1.000 đảng viên của 31 chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND thành phố tham dự

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Lãnh đạo VKSND TPHCM tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong chương trình, các đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND Thành phố được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề về công tác tổ chức, nội dung sinh hoạt của chi bộ; công tác tư tưởng và triển khai học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn sử dụng các chức năng trên phần mềm về công tác đảng.

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Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố báo cáo chuyên đề về công tác tư tưởng

Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, theo đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố, yêu cầu các học viên sau khi tham dự lớp bồi dưỡng phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo kết quả học tập vào thực tiễn đơn vị; cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

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VKSND TPHCM Nghiệp vụ Đảng viên Bồi dưỡng

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