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Xã Kim Long sắp xếp, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc

SGGPO

Chiều 29-9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định về kết thúc hoạt động, chuyển đổi mô hình và thành lập các tổ chức đảng trực thuộc.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã quyết định kết thúc hoạt động đối với 1 đảng bộ và 7 chi bộ; đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động của Đảng bộ Công an xã và 9 chi bộ.

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Lãnh đạo Đảng ủy xã trao quyết định thành lập Đảng bộ Trường THCS Kim Long và 11 chi bộ trực thuộc

Tại hội nghị, Đảng ủy xã cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trường THCS Kim Long và 11 chi bộ trực thuộc, gồm các chi bộ: Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, HĐND, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trường Tiểu học Kim Long và Trường Tiểu học Phan Đình Phùng.

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Lãnh đạo Đảng ủy xã phát biểu tại hội nghị

Tại lễ công bố các quyết định, đồng chí Hồng Như Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long đề nghị các tổ chức đảng sau khi kiện toàn khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; duy trì nghiêm nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thống nhất.

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Các đại biểu tham dự hội nghị công bố quyết định thành lập chi, đảng bộ trực thuộc

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, quản lý đảng viên, hồ sơ, tài liệu; rà soát chương trình công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả Sổ tay Đảng viên điện tử nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong tình hình mới.

QUANG VŨ

Từ khóa

Đảng bộ xã Kim Long

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