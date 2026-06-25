VKSND hai cấp TPHCM kiến nghị thu hồi hơn 5,9 tỷ đồng cho ngân sách

VKSND TPHCM vừa có đánh giá về thực hiện công tác thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích từ ngày 1-1-2026 đến ngày 20-6-2026.

VKSND hai cấp TPHCM xác định việc thí điểm khởi kiện vụ án dân sự công ích theo Nghị quyết 205/2025/QH15 là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công.

VKSND khu vực 3 - TPHCM cấp giấy khai sinh cho người yếu thế

Cụ thể, VKSND TPHCM đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 06-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 205 trên địa bàn; ký quy chế phối hợp với 6 hội, 15 sở, ngành; 19 VKSND khu vực cũng đã ký kết Quy chế phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ các xã, phường...

Đáng chú ý, từ kết quả xử lý các vụ việc trẻ em chưa được đăng ký khai sinh, VKSND Thành phố đã kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em.

VKSND Thành phố còn đề xuất rà soát, thống kê, phân loại các nhóm đối tượng để không bỏ sót người dân chưa có trong hệ thống hộ tịch. Sau kiến nghị, các cơ quan chức năng đã phối hợp cấp 99 giấy khai sinh và 31 CCCD cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Tương tự, qua công tác kiểm sát các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà ở, VKSND TPHCM đề nghị Thuế TPHCM tăng cường rà soát hồ sơ, phối hợp liên ngành và khai thác dữ liệu pháp lý để truy thu thuế các giao dịch bất động sản kê khai giá thấp bất thường.

Ngoài ra, VKSND hai cấp thành phố đã ban hành 17 kiến nghị khởi kiện thuộc nhóm vụ việc bảo vệ lợi ích công; ban hành 169 kiến nghị phòng ngừa, khắc phục, xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền nhằm phòng ngừa, khắc phục, xử lý vi phạm.

Trong đó, có 90 kiến nghị bảo vệ người dễ bị tổn thương, gồm: cấp giấy khai sinh, CCCD, mã số định danh, thẻ BHYT, đăng ký tạm trú, xác định người giám hộ cho người chưa thành niên...; 79 kiến nghị bảo vệ lợi ích công về môi trường, đất đai, an toàn thực phẩm, thuế, điện, lấn chiếm vỉa hè, bảo hiểm xã hội...

Đến nay, VKSND hai cấp Thành phố đã hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho 319 trường hợp gồm: 136 trường hợp cấp giấy khai sinh, 159 trường hợp cấp CCCD, 3 trường hợp cấp thẻ bảo hiểm y tế, 5 trường hợp đăng ký tạm trú, 15 trường hợp xác định người giám hộ, đưa 1 người khuyết tật đi thăm khám và điều trị.

Đơn vị đã kiến nghị thu hồi hơn 5,9 tỷ đồng về ngân sách nhà nước, hơn 2,9 tỷ đồng về quỹ BHXH và 73.933 m2 đất công; ngăn chặn, chấm dứt vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục 25 vụ việc gây ô nhiễm môi trường.

Theo báo cáo của Vụ Kiểm sát án dân sự VKSND tối cao, kết quả thực hiện của VKSND TPHCM chiếm tỷ lệ cao so với kết quả của cả nước. Trong đó, tỷ lệ thu hồi tiền về ngân sách nhà nước chiếm 75% (5,7/7,6 tỷ đồng); thu hồi diện tích nhà, đất công chiếm 80% (73.933/92.258 m2); tỷ lệ cấp giấy khai sinh chiếm 67% 1(27/190 người); tỷ lệ cấp CCCD chiếm 66% (157/239 người).

LAM NGUYÊN