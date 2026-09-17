Phường Đông Hưng Thuận tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ khu phố

Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, TPHCM tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và trang bị máy tính bảng cho 28 chi bộ khu phố trực thuộc.

Ngày 17-9, Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026 dành cho đội ngũ bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026 của Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: HT

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn về công tác tuyên giáo, dân vận, bảo vệ chính trị nội bộ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên; kỹ năng viết tin bài tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Chương trình tập huấn còn có nội dung hướng dẫn quy trình đóng đảng phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và sử dụng hệ thống phòng họp không giấy I-Cabinet để nhận tài liệu, thực hiện biểu quyết trong các kỳ họp.

Bàn giao máy tính bảng cho cấp ủy 28 chi bộ khu phố . Ảnh: HT

Để hỗ trợ cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, dịp này Đảng ủy phường đã trang bị máy tính bảng cho Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố và Trưởng ban Công tác Mặt trận của 28 chi bộ khu phố mới sau khi hoàn thành sắp xếp.

Các thiết bị này phục vụ công tác quản lý, điều hành chung, giúp cấp ủy tiếp nhận văn bản, triển khai phần mềm Điều hành tác nghiệp, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

NGUYỄN TÂN