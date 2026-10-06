Đảng ủy phường Xuân Hòa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 130 bí thư chi bộ, cấp ủy viên

Theo ThS. Hồ Thị Đan Thanh, Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa, chương trình tập trung vào những nghiệp vụ gắn với hoạt động thường xuyên của chi bộ, từ tổ chức cơ sở Đảng, công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát, sinh hoạt chi bộ và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ chính trị nội bộ, thể thức văn bản của Đảng, bảo vệ bí mật nhà nước và sử dụng các phần mềm ứng dụng của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa thông qua chương trình học

Hơn 70 tuổi, ông Ngô Kim Long, Bí thư Chi bộ khu phố 2, vẫn đến lớp để cập nhật nghiệp vụ công tác Đảng. Là đảng viên cao tuổi của chi bộ có 95 đảng viên, ông không chỉ nắm chắc công việc mà còn sử dụng khá thành thạo các ứng dụng phục vụ công tác Đảng.

Nhiều bí thư chi bộ, cấp ủy viên lớn tuổi tham gia lớp học

“Tổ chức Đảng ở cơ sở muốn hoạt động hiệu quả thì người làm công tác Đảng cũng phải không ngừng học hỏi, cập nhật cái mới”, ông Ngô Kim Long chia sẻ.

Ý LINH