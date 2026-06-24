Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng U.S. News Best Global Universities 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong một trong những bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực nghiên cứu của Nhà trường trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế.

Phối cảnh Tòa nhà Công nghệ cao

Tổ chức xếp hạng giáo dục U.S. News & World Report vừa công bố bảng xếp hạng Best Global Universities 2026, đánh giá hơn 2.250 cơ sở giáo dục đại học đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên các tiêu chí về uy tín học thuật, năng lực nghiên cứu khoa học, số lượng công bố quốc tế, mức độ trích dẫn và ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu.

Năm 2026 là năm thứ ba liên tiếp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được U.S News xếp hạng

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng,Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ: “Việc tiếp tục được ghi nhận trên bảng xếp hạng U.S. News Best Global Universities là sự khẳng định cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây không chỉ là một kết quả đáng tự hào mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, phát triển theo các chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của thế giới”.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng toàn cầu hóa, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy người học làm trung tâm, lấy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo làm động lực. Nhà trường tin rằng những thành quả đã đạt được sẽ góp phần củng cố niềm tin của người học, phụ huynh và các đối tác, đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ tự xếp hạng đã bảo chứng cho chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trước đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế uy tín như: THE WUR, THE Impact Rankings, QS Asia University Rankings, Webometrics.org, URAP, …. Nhà trường hiểu rõ việc đổi mới để phát triển, đáp ứng với yêu cầu của xã hội và giáo dục đại chúng là vô cùng cấp thiết. Thông qua hoạt động xếp hạng, kiểm định theo các Bộ tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế sẽ giúp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phát triển toàn diện không chỉ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội mà còn tập trung cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, hướng đến lan tỏa các giá trị khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hội nhập sâu, tiếp cận nhanh với các xu thế phát triển nhanh của đại học thế giới.

Trong chiến lược phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2026 – 2030 và tầm nhìn đến 2045, Nhà trường định hướng là trường đại học đa ngành hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với mô hình đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. Trong đó, Nhà trường xác định trở thành trung tâm tri thức, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập toàn cầu của đất nước. Thông qua hoạt động xếp hạng, kiểm định theo các Bộ tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế sẽ giúp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phát triển toàn diện không chỉ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội mà còn tập trung cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, hướng đến lan tỏa các giá trị khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hội nhập sâu, tiếp cận nhanh với các xu thế phát triển nhanh của đại học thế giới.

Kết quả từ U.S. News Best Global Universities 2026 tiếp tục là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên hành trình hội nhập giáo dục quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.

NGA NGUYỄN