Chọn ngành kỹ thuật – công nghệ chiến lược: Nhìn đúng năng lực, không chạy theo phong trào

Chào em,

Đây là câu hỏi mà theo cô, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng rất quan tâm trong quá trình lựa chọn ngành học.

Thực tế, trước đây khi chọn ngành, nhiều gia đình thường quan tâm đến trường "hot". Nhưng hiện nay, điều đầu tiên mà phụ huynh hỏi lại là: "Học xong có việc làm không?". Sự thay đổi này xuất phát từ việc thị trường lao động đang biến động rất nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Các nhà tuyển dụng không chỉ cần người có bằng cấp, mà cần những người có thể làm việc ngay, có kỹ năng, có khả năng thích ứng và học hỏi liên tục.

Chính vì vậy, lựa chọn một trường đại học ngày nay không chỉ là lựa chọn nơi để học kiến thức, mà còn là lựa chọn một môi trường giúp mình hình thành năng lực nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và tạo lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động.

Đó cũng là định hướng mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang theo đuổi. Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường thời lượng thực hành, thực tập và gắn chặt với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Ngay từ những năm đầu, sinh viên đã có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, dự án thực tế, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn và chương trình kiến tập tại doanh nghiệp để hiểu rõ môi trường làm việc của ngành mình theo học.

Bên cạnh đó, nhà trường liên tục mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực nhằm tạo thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm và tuyển dụng cho sinh viên. Chỉ riêng trong năm 2026, trường đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp đối tác và tổ chức các ngày hội tuyển dụng quy tụ nhiều doanh nghiệp, mang đến cơ hội việc làm cho sinh viên. Đây là cơ hội để các em tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Ngoài ra, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn vận hành Cổng thông tin việc làm, Phòng Quan hệ doanh nghiệp và việc làm sinh viên, nơi doanh nghiệp có thể đăng tuyển trực tiếp và sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm. Điều này giúp quá trình kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên diễn ra liên tục, chứ không chỉ đến năm cuối mới bắt đầu tìm việc.

Tuy nhiên, nhà trường có thể tạo ra cơ hội, nhưng việc nắm bắt cơ hội lại phụ thuộc vào chính sinh viên. Những bạn chủ động học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, biết ứng dụng AI vào học tập và công việc, tích cực tham gia câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học, thực tập và các dự án thực tế sẽ luôn có lợi thế rất lớn khi ứng tuyển.

Vì vậy, đừng chỉ hỏi "ngành này có việc làm không?", mà hãy hỏi "mình cần chuẩn bị những gì để trở thành người mà doanh nghiệp muốn tuyển dụng?". Khi các em học đúng ngành mình yêu thích, lựa chọn một môi trường đào tạo gắn kết với doanh nghiệp và không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, thì cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Đó cũng chính là mục tiêu mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn hướng tới: không chỉ đào tạo sinh viên có bằng tốt nghiệp, mà đào tạo những người có đủ năng lực để thành công trong nghề nghiệp và thích ứng với một thị trường lao động đang thay đổi từng ngày.

Chúc em thành công!