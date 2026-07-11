Chọn ngành kỹ thuật – công nghệ chiến lược: Nhìn đúng năng lực, không chạy theo phong trào

Sáng 11-7, Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sức hút của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ chiến lược”, nhằm cung cấp thông tin cho thí sinh về chính sách học bổng, phương thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm và nhu cầu tuyển dụng trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026.
Trong năm 2026, 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng quốc gia theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược với mức học bổng từ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng (sinh viên) và thạc sĩ, tiến sĩ nhận từ 5,5 - 8,4 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, thực hiện Đề án đào tạo nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch hành động nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chuẩn hóa, đổi mới và triển khai các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tài năng trong các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ chiến lược.
Cùng với chính sách của Nhà nước, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, các cơ sở đào tạo cũng nỗ lực đẩy mạnh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách miễn giảm học phí để khuyến khích, thu hút người học theo học nhóm ngành này.
Nhằm thông tin để thí sinh hiểu rõ về những chính sách học bổng, cách thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong năm 2026, ngày 11-7, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sức hút của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ chiến lược”.
Tham gia chương trình có đại diện các khách mời:
- PGS-TS BÙI HOÀI THẮNG, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)
- TS NGUYỄN TRẦN PHÚ, Phó Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
- Th.S NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA, Chuyên viên Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
- Th.S NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Giám đốc Điều hành, Trường ĐH Văn Hiến
- Th.S VÕ NGỌC NHƠN, Phó Giám đốc Trung Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 11-7-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.
Khách mời
TS NGUYỄN TRẦN PHÚ, Phó Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
PGS-TS BÙI HOÀI THẮNG, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)
Th.S NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA, Chuyên viên Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Th.S NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Giám đốc Điều hành, Trường ĐH Văn Hiến
Th.S VÕ NGỌC NHƠN, Phó Giám đốc Trung Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Giao lưu với độc giả
Thưa thầy, em được biết ngành Kỹ thuật dầu khí của Trường ĐH Bách khoa trong nhiều năm liền được xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế, có thời điểm vào tốp 150 thế giới. Xin thầy cho biết ngành học này có điểm gì đặc biệt trong chương trình đào tạo, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp? Vì sao ngành Kỹ thuật dầu khí của trường được đánh giá cao như vậy, và sinh viên sau khi tốt nghiệp có những cơ hội việc làm nào?
Ngành Kỹ thuật Dầu khí của trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM, đào tạo từ năm 1993, là ngành tiên phong tại thời điểm này phục vụ cho sự bùng nổ của ngành dầu khí của đất nước. Liên tục đến nay, trường thể hiện được truyền thống và thế mạnh, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong ngành và các trường đại học tiên tiến trên thế giới trong đào tạo và nghiên cứu ngành dầu khí. Việc được liên tục xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng ngành là điều không ngạc nhiên.
Hiện nay, các Kỹ sư là cựu sinh viên của trường đang làm việc tại khắp các thị trường thế giới trong lĩnh vực dầu khí và sẽ là một lợi thế lớn cho các thế hệ người học tương lai trong việc dẫn dắt, định hướng nghề nghiệp để ngành này của trường tiếp tục trong nhóm dẫn đầu thế giới.
Thưa cô, hiện nay khi chọn ngành học, nhiều thí sinh và phụ huynh thường đặt câu hỏi: “Học ngành này ra trường có việc làm hay không?”. Theo cô, vì sao yếu tố việc làm sau tốt nghiệp lại trở thành mối quan tâm lớn như vậy trong quá trình chọn ngành, chọn trường? Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có những hoạt động gì để giúp sinh viên nâng cao năng lực nghề nghiệp và tăng cơ hội việc làm sau khi ra trường?
Chào em,
Đây là câu hỏi mà theo cô, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng rất quan tâm trong quá trình lựa chọn ngành học.
Thực tế, trước đây khi chọn ngành, nhiều gia đình thường quan tâm đến trường "hot". Nhưng hiện nay, điều đầu tiên mà phụ huynh hỏi lại là: "Học xong có việc làm không?". Sự thay đổi này xuất phát từ việc thị trường lao động đang biến động rất nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Các nhà tuyển dụng không chỉ cần người có bằng cấp, mà cần những người có thể làm việc ngay, có kỹ năng, có khả năng thích ứng và học hỏi liên tục.
Chính vì vậy, lựa chọn một trường đại học ngày nay không chỉ là lựa chọn nơi để học kiến thức, mà còn là lựa chọn một môi trường giúp mình hình thành năng lực nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và tạo lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động.
Đó cũng là định hướng mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang theo đuổi. Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường thời lượng thực hành, thực tập và gắn chặt với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Ngay từ những năm đầu, sinh viên đã có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, dự án thực tế, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn và chương trình kiến tập tại doanh nghiệp để hiểu rõ môi trường làm việc của ngành mình theo học.
Bên cạnh đó, nhà trường liên tục mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực nhằm tạo thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm và tuyển dụng cho sinh viên. Chỉ riêng trong năm 2026, trường đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp đối tác và tổ chức các ngày hội tuyển dụng quy tụ nhiều doanh nghiệp, mang đến cơ hội việc làm cho sinh viên. Đây là cơ hội để các em tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Ngoài ra, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn vận hành Cổng thông tin việc làm, Phòng Quan hệ doanh nghiệp và việc làm sinh viên, nơi doanh nghiệp có thể đăng tuyển trực tiếp và sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm. Điều này giúp quá trình kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên diễn ra liên tục, chứ không chỉ đến năm cuối mới bắt đầu tìm việc.
Tuy nhiên, nhà trường có thể tạo ra cơ hội, nhưng việc nắm bắt cơ hội lại phụ thuộc vào chính sinh viên. Những bạn chủ động học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, biết ứng dụng AI vào học tập và công việc, tích cực tham gia câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học, thực tập và các dự án thực tế sẽ luôn có lợi thế rất lớn khi ứng tuyển.
Vì vậy, đừng chỉ hỏi "ngành này có việc làm không?", mà hãy hỏi "mình cần chuẩn bị những gì để trở thành người mà doanh nghiệp muốn tuyển dụng?". Khi các em học đúng ngành mình yêu thích, lựa chọn một môi trường đào tạo gắn kết với doanh nghiệp và không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, thì cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Đó cũng chính là mục tiêu mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn hướng tới: không chỉ đào tạo sinh viên có bằng tốt nghiệp, mà đào tạo những người có đủ năng lực để thành công trong nghề nghiệp và thích ứng với một thị trường lao động đang thay đổi từng ngày.
Chúc em thành công!
Thưa thầy, trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh, chương trình đào tạo kỹ sư hiện nay cần đổi mới như thế nào để sinh viên ra trường không bị lạc hậu so với yêu cầu của doanh nghiệp?
Một cách tổng quan, tất cả các chương trình đào tạo đều được phát triển, cập nhật dựa trên yêu cầu đất nước, các chuẩn mực được quy định, nhu cầu xã hội, năng lực của nhà trường và khả năng đáp ứng của người học.
Riêng về lĩnh vực kỹ thuật, bên cạnh việc đào tạo nền tảng vững vàng để sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai, sự tham gia của doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng trong định hướng đào tạo vì đầu ra của các trường phải đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đóng góp vào việc hình thành các chuẩn chương trình đào tạo chung cho lĩnh vực, đồng thời cùng với các trường trong điều chỉnh chương trình đào tạo. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể tham gia vào quá trình đào tạo thông qua các chương trình đồng giảng, đồng hướng dẫn đồ án, thực tập tại doanh nghiệp.
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, luôn có sự đồng hành của doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển của mình. Trường đã và đang mở rộng chương trình thực tập tại doanh nghiệp, nâng thời hạn thực tập đến trọn vẹn một kỳ học để gia tăng mức độ cập nhật đào tạo với thực tiễn kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp.
Thưa cô, trong kỳ tuyển sinh năm 2026, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành áp dụng bao nhiêu phương thức xét tuyển? Riêng với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, nếu em muốn đăng ký vào ngành Luật thì cần đáp ứng những tiêu chí nào về tổ hợp môn, điểm xét tuyển và các điều kiện liên quan?
Cảm ơn câu hỏi của em. Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai 05 phương thức xét tuyển, nhằm tạo điều kiện để thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực của mình. Cụ thể gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
- Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 03 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 trở lên
- Xét kết hợp: tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10,11, 12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt từ 18 trở lên.
- Điểm xét Tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận Tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT).
Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm học bạ THPT, Điểm thi ĐGNL
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
Vừa qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã công bố mức điểm sàn xét tuyển đối với các ngành Luật và Luật kinh tế. Cụ thể:
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hai ngành Luật và Luật kinh tế cũng có mức điểm sàn là 20 điểm.
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, Ngành Luật và Luật kinh tế có mức điểm sàn là 18 điểm. Bên cạnh đó, thí sinh xét tuyển ngành Luật, Luật kinh tế cần đạt học lực cả năm lớp 12 đạt loại Tốt, tổng điểm 3 môn thi từ 18 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm.
Các em cần lưu ý với ngưỡng đảm bảo đầu vào này để có những chiến lượt sắp xếp nguyện vọng hợp lý nhé.
Chúc các em thành công!
Thưa cô, đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sức khỏe của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cần lưu ý những vấn đề gì? Ngoài điểm học bạ, thí sinh có phải đáp ứng thêm các điều kiện về học lực, hạnh kiểm hoặc ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT hay không?
Chào em!
Đây là câu hỏi rất quan trọng, bởi khối ngành Sức khỏe là nhóm ngành có những quy định riêng của Bộ GD-ĐT Vì vậy, nếu lựa chọn phương thức xét tuyển bằng học bạ, các em không chỉ cần quan tâm đến điểm số mà còn phải tìm hiểu kỹ các điều kiện xét tuyển của từng ngành.
Về phương thức xét tuyển học bạ, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện theo các tiêu chí đã công bố trong Đề án tuyển sinh năm 2026. Thí sinh có thể sử dụng kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc theo tiêu chí học bạ do nhà trường quy định. Tuy nhiên, đối với nhóm ngành Sức khỏe, ngoài điều kiện về điểm học bạ, thí sinh còn phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Điều cô muốn lưu ý là nhiều bạn chỉ kiểm tra xem mình đã đủ điểm xét tuyển hay chưa mà quên đối chiếu các điều kiện về học lực và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Vì vậy, có trường hợp đủ điểm nhưng vẫn không đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào ngành mình mong muốn.
Bên cạnh đó, các em cũng nên xây dựng nguyện vọng một cách hợp lý. Nếu yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đừng chỉ đăng ký duy nhất một ngành. Chẳng hạn, nếu mục tiêu là ngành Y khoa nhưng mức điểm của mình chưa thật sự an toàn, các em có thể cân nhắc thêm các ngành gần như Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng hoặc Y học dự phòng. Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực lớn và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong hệ thống y tế.
Lời khuyên của cô là hãy đọc kỹ Đề án tuyển sinh của nhà trường, đối chiếu với năng lực của bản thân và chuẩn bị hồ sơ ngay từ sớm. Với khối ngành Sức khỏe, "đủ điểm" thôi là chưa đủ, mà các em còn phải "đủ điều kiện" theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Khi đáp ứng đầy đủ cả hai yêu cầu này và sắp xếp nguyện vọng hợp lý, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn.
Vừa qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã công bố mức điểm sàn xét tuyển và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với khối ngành Sức khỏe. Cụ thể:
- Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có điểm sàn cao nhất là 22 điểm; ngành Dược học và Y học cổ truyền có điểm sàn 20 điểm; các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn 18 điểm.
- Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT: ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có điểm sàn 23 điểm; ngành Y học cổ truyền và Dược học có điểm sàn 21 điểm; các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn 19 điểm.
- Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội: ngành Y khoa có điểm sàn lần lượt là 650 điểm và 85 điểm; Răng Hàm Mặt là 600 điểm và 75 điểm; Y học cổ truyền và Dược học là 570 điểm và 70 điểm; các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn lần lượt là 550 điểm và 70 điểm.
Ngoài ra, đối với các phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký vào các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học và Y học cổ truyền phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: học lực cả năm lớp 12 đạt loại Tốt; hoặc tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,5 điểm trở lên.
Đối với các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng, thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện: học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá; hoặc tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 điểm trở lên.
Các em lưu ý để lựa chọn phương thức xét tuyển và đăng ký nguyện vọng phù hợp.
Chúc em thành công!
Thưa thầy, ba mẹ em nói nên chọn ngành nào ra trường dễ kiếm việc làm để học. Em thấy điều này rất khó để xác định. Theo thầy, cơ hội việc làm phụ thuộc vào ngành học hay chính năng lực của người học? Xin thầy gợi mở giúp em!
Thực ra, cơ hội việc làm phụ thuộc vào cả ngành học và năng lực của người học, nhưng về lâu dài, năng lực cá nhân mới là yếu tố quyết định.
Một ngành mà xã hội có nhu cầu cao sẽ tạo lợi thế ban đầu cho sinh viên. Tuy nhiên, nếu các em chọn ngành chỉ vì dễ kiếm việc mà không phù hợp với sở thích, năng lực, tính cách thì rất khó học tốt và phát triển lâu dài.
Ngược lại, khi chọn được ngành phù hợp với bản thân, người học có động lực rèn luyện chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ, công nghệ, thái độ nghề nghiệp và khả năng thích ứng thì cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn nhiều.
Tại Trường Đại học Văn Hiến, chúng tôi luôn định hướng thí sinh chọn ngành dựa trên 3 yếu tố: Thứ nhất, mình có yêu thích và hứng thú với lĩnh vực đó không; Thứ hai, mình có năng lực, tố chất phù hợp để học và làm nghề không; Thứ ba, ngành dự kiến học có nhu cầu xã hội, cơ hội việc làm và hướng phát triển trong tương lai hay không. Hay nói ngắn gọn là mình yêu thích gì, mình có năng lực gì và xã hội đang cần gì.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn với thực hành, doanh nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên không chỉ có bằng cấp, mà còn có năng lực làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.
Vì vậy, việc làm không chỉ đến từ tên ngành học, mà đến từ giá trị mà người học có thể tạo ra cho doanh nghiệp và xã hội.
Thưa cô, ngành Quan hệ công chúng và ngành Truyền thông đa phương tiện khác nhau như thế nào về chương trình đào tạo, kỹ năng nghề nghiệp và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp? Nếu theo học một trong hai ngành này, sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông hoặc sản xuất nội dung số hay không?
Chào em,
Đây là hai ngành rất nhiều thí sinh quan tâm vì đều thuộc lĩnh vực truyền thông, sáng tạo và có cơ hội việc làm rộng mở. Tuy nhiên, nhiều bạn thường nhầm lẫn vì nghĩ rằng Quan hệ công chúng và Truyền thông đa phương tiện là một. Thực tế, hai ngành có nhiều điểm giao thoa nhưng định hướng đào tạo và vị trí nghề nghiệp lại có những khác biệt khá rõ.
Nếu ví truyền thông là một "bức tranh lớn", thì Quan hệ công chúng (PR) sẽ tập trung vào chiến lược truyền thông và xây dựng hình ảnh thương hiệu, còn Truyền thông đa phương tiện sẽ tập trung vào sáng tạo nội dung và sản xuất các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số.
Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đối với ngành Quan hệ công chúng, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về xây dựng thương hiệu, quan hệ báo chí, truyền thông doanh nghiệp, tổ chức sự kiện, xử lý khủng hoảng truyền thông, truyền thông marketing tích hợp, quản trị mạng xã hội và lập kế hoạch truyền thông. Đây là ngành đào tạo những người làm công tác hoạch định chiến lược, kết nối giữa tổ chức với công chúng và quản trị hình ảnh của doanh nghiệp hoặc tổ chức.
Trong khi đó, ngành Truyền thông đa phương tiện lại hướng nhiều đến khả năng sáng tạo và sản xuất sản phẩm truyền thông. Sinh viên sẽ được học về thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, quay phim, dựng phim, sản xuất video, thiết kế nội dung số, truyền thông trên các nền tảng số, kỹ thuật số và ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nội dung
Có thể hiểu đơn giản, nếu người làm PR xây dựng chiến lược thì người học Truyền thông đa phương tiện sẽ là những người biến chiến lược đó thành những sản phẩm truyền thông hấp dẫn và có sức lan tỏa.
Về cơ hội việc làm, cả hai ngành đều có thị trường lao động rất rộng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Sinh viên Quan hệ công chúng có thể làm chuyên viên truyền thông, chuyên viên PR, quản trị thương hiệu, truyền thông nội bộ, quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện, truyền thông marketing, phụ trách truyền thông tại doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các agency truyền thông.
Còn sinh viên Truyền thông đa phương tiện có thể làm nhà sáng tạo nội dung số (Content Creator), biên tập viên đa phương tiện, thiết kế đồ họa, quay dựng video, sản xuất chương trình, quản trị kênh truyền thông số, digital media, motion graphic.
Đối với câu hỏi của em về lĩnh vực báo chí, câu trả lời là hoàn toàn có thể. Cả hai ngành đều có cơ hội làm việc trong môi trường báo chí, truyền thông và sản xuất nội dung số, tuy nhiên sẽ đảm nhiệm những vai trò khác nhau. Sinh viên ngành Quan hệ công chúng thường làm ở mảng quan hệ báo chí, phát ngôn, truyền thông doanh nghiệp hoặc quản trị thương hiệu; còn sinh viên Truyền thông đa phương tiện sẽ phát huy thế mạnh trong sản xuất tin bài đa phương tiện, video, podcast, infographic, hình ảnh, nội dung số và các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số.
Chúc em tìm cho mình một ngành học phù hợp!
Thưa thầy, sinh viên các ngành kỹ thuật – công nghệ có cơ hội học liên thông, học song ngành hoặc học tiếp sau đại học để chuyển hướng sang các lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, bán dẫn hay quản lý công nghệ không?
Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của AI hay các kỹ thuật tiên tiến, mũi nhọn mới luôn đặt ra các thách thức cho người học và người làm trong lĩnh vực kỹ thuật. Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, luôn tiên phong trong đào tạo các ngành mới, các kiến thức và kỹ thuật mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế giới. Tuy vậy, trong giới hạn về thời gian đào tạo của mỗi sinh viên, khuynh hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành là một trong các định hướng mà trường đã và đang tạo ra.
Ở trường Bách Khoa, sinh viên có thể dễ dàng học sâu hơn vào một ngành/chuyên ngành hẹp, hoặc học rộng hơn vào hướng ngành/chuyên ngành khác, học song ngành để nhận bằng thứ hai hay ngành chính-ngành phụ, hoặc học liên thông ĐH-Thạc sĩ.
Ngoài ra, trường được công nhận có 09 ngành đào tạo Kỹ sư tài năng lĩnh vực STEM, cấp bằng Kỹ sư trình độ bậc 7, giúp người học tài năng phát huy năng lực sáng tạo để hình thành nguồn nhân lực xuất sắc trong lĩnh vực STEM trong tương lai.
Chương trình đào tạo của trường Bách Khoa còn đào tạo mạnh về các kiến thức Toán và khoa học tự nhiên, nền tảng kiến thức, trải nghiệm thông qua thí nghiệm, thực hành, thực tập để chuyển tải kiến thức thành năng lực, tạo cơ hội để người học dễ dàng học những kiến thức, kỹ thuật mới.
Trong thời đại phát triển vượt bậc của AI, sự sẵn sàng của người học là yếu tố quan trọng để vận dụng hiệu quả nhất AI trong ngành của mình, hoặc chuyển hướng để dấn thân vào phát triển AI phục vụ đại chúng. Trường ĐH Bách Khoa liên tục cập nhật chương trình đào tạo, xây dựng mới các chương trình đào tạo, xây dựng môi trường học tập và trải nghiệm để người học phát triển trong tương lai.
Thưa thầy, năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành kỹ thuật, công nghệ của trường có những điểm mới nào cần chú ý?
Năm nay, thí sinh đăng ký vào các ngành kỹ thuật, công nghệ tại Trường Đại học Văn Hiến cần chú ý một số điểm chính.
Trước hết, VHU tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy với nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt và đơn giản, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT, xét điểm Đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TPHCM và một số phương thức kết hợp theo quy định. Điều này giúp thí sinh có thêm cơ hội sử dụng các kết quả học tập của mình để trúng tuyển vào trường.
Với nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, thí sinh cần theo dõi kỹ mã ngành, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng điểm sàn - điểm trúng tuyển của 02 năm gần nhất và thời gian đăng ký trên cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như thông tin tuyển sinh chính thức của VHU.
Một điểm các em cũng nên lưu ý là khi xét học bạ, VHU có các hình thức xét như điểm trung bình tổ hợp 3 môn các năm lớp 10, 11, 12 hoặc điểm trung bình lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp; đồng thời thí sinh vẫn phải thực hiện đăng ký xét tuyển đúng quy trình chung của Bộ.
Ngoài điều kiện xét tuyển, thí sinh nên tìm hiểu thêm chính sách học phí, học bổng và định hướng đào tạo của từng ngành. Tại VHU, các ngành kỹ thuật, công nghệ được định hướng theo hướng ứng dụng, thực hành, gắn với doanh nghiệp, nên các em không chỉ chọn ngành theo điểm số mà cần cân nhắc thêm sở thích, năng lực và mục tiêu nghề nghiệp lâu dài.
Em có thể nhận được các loại học bổng tài năng lên tới 100% học phí toàn khóa, chính sách học bổng đồng hành trị giá 50% học phí học kỳ 1; thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường còn có cơ hội nhận học bổng Tinh hoa Văn Hiến lên đến 80% học phí toàn khóa. Đồng thời Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.
Thưa cô, hiện nay các ngành như Trí tuệ nhân tạo, Trí tuệ nhân tạo và robot, Khoa học dữ liệu… đang được nhiều thí sinh quan tâm lựa chọn. Để theo học tốt các ngành này, người học cần có những tố chất, nền tảng kiến thức và năng lực gì? Thí sinh cần chuẩn bị như thế nào về toán học, tư duy logic, lập trình, ngoại ngữ và khả năng tự học trước khi bước vào đại học?
Chào em,
Đây là câu hỏi rất nhiều học sinh đặt ra trong những năm gần đây. Nhiều bạn nghĩ rằng muốn học Trí tuệ nhân tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo hay Khoa học dữ liệu thì phải thật giỏi Toán hoặc đã biết lập trình từ khi còn học phổ thông. Thực tế, điều đó không hoàn toàn đúng.
Theo cô, để học tốt nhóm ngành này, điều quan trọng nhất không phải là các em đã biết bao nhiêu kiến thức trước khi vào đại học, mà là các em có tư duy học hỏi, khả năng thích nghi và niềm yêu thích với công nghệ hay không.
Tất nhiên, có một số nền tảng sẽ giúp các em học thuận lợi hơn.
Thứ nhất là Toán học, bởi toán giúp hình thành tư duy phân tích và là cơ sở để tiếp cận các thuật toán, mô hình AI hay phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, các em không cần quá lo lắng nếu mình chưa xuất sắc. Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chương trình đại học sẽ được thiết kế theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, giúp sinh viên từng bước xây dựng nền tảng.
Thứ hai là tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Đây là năng lực rất quan trọng của người làm công nghệ. Khi gặp một bài toán, các em cần biết cách phân tích, chia nhỏ vấn đề và tìm ra giải pháp. Kỹ năng này không chỉ phục vụ việc học mà còn là yêu cầu của hầu hết doanh nghiệp công nghệ hiện nay.
Và cuối cùng, theo cô, yếu tố quan trọng nhất trong thời đại công nghệ thay đổi từng ngày chính là khả năng tự học. Kiến thức học ở trường sẽ là nền tảng, nhưng để trở thành một kỹ sư giỏi, các em cần chủ động cập nhật công nghệ mới, tham gia các dự án, cuộc thi, nghiên cứu khoa học và học hỏi từ thực tiễn. Đây là phẩm chất mà doanh nghiệp đánh giá rất cao.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chương trình đào tạo các ngành Trí tuệ nhân tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu được xây dựng theo hướng từ nền tảng đến chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Nhà trường không kỳ vọng các em phải là chuyên gia AI ngay khi bước vào đại học, mà sẽ đồng hành để từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế thông qua hệ thống phòng thí nghiệm, các dự án công nghệ, nghiên cứu khoa học và hoạt động kết nối doanh nghiệp.
Sau khi lắng nghe ý kiến của cô, nếu đã chọn được cho mình một ngành phù hợp hãy nhanh tay đặt nguyện vọng 1 - mã trường NTT nếu chọn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhé.
Chúc em thành công!
Thưa thầy, để học tốt ngành Công nghệ Hóa học, người học cần có những tố chất, nền tảng kiến thức và kỹ năng gì? Nếu em định hướng sau này trở thành kỹ sư trong lĩnh vực hóa công nghiệp hoặc hóa thực phẩm, thì chọn ngành Công nghệ Hóa học có phù hợp không? Chương trình đào tạo của ngành này có những hướng chuyên sâu nào để sinh viên lựa chọn?
Ngành Kỹ thuật Hóa học phù hợp với những sinh viên yêu thích kỹ thuật và các quá trình trong lĩnh vực hóa học, đặc biệt ở các mảng như lọc – hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm, sản xuất các sản phẩm hóa hữu cơ, hóa vô cơ, kỹ thuật phân tích, công nghệ điện hóa, chống ăn mòn…
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học gồm các học phần cốt lõi về kỹ thuật hóa học, đồng thời có nhiều học phần lựa chọn theo các hướng công nghệ chuyên ngành. Trong quá trình học, sinh viên có thể lựa chọn chuyên ngành hoặc hướng ngành hẹp thông qua việc phân chuyên ngành, đăng ký các học phần chuyên sâu, tham gia các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm chuyên sâu và thực hiện đề tài tốt nghiệp tương ứng.
Riêng với lĩnh vực hóa thực phẩm, người học có thể lựa chọn ngành Kỹ thuật Hóa học nếu muốn đi sâu vào các quá trình hóa học, quá trình thiết bị để hỗ trợ sản xuất thực phẩm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có ngành Công nghệ Thực phẩm dành cho sinh viên yêu thích công nghệ sản xuất thực phẩm ở quy mô công nghiệp.
Chương trình Công nghệ Thực phẩm bao gồm các học phần cốt lõi về kỹ thuật, công nghệ và khoa học thực phẩm, cùng nhiều học phần lựa chọn về công nghệ chế biến các nhóm sản phẩm như sữa và sản phẩm từ sữa (phô mai, kem,...), đường và bánh kẹo, trà – cà phê – cacao, thịt và sản phẩm từ thịt, sản phẩm thủy sản, dầu béo…
Em thích khám phá máy móc và từng tham gia cuộc thi kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức. Trong các ngành Cơ khí kỹ thuật và Tự động hóa, em nên chọn ngành nào để phù hợp với đam mê của mình? Nhờ thầy gợi mở giúp em!
Nếu em thích khám phá máy móc, lắp ráp, cải tiến thiết bị thì cả hai ngành Cơ khí kỹ thuật và Tự động hóa đều khá phù hợp. Tuy nhiên, định hướng của hai ngành có khác nhau.
Cơ khí kỹ thuật thiên về thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. Ngành này phù hợp nếu em thích tìm hiểu cấu tạo máy, cơ cấu chuyển động, vật liệu, gia công, thiết kế sản phẩm kỹ thuật…
Trong khi đó, tự động hóa tập trung nhiều hơn vào việc điều khiển máy móc, robot, cảm biến, hệ thống sản xuất thông minh, lập trình điều khiển và ứng dụng công nghệ vào vận hành tự động. Nếu em thích máy móc nhưng đồng thời yêu thích lập trình, robot, hệ thống thông minh thì tự động hóa là lựa chọn rất đáng chú ý.
Với nền tảng từng tham gia cuộc thi kỹ thuật, em đã có lợi thế tốt. Em có thể tự hỏi chính mình là bản thân thích thiết kế và chế tạo máy hay thích điều khiển để làm cho máy tự vận hành thông minh, câu trả lời cho 02 câu hỏi đó sẽ giúp em chọn ngành phù hợp hơn.
Thưa cô, hiện nay nhiều thí sinh lựa chọn ngành Trí tuệ nhân tạo vì cho rằng đây là ngành đang “hot” và có nhiều cơ hội trong tương lai. Tuy nhiên, bản thân em lại yêu thích ngành Công nghệ kỹ thuật tự động hóa, trong khi ba mẹ muốn em theo học ngành Trí tuệ nhân tạo. Xin cô cho em lời khuyên: khi chọn ngành, thí sinh nên cân nhắc như thế nào giữa xu hướng thị trường, sở thích cá nhân, năng lực học tập và định hướng nghề nghiệp lâu dài?
Chào em,
Cô nghĩ đây không chỉ là câu chuyện của riêng em mà cũng là băn khoăn của rất nhiều gia đình trong mùa tuyển sinh năm nay. Thực tế, khi nghe đến Trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều phụ huynh thường nghĩ ngay đây là ngành "hot", thu nhập cao và sẽ có nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Điều đó hoàn toàn có cơ sở, nhưng một ngành học có nhiều triển vọng chưa chắc đã là ngành phù hợp với tất cả mọi người.
Theo cô, khi lựa chọn ngành học, các em nên cân nhắc hài hòa giữa bốn yếu tố:
Thứ nhất là sở thích và đam mê. Các em sẽ dành khoảng 4 năm để học tập và có thể gắn bó với nghề hàng chục năm sau đó. Nếu lựa chọn một ngành mà mình không thực sự yêu thích, các em rất dễ mất động lực khi chương trình học trở nên khó hơn hoặc khi bước vào môi trường làm việc thực tế.
Thứ hai là năng lực của bản thân. Chẳng hạn, ngành Trí tuệ nhân tạo thường yêu cầu nền tảng tốt về toán, lập trình, thuật toán và phân tích dữ liệu. Trong khi đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lại phù hợp với những bạn yêu thích máy móc, hệ thống điều khiển, robot, dây chuyền sản xuất thông minh và các ứng dụng công nghệ trong công nghiệp. Hai ngành đều thuộc nhóm công nghệ cao nhưng định hướng chuyên môn và môi trường làm việc sẽ có những khác biệt nhất định.
Thứ ba là xu hướng của thị trường lao động. Đây là yếu tố các em nên tham khảo nhưng không nên xem là tiêu chí duy nhất.
Và cuối cùng là định hướng nghề nghiệp lâu dài. Các em hãy thử hình dung sau này mình muốn trở thành ai. Nếu em cảm thấy hứng thú với việc xây dựng các mô hình AI, phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu thì Trí tuệ nhân tạo sẽ là lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu em thích nhìn thấy những cánh tay robot hoạt động trong nhà máy, thích thiết kế hệ thống điều khiển, vận hành dây chuyền sản xuất thông minh hay làm việc với các hệ thống tự động thì Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có thể sẽ phù hợp với em hơn.
Cô cũng muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh rằng, đừng chỉ hỏi "ngành nào đang hot", mà hãy hỏi "ngành nào phù hợp với con mình". Một sinh viên học đúng sở trường, có động lực học tập và không ngừng rèn luyện sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn rất nhiều so với việc theo học một ngành rất "hot" nhưng không phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, các chương trình đào tạo đều được xây dựng theo hướng liên ngành. Sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo hay Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đều được tiếp cận các công nghệ mới như AI, IoT, dữ liệu lớn và tự động hóa thông minh.
Vì vậy, dù lựa chọn ngành nào, nếu các em học tập nghiêm túc, tích cực thực hành và không ngừng cập nhật công nghệ, thì cơ hội nghề nghiệp trong tương lai đều rất rộng mở. Điều quan trọng nhất không phải là chạy theo một "ngành hot", mà là chọn đúng con đường để phát huy tốt nhất năng lực của chính mình.
Chúc em tìm cho mình một ngành phù hợp!
Thưa thầy, hiện nay doanh nghiệp thường yêu cầu sinh viên kỹ thuật không chỉ có chuyên môn mà còn phải có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thích nghi công nghệ mới. Nhà trường đang trang bị các kỹ năng này cho sinh viên ra sao?
Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, kỹ sư tương lai không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần ngoại ngữ, kỹ năng số, khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và học tập suốt đời. Đây mới là những năng lực quyết định khả năng cạnh tranh của người lao động.
HCM-UTE cung cấp cho các bạn sinh viên môi trường học tập năng động, không chỉ được học vững về chuyên môn, mà còn được phát triển toàn diện Văn - Thể - Mỹ, trau dồi các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động đoàn hội, câu lạc bộ sở thích, các cuộc thi học thuật,...
Em được biết trường có đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng. Ngành này có gì khác so với các ngành Trí tuệ nhân tạo và Robot? Có phải chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng hơn là hàn lâm không?
Chào em,
Đầu tiên, thầy đính chính một chút về tên gọi chính xác theo đề án tuyển sinh để em không bị nhầm lẫn khi làm hồ sơ: Tại HUTECH, trường đào tạo hai ngành riêng biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI) và Robot và trí tuệ nhân tạo (chứ không gọi tách thành "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng").
Tuy nhiên, nhận định của em hoàn toàn chính xác: Cả hai ngành này tại HUTECH đều được thiết kế theo hướng công nghệ ứng dụng thực tiễn rất cao, chứ không đi nặng về nghiên cứu hàn lâm lý thuyết.
Để giúp em phân biệt rõ ràng hai hướng đi này, hãy nhìn vào trọng tâm chuyên môn và cấu trúc môn học của từng ngành:
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở "đầu ra" của sản phẩm: Một bên là phần mềm/thuật toán (Thuần AI), còn một bên là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm (AI + Phần cứng).
- Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI): Tập trung sâu vào "bộ não" số. Chương trình học xoay quanh việc xử lý dữ liệu lớn, xây dựng thuật toán, học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning). Sinh viên sẽ học các môn như Xử lý ảnh và ứng dụng, Thực hành học sâu, Lập trình trên thiết bị di động... để tạo ra các phần mềm, hệ thống biết tự suy luận, phân tích và giải quyết vấn đề (ví dụ: chatbot thông minh, hệ thống nhận diện khuôn mặt, thuật toán gợi ý của TikTok/YouTube).
- Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo: Đây là ngành học tích hợp liên ngành giữa Cơ khí, Điện tử và AI. Trọng tâm ở đây là mang "bộ não AI" lắp vào một "cơ thể vật lý". Em không chỉ học code thuật toán thông minh, mà còn phải học cách thiết kế cánh tay robot, mạch điện tử, cảm biến và điều khiển tự động để robot có thể tương tác, di chuyển và làm việc trong môi trường thực tế (ví dụ: robot hút bụi, xe tự hành, cánh tay robot trong nhà máy sản xuất ô tô).
Định hướng đào tạo khối ngành Công nghệ tại HUTECH là ứng dụng. Điều này thể hiện qua 3 yếu tố thực tế trong chương trình học:
- Thời lượng thực hành lớn: Ngay từ các môn cơ sở ngành và chuyên ngành, em sẽ thấy rất nhiều môn có chữ "Thực hành" đi kèm (như Thực hành lý thuyết đồ thị, Thực hành học sâu...). Sinh viên được "nhúng tay" trực tiếp vào phòng lab hiện đại thay vì chỉ ngồi nghe giảng công thức toán học trên giảng đường.
- Tư duy làm dự án: Sinh viên được học môn Tư duy thiết kế dự án ngay từ giai đoạn đại cương. Thay vì làm bài thi lý thuyết khô khan, em sẽ hoàn thành môn học bằng các sản phẩm cụ thể thông qua đồ án nhóm.
- Doanh nghiệp tham gia đào tạo: Chương trình có sự liên kết chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ. Em sẽ được đi kiến tập, thực tập doanh nghiệp từ sớm để giải quyết các "bài toán thực" mà thị trường lao động đang cần, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp nhận bằng Kỹ sư có thể bắt tay vào việc ngay
Vậy nên, nếu em thích làm việc với dữ liệu, đam mê viết code xây dựng các phần mềm thông minh, thuật toán tối ưu, em nên chọn Trí tuệ nhân tạo. Nếu em vừa thích code AI, vừa thích mày mò phần cứng, mạch điện, cơ khí, muốn thấy sản phẩm của mình chuyển động vật lý được, em nên chọn Robot và trí tuệ nhân tạo.
Một vài chia sẻ đến em, hy vọng sẽ giúp ích cho em nhé!
Em được biết trường có đào tạo ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin. Hai ngành này có gì khác nhau? Nếu em định hướng trở thành kỹ sư phần mềm thì nên chọn ngành nào cho phù hợp?
Hai ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin đều thuộc lĩnh vực công nghệ, nhưng định hướng nghề nghiệp có những điểm khác nhau.
Khoa học máy tính thiên về nền tảng, tư duy thuật toán, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, mô hình tính toán và cách xây dựng các công nghệ lõi. Ngành này phù hợp với những bạn thích nghiên cứu sâu, làm về AI, dữ liệu, thuật toán, phát triển hệ thống thông minh…
Trong khi đó, Công nghệ thông tin có tính ứng dụng rộng hơn, tập trung nhiều vào việc xây dựng, triển khai và vận hành các hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, mạng, cơ sở dữ liệu, ứng dụng cho doanh nghiệp và đời sống…
Nếu em định hướng trở thành kỹ sư phần mềm, thì Công nghệ thông tin là lựa chọn rất phù hợp vì chương trình gắn nhiều với lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, kiểm thử, quản lý dự án phần mềm và triển khai ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, nếu em muốn đi sâu hơn về thuật toán, AI hoặc các công nghệ nền tảng, Khoa học máy tính lại là một lựa chọn tốt.
Tại Trường Đại học Văn Hiến, cả hai ngành đều được đào tạo gắn với thực hành, dự án và nhu cầu doanh nghiệp. Vì vậy, quan trọng nhất là em xác định mình thích xây dựng phần mềm ứng dụng hay thích nghiên cứu sâu về công nghệ lõi, từ đó chọn ngành phù hợp với năng lực và mục tiêu nghề nghiệp.
Thưa thầy, em được biết Trường ĐH Bách khoa có đào tạo ngành Bảo dưỡng công nghiệp. Đây là ngành còn khá mới mẻ với nhiều thí sinh. Xin thầy cho biết ngành này đào tạo những kiến thức, kỹ năng gì và sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí nào? Cơ hội việc làm của ngành Bảo dưỡng công nghiệp hiện nay ra sao?
Ngành Bảo dưỡng Công nghiệp của trường Đại học Bách khoa khá đặc biệt. Ngành này bắt đầu đào tạo ở trình độ Cao đẳng từ năm 1996 theo hiệp định hỗ trợ từ phía Pháp để đào tạo Kỹ sư thực hành theo tiêu chuẩn của Pháp về lĩnh vực bảo dưỡng hệ thống dây chuyền, máy móc phục vụ công nghiệp. Từ năm 2018, trường đào tạo ngành này ở trình độ đại học, cấp bằng Cử nhân kỹ thuật, tập trung đào tạo về lĩnh vực bảo dưỡng trang thiết bị công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật. Chương trình đào tạo ngành Bảo dưỡng Công nghiệp là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực bảo trì thiết bị công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật.
Thí sinh có thể tìm hiểu thêm ở trang web tuyển sinh của nhà trường HCMUT >> Tuyển sinh >> Tuyển sinh đại học >> Mô tả ngành đào tạo.
(https://hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc/nganh/24)
Con tôi thi tổ hợp A00 đạt 19 điểm và muốn đăng ký học ngành Công nghệ thông tin của trường. Tuy nhiên, các bạn cháu lại nói học ngành này khá vất vả nên cháu hơi bị lung lay. Xin thầy cho lời khuyên!
HUTECH Kính chào Quý phụ huynh.
Với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) bạn đang đạt 19 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin HUTECH theo 4 phương thức sau:
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
- Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2026 của ĐHQG TPHCM
- Xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) 2026
- Xét tuyển học bạ THPT theo 6 học kỳ (Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)).
Công nghệ thông tin là ngành học có khối lượng kiến thức tương đối lớn, sinh viên khi học ngành này cần có sự kiên trì, tư duy logic và tinh thần tự học. Tuy nhiên, nếu bạn nhà mình có đam mê và quyết tâm muốn theo học, bạn hoàn toàn có thể theo học tốt.
Chương trình đào tạo tại HUTECH được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp các bạn sinh viên từng bước xây dụng kiến thức chuyên môn trong ngành học và các kỹ năng nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, khi theo học ngành Công nghệ thông tin tại HUTECH bạn sẽ được học trong hệ thống phòng thực hành hiện đại, được trực tiếp tham gia các dự án thực tế, kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp và nhiều hoạt động kết nối với các doanh nghiệp công nghệ. Điều này giúp bạn tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, tăng lợi thế khi tốt nghiệp.
Phụ huynh tham khảo thêm thông tin về ngành Công nghệ thông tin, học phí, học bổng HUTECH năm 2026 tại đây.
Đồng thời, từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7 bạn cần thao tác đăng ký nguyện vọng HUTECH (mã trường DKC) trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. HUTECH có ưu đãi học phí 5.000.000 đồng học phí học kỳ 1 cho các bạn thí sinh chọn HUTECH là nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, phụ huynh liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Thông tin cùng Quý phụ huynh.
Thưa thầy, em mong muốn sau này trở thành kỹ sư quản trị hệ thống mạng, làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc ngân hàng. Với định hướng nghề nghiệp này, em nên chọn ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hay Khoa học máy tính? Các ngành này khác nhau như thế nào về chương trình đào tạo, kỹ năng chuyên môn và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp?
Khoa Công nghệ Thông tin của HCM-UTE hiện đang đào tạo 3 ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Dữ liệu và An toàn thông tin. Bạn có thể vào trang Tuyển sinh của trường, tìm hiểu chương trình đào tạo của từng ngành, từ đó có lựa chọn phù hợp.
Chúc bạn thành công!
Thưa cô, em muốn theo học ngành Kỹ thuật cơ khí, nhưng gia đình còn băn khoăn vì cho rằng ngành này khá vất vả, chủ yếu làm việc với máy móc, dầu nhớt và ốc vít. Xin cô cho biết thực tế chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí hiện nay gồm những nội dung gì? Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí nào trong các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, thiết kế, vận hành hoặc tự động hóa?
Chào bạn,
Đây cũng là suy nghĩ của khá nhiều phụ huynh hiện nay. Khi nhắc đến Kỹ thuật cơ khí, nhiều người vẫn hình dung đến hình ảnh làm việc trong xưởng với máy móc, dầu mỡ hay những công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, thực tế ngành cơ khí ngày nay đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và sản xuất thông minh.
Có thể nói, cơ khí chính là nền tảng của ngành công nghiệp chế tạo. Từ ô tô, máy bay, thiết bị y tế, robot, dây chuyền sản xuất tự động cho đến các sản phẩm công nghệ cao đều cần đến những kỹ sư cơ khí tham gia thiết kế, chế tạo, vận hành và cải tiến.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí được xây dựng theo định hướng ứng dụng và cập nhật theo nhu cầu của doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ học các kiến thức nền tảng như cơ học, sức bền vật liệu, chi tiết máy, công nghệ chế tạo, mà còn được tiếp cận với các công nghệ hiện đại điều này giúp sinh viên có khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của nền công nghiệp 4.0. Một điểm rất quan trọng là nhà trường chú trọng thực hành và trải nghiệm thực tế. Sinh viên được học trong hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực hiện các đồ án thiết kế, chế tạo sản phẩm và có cơ hội kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp. Qua đó, các em không chỉ nắm vững kiến thức mà còn hình thành tư duy giải quyết vấn đề và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Về cơ hội nghề nghiệp, đây là ngành có phạm vi việc làm rất rộng. Sau khi tốt nghiệp, các em có thể đảm nhận nhiều vị trí như kỹ sư thiết kế và phát triển sản phẩm, kỹ sư sản xuất, kỹ sư công nghệ, kỹ sư vận hành và bảo trì hệ thống, kỹ sư quản lý chất lượng, kỹ sư tự động hóa, kỹ sư CAD/CAM, quản lý kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp cơ khí, ô tô, điện – điện tử, chế tạo máy hoặc các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...
Cô cũng muốn chia sẻ thêm với phụ huynh rằng, ngành cơ khí ngày nay không còn đơn thuần là làm việc với máy móc hay dầu mỡ. Người kỹ sư cơ khí hiện đại dành rất nhiều thời gian làm việc với máy tính, phần mềm thiết kế, hệ thống mô phỏng, dữ liệu kỹ thuật và các dây chuyền sản xuất thông minh. Đây là một nghề đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhiều hơn là sức lao động chân tay.
Nếu em yêu thích kỹ thuật, thích sáng tạo, muốn tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống và công nghiệp, thì Kỹ thuật cơ khí vẫn là một trong những ngành có nền tảng rất vững chắc và nhiều cơ hội phát triển trong dài hạn. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thông minh, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư cơ khí chất lượng cao sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Điều quan trọng là lựa chọn một môi trường đào tạo gắn với doanh nghiệp, chú trọng thực hành và không ngừng cập nhật công nghệ mới để các em có thể tự tin bước vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.
Nếu em yêu thích ngành Kỹ thuật cơ khí hãy mạnh dạn đăng ký nguyện vọng 1 - mã trường NTT để có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng có giá trị khi trở thành tân sinh viên của Nhà trường nhé.
Chúc bạn thành công!
Con tôi muốn đăng ký học ngành Kỹ thuật Công nghệ môi trường với kết quả thi tổ hợp A00 đạt 18 điểm, điểm thi ĐGNL đạt 725 điểm. Tôi chưa hiểu rõ về ngành này và có trao đổi với con rằng học ngành này có phải suốt ngày làm việc trong môi trường ô nhiễm không. Xin thầy thông tin thêm về cơ hội việc làm của ngành học này.
Thưa phụ huynh, ngành Kỹ thuật môi trường là ngành đào tạo người học nhận diện, phân tích, kiểm soát và xử lý các vấn đề môi trường bằng kiến thức kỹ thuật và công nghệ.
Sinh viên ngành này được học về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên, an toàn môi trường trong doanh nghiệp.
Công việc sau khi tốt nghiệp rất đa dạng, có thể làm tại doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, công ty tư vấn môi trường, nhà máy xử lý nước - chất thải, cơ quan quản lý nhà nước, phòng thí nghiệm, trung tâm quan trắc, tổ chức về phát triển bền vững… Do đó, sau này sinh viên có “suốt ngày làm việc trong môi trường ô nhiễm” hay không thì còn phụ thuộc vào dự định và đam mê của người học.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng phải tuân thủ quy định về môi trường, ESG, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn… thì nhu cầu nhân lực ngành này sẽ còn tăng. Người học không chỉ “đi xử lý ô nhiễm”, mà còn tham gia thiết kế giải pháp, vận hành hệ thống, giám sát chất lượng môi trường và tư vấn cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
Tại Trường Đại học Văn Hiến, sinh viên học ngành Kỹ thuật môi trường sẽ được thực hành, thực tế kiến thức chuyên môn của mình ngay tại các đơn vị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của nhà trường.
Với kết quả A00 đạt 18 điểm, ĐGNL 725 điểm, phụ huynh và thí sinh hoàn toàn an tâm khi đặt nguyện vọng vào VHU. Nếu thật sự yêu thích kỹ thuật, môi trường và mong muốn làm công việc có ý nghĩa cho cộng đồng, đây là ngành rất đáng để cân nhắc.
Thưa cô, hiện nay khi chọn ngành, nhiều thí sinh thường băn khoăn: “Học ngành này ra trường có kiếm được việc làm không?”. Theo cô, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp phụ thuộc nhiều hơn vào ngành học, nhu cầu thị trường lao động hay năng lực, thái độ học tập của chính người học? Xin cô cho em lời khuyên để chọn ngành phù hợp và chuẩn bị tốt hơn trong quá trình học đại học. Cảm ơn cô nhiều ah.
Chào em,
Đây có lẽ là câu hỏi mà cô được nghe nhiều nhất trong mỗi mùa tuyển sinh. Gần như bạn nào cũng hỏi: "Học ngành này sau này có dễ xin việc không?" Và theo cô, đây là một băn khoăn rất chính đáng.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn ở góc độ ngành nào dễ xin việc thì sẽ chưa đầy đủ. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp thực sự được quyết định bởi ba yếu tố: lựa chọn đúng ngành học, nhu cầu của thị trường lao động và quan trọng nhất là năng lực của chính người học.
Thị trường lao động luôn thay đổi. Có những ngành hôm nay rất "hot", nhu cầu nhân lực rất lớn, nhưng 4 hoặc 5 năm sau, khi các em tốt nghiệp, bức tranh có thể đã khác. Vì vậy, sẽ không có một ngành nào đảm bảo rằng cứ học là chắc chắn có việc làm. Ngược lại, một sinh viên có kiến thức chuyên môn tốt, kỹ năng nghề nghiệp vững, ngoại ngữ tốt, biết ứng dụng công nghệ và có thái độ làm việc chuyên nghiệp thì ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ được doanh nghiệp chào đón.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, mục tiêu của nhà trường không chỉ là đào tạo để sinh viên có bằng tốt nghiệp, mà quan trọng hơn là có năng lực nghề nghiệp. Vì vậy, chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng, tăng cường thực hành, gắn kết với doanh nghiệp, giúp sinh viên được trải nghiệm thực tế, thực tập từ sớm và phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng ứng dụng AI. Đó chính là những hành trang giúp các em tự tin bước vào thị trường lao động trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh.
Thực tế hiện nay, doanh nghiệp không còn tuyển dụng chỉ dựa trên tấm bằng hay tên ngành học. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc ứng viên làm được gì, thích ứng nhanh như thế nào và có tinh thần học hỏi hay không. Đó là lý do vì sao có những sinh viên của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mặc dù chưa tốt nghiệp đã được doanh nghiệp “đặt hàng” về làm việc sau có bằng.
Vì vậy, lời khuyên của cô dành cho các em là đừng bắt đầu bằng câu hỏi "ngành nào dễ xin việc?", mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi "mình phù hợp với ngành nào và mình cần làm gì để trở thành một người giỏi trong ngành đó?". Khi các em học đúng sở thích, đúng năng lực, các em sẽ có động lực để học tập, chủ động tìm kiếm cơ hội thực hành, nghiên cứu khoa học, tham gia câu lạc bộ, trau dồi ngoại ngữ và tích lũy kinh nghiệm ngay từ những năm đầu đại học.
Chúc em thành công!
Thưa thầy, đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi có kết quả trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa, thí sinh cần thực hiện những thủ tục gì để xác nhận nhập học và bảo đảm quyền lợi trúng tuyển? Nhà trường có những lưu ý nào riêng đối với nhóm thí sinh này?
Các thí sinh đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển từ phương thức xét tuyển thẳng phải đăng ký nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
1/ Thí sinh chọn tối đa 01 ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển trong các ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển (từ các trường đã nộp hồ sơ).
2a/ Nếu thí sinh chỉ có nguyện vọng theo học duy nhất ngành này, thí sinh cần đăng ký ngành này là nguyện vọng duy nhất trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
2b/ Nếu thí sinh có nguyện vọng ưu tiên xét thêm một số ngành-trường khác, trước khi dùng đến ngành (đã đủ điều kiện trúng tuyển) này, thí sinh đăng ký ngành này ở cuối cùng trong danh sách nguyện vọng tại cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
3/ Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác nhập học và đi học từ khoảng cuối tháng 8 (trường Bách Khoa nhập học vào khoảng từ ngày 16 đến 21-8-2026 và học từ ngày 24-8-2026) hoặc tháng 9-2026.
Thưa thầy, đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng muốn theo học nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ, nhà trường có những chính sách hỗ trợ học phí, học bổng hoặc kết nối việc làm bán thời gian phù hợp hay không?
Với triết lý giáo dục "Nhân bản - Sáng tạo - Hội nhập", HCM-UTE hỗ trợ hết mình cho người học.
HCM-UTE mỗi năm trích hơn 60 tỷ đồng dành cho học bổng của các bạn sinh viên. Các học bổng bao gồm học bổng khuyến tài cho thủ khoa ngành, học bổng nữ sinh học các khối ngành kỹ thuật đặc thù, học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho thí sinh có anh chị em ruột đã và đang theo học tại trường,...
Ngoài ra còn có rất nhiều học bổng do hơn 1.600 doanh nghiệp liên kết với trường tài trợ.
Thưa cô, em được biết Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có chính sách học bổng khuyến khích nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật – công nghệ. Xin cô chia sẻ rõ hơn về chính sách học bổng này: đối tượng được xét, điều kiện xét, mức học bổng và cách thức đăng ký ra sao? Nhà trường kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần khuyến khích nữ sinh theo đuổi các ngành kỹ thuật – công nghệ như thế nào?
Chào em,
Cảm ơn em đã quan tâm đến một chính sách rất ý nghĩa của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, tỷ lệ nữ giới theo học các ngành nhóm Kỹ thuật – Công nghệ vẫn còn khá khiêm tốn. Trong khi đó, doanh nghiệp hiện nay lại rất mong muốn có thêm nguồn nhân lực nữ ở các lĩnh vực này bởi các bạn nữ thường có nhiều lợi thế về sự cẩn thận, tư duy hệ thống, khả năng làm việc nhóm và tính kiên trì.
Chính vì vậy, trong mùa tuyển sinh năm 2026, nhà trường triển khai học bổng doanh nghiệp dành riêng cho nữ sinh theo học một số ngành kỹ thuật, với mức hỗ trợ 30% học phí toàn khóa. Chính sách này áp dụng đối với nữ sinh trúng tuyển và nhập học vào các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng và Kiến trúc. Đây là nguồn học bổng do doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường tài trợ nhằm khuyến khích nhiều nữ sinh mạnh dạn theo đuổi các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Mức học bổng này sẽ duy trì toàn khóa học nếu các em đáp ứng đủ điều kiện về học tập.
Về điều kiện, các em cần trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định của nhà trường. Khi làm hồ sơ nhập học, nhà trường sẽ hướng dẫn sinh viên thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách học bổng. Các chính sách học bổng của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được công bố công khai trên cổng tuyển sinh và mỗi sinh viên sẽ được hưởng một chính sách học bổng có giá trị cao nhất nếu đủ điều kiện, vì vậy các em nên tìm hiểu kỹ để lựa chọn quyền lợi phù hợp nhất.
Ngoài ra, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn có nhiều giá trị học bổng khác dành cho thí sinh nhập học sớm; mức học bổng ghi nhận trên trang chính sách là 12 triệu đồng cho thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 1 trên cổng của Bộ, và 10 triệu đồng cho các nguyện vọng còn lại, kèm voucher khóa học ngoại ngữ trị giá 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu thí sinh trúng tuyển ở NV1 – NV2 – NV3 sẽ còn có cơ hội nhận được học bổng 2 triệu đồng ở học kỳ 2.
Ngoài ra, còn có học bổng “Tài năng” và “Nâng bước thủ khoa”, trong đó thủ khoa đầu vào toàn trường có thể được giảm 100% học phí toàn khóa nếu đạt trên 27/30 điểm, còn thủ khoa đầu vào mỗi khoa có thể được giảm 50% học phí toàn khóa nếu đạt trên 25/30 điểm.
Các em thí sinh có thể truy cập website https://ntt.edu.vn/ để tìm hiểu thêm nhiều chính sách học bổng của nhà trường nhé.
Chúc em thành công!
Em thấy năm nay tổ hợp xét tuyển có thay đổi, không còn tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Xin thầy cho biết, những ngành kỹ thuật của trường năm nay sử dụng các tổ hợp như thế nào để xét tuyển?
HUTECH chào Minh Trang.
Năm 2026, HUTECH tuyển sinh theo 04 phương thức:
1. Xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
2. Xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ
3. Xét tuyển kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 2026
4. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2026
Với nhóm ngành Kỹ thuật mà Minh Trang đang quan tâm, bạn có thể đăng ký bằng các tổ hợp sau:
A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D09 (Toán, Anh, Sử)
D10 (Toán, Anh, Địa)
C03 (Toán, Văn, Sử)
C04 (Toán, Văn, Địa)
C01 (Toán, Văn, Lý)
C02(Toán, Văn, Hóa)
X02 (Toán, Văn, Tin học)
X01 (Toán, Văn, GDKT&PL)
X03 (Toán, Văn, Công nghệ)
HUTECH đang có nhiều chính sách học bổng tuyển sinh từ 25%-100% học phí toàn khóa dành các bạn thí sinh đang quan tâm nhóm ngành này, để xem thông tin chi tiết về học phí, học bổng và đăng ký xét học bổng bạn truy cập tại đây.
Đồng thời, từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7 Minh Trang cần thao tác đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. HUTECH có ưu đãi 5.000.000 đồng học phí học kỳ 1 cho các bạn chọn HUTECH là nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, bạn liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Thông tin cùng bạn.
Năm 2026, trường có những chính sách học bổng, ưu tiên gì cho thí sinh thuộc diện khó khăn khi đăng ký và trúng tuyển vào trường?
Năm 2026, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ để thí sinh yên tâm nhập học, trong đó có nhóm thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Cụ thể, VHU có các chính sách như: học bổng tài năng lên tới 100% học phí toàn khóa, chính sách học bổng đồng hành trị giá 50% học phí học kỳ 1; thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường còn có cơ hội nhận học bổng Tinh hoa Văn Hiến lên đến 80% học phí toàn khóa. Đồng thời Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.
Ngoài ra, sinh viên thuộc đối tượng theo quy định còn được nhà trường hỗ trợ thủ tục để tiếp cận các chính sách như vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, xét miễn giảm học phí, học bổng tại địa phương.
Đối với thí sinh khó khăn, nhà trường không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn đồng hành trong quá trình học tập như giới thiệu nơi thực tập, việc làm bán thời gian, thực tập có lương và các điều kiện hỗ trợ sinh viên trong quá trình học.
Tinh thần của VHU là tạo điều kiện tốt nhất để người học có cơ hội vào đại học, yên tâm học tập và không bỏ lỡ ước mơ chỉ vì khó khăn tài chính ban đầu.
Thưa thầy, ngành Kỹ thuật phần mềm và Mạng máy tính có chương trình đào tạo khác nhau không? Em muốn trở thành kỹ sư phần mềm thì nên chọn ngành nào phù hợp với định hướng của mình?
Dựa trên định hướng đào tạo của HUTECH, thầy sẽ trả lời thẳng vào bản chất kỹ thuật để em nắm rõ cấu trúc và đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho định hướng của mình.
Có sự khác biệt về chương trình đào tạo hay không? Câu trả lời là có. Dù cả hai ngành đều thuộc khối Công nghệ thông tin (CNTT) và cùng học chung các môn nền tảng ở 1–2 năm đầu (như Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình hướng đối tượng), nhưng từ năm thứ 3, chương trình đào tạo sẽ rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt:
- Ngành Kỹ thuật phần mềm: Tập trung vào quy trình xây dựng và phát triển phần mềm. Em sẽ học sâu về tư duy logic, kiến trúc phần mềm, các ngôn ngữ lập trình (Java, C#, Python...), quy trình kiểm thử (Testing), và quản trị dự án phần mềm theo các mô hình hiện đại (Agile, Scrum). Mục tiêu là tạo ra các ứng dụng, website, hệ thống hoạt động mượt mà và đáp ứng đúng nhu cầu người dùng.
- Ngành Mạng máy tính: Tập trung vào việc thiết kế, vận hành và bảo mật hạ tầng kết nối. Em sẽ học về kiến trúc mạng, giao thức truyền tải dữ liệu, quản trị hệ thống điều hành (Linux/Windows Server), an toàn thông tin (Security), và điện toán đám mây (Cloud Computing). Mục tiêu là đảm bảo dòng dữ liệu chạy giữa các máy tính, máy chủ và thiết bị được thông suốt, an toàn.
Nếu định hướng cốt lõi của em là trở thành một Kỹ sư phần mềm, em nên chọn ngành Kỹ thuật phần mềm. Lý do rất rõ ràng: Ngành Kỹ thuật phần mềm được thiết kế tối ưu nhất để cung cấp cho em các kỹ năng cần thiết của một lập trình viên chuyên nghiệp. Em sẽ tiết kiệm được thời gian và không bị phân tâm bởi các kiến thức chuyên sâu về phần cứng hay cấu hình thiết bị mạng (vốn là thế mạnh của ngành Mạng).
Đôi lời chia sẻ đến em, mong em sẽ đưa ra được quyết định phù hợp nhé.
Thưa cô, nhiều thí sinh hiện chọn ngành theo xu hướng “ngành hot” mà chưa hiểu rõ năng lực bản thân. Nhà trường có hoạt động tư vấn hướng nghiệp nào giúp thí sinh nhận diện ngành học phù hợp trước khi đăng ký xét tuyển không?
Chào em,
Đây là một thực tế mà chúng tôi gặp rất nhiều trong mỗi mùa tuyển sinh. Có những em chọn ngành vì thấy đang "hot", nghe nói thu nhập cao hoặc thấy bạn bè cùng đăng ký, nhưng lại chưa dành thời gian để tìm hiểu xem ngành đó học gì, yêu cầu những năng lực nào và có thực sự phù hợp với bản thân hay không.
Theo cô, một ngành học có thể rất "hot" với người khác nhưng chưa chắc là ngành phù hợp với mình. Thị trường lao động luôn thay đổi, một ngành nghề có thể phát triển rất nhanh hôm nay nhưng sau 4–5 năm, khi các em tốt nghiệp, nhu cầu nhân lực có thể đã khác. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là chọn ngành đang được nhiều người quan tâm, mà là chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng phát triển lâu dài của bản thân.
Chính vì vậy, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành rất chú trọng công tác hướng nghiệp và tư vấn chuyên sâu về ngành nghề cho các em thí sinh động giúp học sinh hiểu rõ hơn về bản thân và nghề nghiệp tương lai.
Ngoài ra, Nhà trường còn tạo điều kiện cho các bạn đến tham quan trải nghiệm thực tế phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng mô phỏng, được trực tiếp thực hiện một số hoạt động chuyên môn và lắng nghe những chia sẻ thực tế từ doanh nghiệp. Đây là cách rất hiệu quả để các em trả lời câu hỏi: "Mình có thực sự yêu thích ngành này không?" chứ không chỉ dựa vào những thông tin trên mạng xã hội.
Do đó, trước khi đăng ký nguyện vọng, hãy tự trả lời ba câu hỏi rất đơn giản. Mình có thích ngành này không? Mình có năng lực để theo học không? Và sau khi tốt nghiệp, mình mong muốn trở thành ai? Khi ba câu trả lời này gặp nhau, các em sẽ có cơ sở để đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn.
Thời điểm này không còn nhiều thời gian cho chúng ta đăng ký nguyện vọng xét tuyển, nếu em vẫn còn thắc mắc về ngành học hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline: 19002029 hoặc truy cập website: https://ntt.edu.vn/ để được tư vấn nhé.
Chúc em thành công.
Thưa thầy, trong mùa tuyển sinh năm nay, những ngành kỹ thuật – công nghệ nào của trường được dự báo có nhu cầu nhân lực cao? Thí sinh nên lưu ý gì khi chọn ngành để vừa phù hợp sở thích, vừa có cơ hội nghề nghiệp tốt?
Các khối ngành về Ô tô, Cơ Khí, Điện - Điện tử, CNTT vẫn có nhu cầu nhân lực rất cao. Lời khuyên khi các bạn đăng ký nguyện vọng là hãy bình tĩnh và xây dựng một chiến lược đăng ký nguyện vọng thông minh:
Thứ nhất, hãy sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích, vì hệ thống sẽ xét từ nguyện vọng cao nhất mà các em đủ điều kiện trúng tuyển. Đừng đặt nguyện vọng theo điểm chuẩn cao hay thấp, mà hãy đặt theo đúng mong muốn của mình.
Thứ hai, đừng chỉ tập trung vào một ngành "hot". Nếu yêu thích một lĩnh vực, hãy mạnh dạn mở rộng sang các ngành gần hoặc ngành liên ngành. Ví dụ, yêu thích Công nghệ thông tin có thể cân nhắc Kỹ thuật Dữ liệu hay An toàn thông tin; yêu thích Cơ điện tử có thể tìm hiểu thêm Công nghệ Chế tạo máy, Kỹ thuật Công nghiệp; yêu thích Ô tô có thể cân nhắc Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt và Năng lượng tái tạo... Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực rất lớn, cơ hội việc làm rộng mở nhưng mức độ cạnh tranh đầu vào phù hợp hơn.
Tôi xin gửi đến các em một thông điệp: Đăng ký nguyện vọng thông minh = Đặt đúng thứ tự + Mở rộng sang ngành gần, liên ngành + Quan tâm nhu cầu nhân lực thay vì chỉ nhìn điểm chuẩn.
Chúc tất cả các em thật bình tĩnh, tự tin, lựa chọn được ngành học phù hợp và sớm trở thành tân sinh viên của ngôi trường mình yêu thích. Chúc các em thành công!
Thưa thầy, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa cần lưu ý những thông tin quan trọng nào về ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, mốc thời gian và điều kiện đăng ký? Riêng phương thức xét tuyển kết hợp theo công thức tổng hợp của nhà trường được tính toán như thế nào khi xét tuyển?
Tinh thần chung là người học cần tìm hiểu kỹ về ngành đào tạo phù hợp với định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình, một ngành làm trong nhiều lĩnh vực và một lĩnh vực nghề nghiệp cần người làm từ nhiều ngành đào tạo.
Người học cần tìm hiểu thêm các ưu tiên của trường, như việc cộng điểm cho thí sinh có thành tích học tập, nghiên cứu, hoạt động văn thể mỹ, hoạt động đóng góp cộng đồng. Từ đó, thí sinh nộp các minh chứng cần thiết về trường thông qua cổng thông tin xét tuyển của trường.
Lưu ý: Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng tuyển sinh tại duy nhất là cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trong đó, lựa chọn mã trường tuyển sinh và mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh của trường và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất trở đi. Thí sinh không lựa chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển, mà các trường sẽ lựa chọn sao cho thí sinh có lợi nhất, bảo đảm công bằng trong xét tuyển.
Riêng trường Đại học Bách khoa, trường dùng phương thức tổng hợp là duy nhất (bên cạnh xét tuyển thẳng theo quy định) với công thức tính điểm xét tuyển chủ yếu dựa trên các thành phần điểm thi của các kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2026, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và điểm học THPT. Các thành phần này có điểm Toán hệ số 2.
Em học tốt khối tự nhiên và thích khối ngành kỹ thuật nhưng ba mẹ lại định hướng em theo khối ngành kinh tế. Xin thầy tư vấn giúp em, trong khối ngành kỹ thuật có ngành nào phù hợp với sở thích chịu khó, thích tìm tòi, khám phá máy móc không?
Chào em. Thầy sẽ đi thẳng vào vấn đề một cách thực tế và ngắn gọn nhất để em dễ cân nhắc nhé.
Việc ba mẹ hướng em học kinh tế thường vì lý do an toàn, cơ hội việc làm rộng và môi trường làm việc văn phòng. Tuy nhiên, nếu em có thế mạnh khối tự nhiên, tính cách chịu khó và thích khám phá máy móc, em hoàn toàn có thể chọn học những ngành kỹ thuật, và kinh doanh đúng theo lĩnh vực mà em học ra. Trong thực tế, tại HUTECH dạy cho sinh viên tất cả các nhóm ngành môn Khởi nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu đó.
Em không nên phản ứng gay gắt với ba mẹ mà nên đối thoại thẳng thắn, cởi mở với nhau, trên tinh thần tìm ra giải pháp tối ưu và phù hợp nhất.
Em khoan vội phản ứng với gợi ý ngành học của ba mẹ, hãy thử tìm hiểu xem ngành đó học gì, yêu cầu gì, làm công việc gì... biết đâu bản thân lại hứng thú.
Còn với ngành học bản thân chọn, em hãy tìm hiểu kỹ về nội dung ngành học, cơ hội việc làm, đặc biệt là cơ hội kinh doanh của nhóm ngành đó để trình bày với ba mẹ. Thường thì ba mẹ trong một tâm thế lo lắng cho con, nghĩ con "không biết gì", vậy nên khi em thể hiện rằng mình rất chín chắn, nắm rất rõ thông tin, đấy là một cách thuyết phục rất hiệu quả.
Bên cạnh đó, hãy tìm đến bên thứ 3, tốt nhất là những người có kiến thức, chuyên môn và am hiểu về lĩnh vực em đang quan tâm, nếu em không biết ai, có thể liên hệ đến Trung tâm Tư vấn tuyển sinh của HUTECH, có thể thầy hoặc các chuyên gia sẽ trực tiếp trao đổi, làm rõ vấn đề để chúng ta cùng nhau đưa ra giải pháp tối ưu nhất em nhé!
Trường có chính sách vay vốn học tập hoặc có chỗ ở ký túc xá cho sinh viên không, thưa thầy?
Tại Trường Đại học Văn Hiến luôn quan tâm đến việc đồng hành với sinh viên, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.
Về vay vốn học tập, sinh viên VHU được nhà trường hỗ trợ xác nhận hồ sơ để vay vốn theo chính sách tín dụng của Nhà nước tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nếu thuộc đối tượng theo quy định. Bên cạnh đó, VHU còn có các chính sách học bổng, hỗ trợ học phí, cam kết không tăng học phí trong toàn khóa và nhiều hình thức hỗ trợ tài chính khác theo từng năm tuyển sinh.
Năm nay, nhà trường cũng triển khai nhiều chính sách học bổng đồng hành với thí sinh, theo đó, các bạn sẽ được hỗ trợ học phí lên đến 50% học phí học kỳ 1. Nếu bạn có điểm số tốt và đăng ký VHU là nguyện vọng 1, bạn cũng có thể nhận được các suất học bổng toàn khóa trị giá tới 80% học phí toàn khóa.
Về chỗ ở, nhà trường có bộ phận hỗ trợ, tư vấn thông tin nhà trọ, chỗ ở phù hợp cho sinh viên, nhất là tân sinh viên từ các tỉnh về TPHCM học tập. VHU luôn cố gắng tạo điều kiện để các em yên tâm ổn định cuộc sống, học tập và hòa nhập tốt với môi trường đại học.
Tinh thần chung của VHU là luôn đồng hành và không để sinh viên phải dừng việc học chỉ vì khó khăn tài chính hoặc điều kiện sinh hoạt ban đầu.
Thưa cô, đối với các ngành công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Robot, Công nghệ kỹ thuật tự động hóa, sinh viên sẽ được học những nền tảng gì và có cơ hội thực hành trên các hệ thống, dự án thực tế hay không?
Chào em,
Đây là nhóm ngành được rất nhiều thí sinh quan tâm trong vài năm gần đây vì gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đối với các ngành như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Robot và Trí tuệ nhân tạo hay Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, chương trình đào tạo đều được thiết kế theo lộ trình từ nền tảng đến chuyên sâu. Trong những năm đầu, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cốt lõi như toán ứng dụng, xác suất – thống kê, lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, điện – điện tử và tư duy thiết kế hệ thống. Đây là nền tảng rất quan trọng để các em có thể tiếp cận những công nghệ mới ở các học kỳ sau. Khi đã có nền tảng, sinh viên sẽ được học các học phần chuyên sâu, điều này giúp sinh viên không chỉ hiểu công nghệ mà còn biết cách ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp.
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là định hướng học thông qua trải nghiệm thực tế. Nhà trường đầu tư hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên ngành, các mô hình mô phỏng và tạo điều kiện để sinh viên tham gia các dự án học tập, nghiên cứu khoa học, cuộc thi sáng tạo công nghệ cũng như thực tập tại doanh nghiệp. Trong quá trình học, các em không chỉ viết chương trình trên máy tính mà còn có cơ hội triển khai trên các mô hình robot, hệ thống tự động hóa, thiết bị IoT hoặc các bài toán dữ liệu thực tế. Chính những trải nghiệm này sẽ giúp sinh viên hình thành tư duy của một kỹ sư ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Chương trình không chỉ đào tạo sinh viên chỉ để làm việc trong một lĩnh vực cụ thể mà sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.
Vì vậy, nếu các em yêu thích công nghệ, có tư duy logic, thích sáng tạo và không ngại học hỏi những điều mới, thì đây là nhóm ngành có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Điều quan trọng không phải là các em biết AI ngay từ bây giờ, mà là lựa chọn một môi trường đào tạo có chương trình cập nhật, nhiều cơ hội thực hành và kết nối doanh nghiệp để từng bước phát triển năng lực và sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi rất nhanh của công nghệ.
Vừa qua Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã công bố mức điểm sàn cho các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật - Công Nghệ ở các phương thức với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cụ thể:
- Đối với phương thức xét điểm thi THPT: từ 15 điểm trở lên;
- Điểm học bạ THPT: từ 18 điểm;
- Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: từ 550 điểm;
- Điểm thi đánh giá ĐHQG Hà Nội: Từ 70 điểm.
Hi vọng em có thể chọn cho mình một ngành học phù hợp tại nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhé, Nếu đăng ký và trúng tuyển NV1 em có cơ hội nhận mức học bổng lên đến 17 triệu đồng.
Chúc em thành công!
Thưa thầy, hiện nay em đã có kết quả học tập 6 học kỳ với điểm trung bình 7,2. Vậy em muốn đăng ký xét học bạ vào ngành Điện - điện tử thì có nhiều cơ hội không ạ? Học phí ngành này là bao nhiêu?
HUTECH chào Văn Mạnh,
Với ngành Kỹ thuật Điện (Kỹ thuật Điện - Điện tử) Văn Mạnh đang quan tâm, năm 2026 HUTECH có mở tuyển sinh ở 4 phương thức, gồm:
1. Xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
2. Xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ ( Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)).
3. Xét tuyển kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 2026
4. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2026
Ngành này Văn Mạnh có thể đăng ký theo các tổ hợp sau:
A00 (Toán, Lý, Hoá)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D09 (Toán, Anh, Sử)
D10 (Toán, Anh, Địa)
C03 (Toán, Văn, Sử)
C04 (Toán, Văn, Địa)
C01 (Toán, Văn, Lý)
C02(Toán, Văn, Hoá)
X02 (Toán, Văn, Tin học)
X01 (Toán, Văn, GDKT&PL)
X03 (Toán, Văn, Công nghệ)
Về học phí, ngành Kỹ thuật Điện đang có thời gian đào tạo trong 4 năm (15 học kỳ). Học phí gốc: 247,5 triệu đồng/toàn khóa (tương đương 16,5 triệu đồng/học kỳ). Với các bạn Tân sinh viên đạt điều kiện nhận học bổng tuyển sinh, mức học phí sau học bổng sẽ được áp dụng như sau:
- Học phí sau áp dụng học bổng 25%: 185,6 triệu đồng/toàn khóa (khoảng 12,4 triệu đồng/học kỳ).
- Học phí sau áp dụng học bổng 50%: 123,8 triệu đồng/toàn khóa (khoảng 8,3 triệu đồng/học kỳ).
Điều kiện xét Học bổng sẽ dựa trên một trong các kết quả học bạ THPT: Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 11; Tổng điểm trung bình 3 môn học kỳ 1 lớp 12; Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12.
Mức học bổng tương ứng:
- Từ 20 đến dưới 26 điểm: Học bổng 25% học phí toàn khóa.
- Từ 26 đến dưới 29 điểm: Học bổng 50% học phí toàn khóa.
- Từ 29 đến 30 điểm: Học bổng 100% học phí toàn khóa.
Để được xét duyệt học bổng và áp dụng học phí sau học bổng, bạn thực hiện đăng ký trực tuyến trước ngày 15-7 tại đây.
Ngoài ra, bạn cần thực hiện đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT trong thời gian từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7. HUTECH có ưu đãi 5.000.000 đồng học phí học kỳ 1 với các bạn chọn HUTECH là nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, Văn Mạnh liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Thông tin cùng bạn.
Thưa thầy, con gái tôi muốn đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa. Là phụ huynh, tôi băn khoăn không biết nữ sinh theo học ngành này có gặp nhiều khó khăn hay áp lực hơn không, và ngành học này có phù hợp với các em nữ hay không? Xin thầy tư vấn thêm để phụ huynh hiểu đúng hơn về cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp của nữ sinh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Về tinh thần chung là cả thế giới đều đang vận hành theo hướng cân bằng các khác biệt con người sao cho không có khác biệt gì trong tiếp cận các cơ hội học tập và phát triển cá nhân. Riêng về giới, tỷ lệ nữ sinh của trường mới đạt khoảng 18%-22% tuyển sinh đại học từng năm. Nhóm ngành công nghệ thông tin, trong đó có Khoa học máy tính có tỷ lệ nữ sinh cao hơn so với tỷ lệ chung của trường, cho thấy không có sự khác biệt nào và khó khăn gì cho nữ sinh học ngành này. Một điều khá đặc biệt là tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc của nữ sinh Bách khoa đang hơn hẳn tỷ lệ người học là nữ đã nói.
Nhà trường rất khuyến khích nữ giới tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật công nghệ nói chung, chứ không chỉ riêng cho công nghệ thông tin (trong đó có Khoa học/Kỹ thuật Máy tính).
Thưa thầy, em được biết trường hiện có ngành Công nghệ sinh học. Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng hay hàn lâm? Nếu em muốn trở thành kỹ sư nông nghiệp nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi thì học ngành này có phù hợp không, thưa thầy?
Ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Văn Hiến là ngành đào tạo hướng ứng dụng, gắn kiến thức sinh học hiện đại với thực tiễn trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, y sinh và kiểm nghiệm.
Nếu em muốn theo hướng nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi, thì ngành Công nghệ sinh học của nhà trường có chuyên ngành sâu về Công nghệ sinh học nông nghiệp (ở các lĩnh vực vật nuôi, thủy sản, cây trồng). Đây là một lựa chọn phù hợp, vì ngành này cung cấp kiến thức chuyên môn về di truyền, vi sinh, sinh học phân tử, công nghệ tế bào, công nghệ gen và các ứng dụng trong chọn tạo giống.
Tuy nhiên, để trở thành kỹ sư hoặc chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, em cần tiếp tục định hướng học tập, thực hành, thực tập và có thể học lên cao hơn ở các mảng như công nghệ sinh học nông nghiệp, chọn giống, công nghệ mô hay di truyền giống...
Tại VHU, nhà trường chú trọng giúp sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn tiếp cận thực hành, nghiên cứu ứng dụng và trải nghiệm thực tế. Vì vậy, nếu em yêu thích sinh học, thích nghiên cứu, có tính kiên trì và mong muốn tạo ra các giải pháp phục vụ nông nghiệp, môi trường, sức khỏe cộng đồng thì ngành Công nghệ sinh học là một hướng đi rất đáng cân nhắc.
Thưa thầy, em có đọc thông tin sinh viên theo học các ngành STEM, các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sẽ được hưởng chính sách học bổng, hỗ trợ học phí trong năm nay. Xin thầy cho biết tại Trường ĐH Bách khoa, những ngành đào tạo nào thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ này? Tiêu chuẩn, điều kiện xét và cách thức đăng ký của sinh viên ra sao?
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM có hơn 72% ngành đào tạo trình độ Đại học thuộc chương trình đào tạo nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (theo Quyết định 1826/QĐ-BGDĐT ngày 26-06-2026) và chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn được hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Tại Trường Đại học Bách khoa, chính sách này áp dụng đối với 32 ngành học thuộc các chương trình Tiêu chuẩn, chương trình Dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình Tài năng, chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), chương trình Tiên tiến, chương trình Định hướng Nhật Bản có trong danh mục được xét học bổng.
Tất cả 11 khoa đều có ít nhất một ngành được hưởng hỗ trợ. Điều đó cũng đồng nghĩa, ở bất kỳ khoa nào của Bách khoa, bạn đều có cơ hội theo học những lĩnh vực đang được quốc gia ưu tiên đầu tư, từ bán dẫn, máy tính, tự động hóa, vật liệu, sinh học đến cơ khí, giao thông, xây dựng,...
Theo NĐ 179, nhà trường sẽ trích danh sách các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2025 và 2026, đối chiếu với các tiêu chuẩn của NĐ 179 và thông tin về ngưỡng điều kiện của Bộ GD-ĐT để xét học bổng, trình phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT để cấp cho người học.
Thưa thầy, để học tốt khối ngành kỹ thuật (người ta thường nói là những ngành học cực khổ), người học cần những tố chất gì? Hiện nay có nhiều nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật ở trường hay không?
Chào Mỹ Linh.
Thầy hiểu băn khoăn của em và đây cũng là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh. Thầy xin chia sẻ với em một vài quan điểm dưới góc nhìn cá nhân.
Thứ nhất, học khối kỹ thuật có vất vả hay không? Câu trả lời là còn tùy vào mỗi người. Có người sẽ thấy công việc kỹ thuật rất áp lực, nhưng cũng có người lại tìm thấy niềm vui trong việc mày mò, nghiên cứu và giải quyết các bài toán kỹ thuật. Cũng giống như khổ qua hay sầu riêng, người không thích sẽ thấy khó ăn, còn người yêu thích thì lại rất mê. Vì vậy, cảm nhận về sự vất vả hay hứng thú phần lớn phụ thuộc vào đam mê và sở thích của mỗi người.
Thứ hai, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện nay, nhiều công việc trong lĩnh vực kỹ thuật đã được hỗ trợ bởi máy móc, thiết bị và các hệ thống tự động hiện đại. Do đó, những công việc đòi hỏi nhiều sức lao động như trước đây ngày càng giảm. Thay vào đó, người kỹ sư cần nhiều hơn khả năng tư duy, phân tích, sáng tạo và làm chủ công nghệ.
Thứ ba, để theo học nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, người học cần có nền tảng tốt về các môn khoa học tự nhiên, yêu thích kỹ thuật và công nghệ, đồng thời có tinh thần ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo. Bên cạnh đó, đây cũng là nhóm ngành đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và chính xác, bởi chỉ một sai sót nhỏ trong thiết kế, vận hành hay lập trình cũng có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống.
Thứ tư, nữ có phù hợp với nhóm ngành kỹ thuật hay không? Theo thầy, câu trả lời là hoàn toàn phù hợp. Hiện nay, yếu tố giới tính không còn là rào cản trong việc lựa chọn ngành học. Điều quan trọng là ngành học có phù hợp với năng lực, sở trường, đam mê và định hướng nghề nghiệp của mỗi người hay không.
Thực tế tại HUTECH cho thấy nhiều nữ sinh học rất tốt các ngành kỹ thuật. Không ít bạn tốt nghiệp loại xuất sắc, được giữ lại trường làm giảng viên hoặc được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng. Trong môi trường doanh nghiệp, nhiều vị trí như quản lý chất lượng, vận hành, nghiên cứu, tư vấn giải pháp... rất cần sự tỉ mỉ, cẩn trọng và linh hoạt, vốn là những ưu điểm của nhiều bạn nữ.
Tại HUTECH, chúng tôi có thế mạnh đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo (AI), An ninh mạng, Robot, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Ô tô điện, Ô tô thông minh, Cơ điện tử, Điện tử - Viễn thông, Cơ khí, Điều khiển và tự động hóa... Không phải ngành kỹ thuật nào cũng đòi hỏi nhiều thể lực; chẳng hạn như các ngành thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin chủ yếu yêu cầu tư duy, khả năng sáng tạo và kỹ năng chuyên môn.
Đặc biệt, trong năm 2026, HUTECH triển khai nhiều chính sách học bổng, áp dụng chính sách ổn định học phí toàn khóa, chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, bám sát nhu cầu doanh nghiệp và kết nối chặt chẽ với các đối tác tuyển dụng. Đây cũng là nhóm ngành có nhu cầu nhân lực lớn và nhiều cơ hội việc làm trong thời gian tới.
Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp em có thêm thông tin và tự tin hơn khi lựa chọn nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ. Chúc em sẽ chọn được ngành học phù hợp với năng lực và đam mê của mình!
Thưa thầy, ngành Công nghệ thực phẩm sau khi tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư hay cử nhân? Vị trí việc làm của ngành này có phải là chuyên gia kiểm nghiệm thực phẩm không, thưa thầy?
Ngành Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Văn Hiến được đào tạo để ứng dụng, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.
Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm của Nhà trường có lợi thế rất lớn khi trong hệ sinh thái - mạng lưới doanh nghiệp của nhà trường có nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh lĩnh vực thực phẩm từ nông nghiệp, thủy hải sản đến dầu ăn.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng cử nhân Công nghệ thực phẩm.
Còn về việc làm, chuyên gia kiểm nghiệm thực phẩm là một trong những hướng nghề nghiệp của ngành này, nhưng không phải là vị trí duy nhất. Sinh viên tốt nghiệp Công nghệ thực phẩm có thể làm việc ở nhiều vị trí khác như: kiểm nghiệm chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giám sát quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm hoặc làm việc tại các nhà máy, phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm định, doanh nghiệp chế biến thực phẩm.
Tại VHU, nhà trường chú trọng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, tác phong nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường doanh nghiệp, để sau khi tốt nghiệp các em có thể tham gia vào nhiều khâu khác nhau trong chuỗi ngành thực phẩm, chứ không giới hạn ở một vị trí nhất định.
Thưa cô, sinh viên theo học nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có cơ hội nhận học bổng doanh nghiệp, tham gia thực tập có lương hoặc được doanh nghiệp tuyển dụng ngay trong quá trình học hay không?
Chào bạn
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu trả lời là có cho câu hỏi này nhé. Sinh viên nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có nhiều cơ hội tiếp cận học bổng, thực tập và tuyển dụng từ doanh nghiệp ngay trong quá trình học.
Trước hết, ngoài các chương trình học bổng tuyển sinh và học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, sinh viên còn có thể tiếp cận những nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp, tổ chức đối tác và các chương trình hợp tác đào tạo. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện duy trì nhiều chính sách học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt, sinh viên có năng khiếu, có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tinh thần nỗ lực vươn lên. Đối với từng ngành và từng thời điểm, doanh nghiệp đối tác cũng có thể trao học bổng, tài trợ cuộc thi, hỗ trợ đề tài nghiên cứu hoặc tuyển chọn sinh viên có năng lực để tiếp tục đào tạo.
Về thực tập, định hướng đào tạo của nhà trường là gắn kiến thức chuyên môn với môi trường làm việc thực tế. Sinh viên các ngành kỹ thuật – công nghệ được tạo điều kiện thực hành tại phòng thí nghiệm, xưởng chuyên ngành, tham quan doanh nghiệp và thực tập tại các nhà máy, công ty công nghệ, đơn vị sản xuất, kiểm định hoặc nghiên cứu phù hợp với từng lĩnh vực.
Một số chương trình hợp tác còn mở ra cơ hội thực tập có hưởng lương, kể cả ở môi trường quốc tế. Trường từng triển khai chương trình thực tập sinh viên được trả lương theo giờ và được hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt theo chương trình. Tuy nhiên, số lượng, tiêu chuẩn và ngành được tham gia sẽ phụ thuộc vào từng đợt tuyển chọn, năng lực ngoại ngữ, kết quả học tập và yêu cầu của đơn vị tiếp nhận.
Việc được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi còn đang học cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Thông qua kỳ thực tập, ngày hội việc làm, dự án doanh nghiệp, hội thảo chuyên môn hoặc những cuộc thi kỹ thuật, doanh nghiệp có điều kiện quan sát trực tiếp năng lực của sinh viên. Những bạn có chuyên môn tốt, thái độ nghiêm túc, kỷ luật, ngoại ngữ và khả năng làm việc nhóm có thể được mời cộng tác bán thời gian, nhận việc trước khi tốt nghiệp hoặc trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập. Mô hình kết nối thực tập và tuyển dụng với số lượng lớn doanh nghiệp đã được nhà trường triển khai ở nhiều năm.
Năm 2026, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố chính sách học bổng với tổng ngân sách hơn 75 tỷ đồng. Đối với tân sinh viên hệ đại học chính quy và chương trình chuẩn quốc tế, nhà trường có học bổng “Khuyến học” dành cho thí sinh nhập học sớm.
Theo chính sách công bố, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT được nhận học bổng 12 triệu đồng; thí sinh trúng tuyển ở các nguyện vọng còn lại được nhận học bổng 10 triệu đồng. Ngoài ra, thí sinh còn được tặng voucher khóa học ngoại ngữ trị giá 5 triệu đồng. Với thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1, 2 hoặc 3, nhà trường còn có chính sách xét học bổng 2 triệu đồng ở học kỳ 2.
Bên cạnh đó, trường còn triển khai các học bổng “Tài năng” và “Nâng bước thủ khoa”. Trong đó, thủ khoa đầu vào toàn trường có thể được giảm 100% học phí toàn khóa nếu đạt trên 27/30 điểm; thủ khoa đầu vào mỗi khoa có thể được giảm 50% học phí toàn khóa nếu đạt trên 25/30 điểm.
Đặc biệt là chính sách học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho các bạn nữ sinh theo học các ngành thuộc khối Kỹ thuật – Công nghệ như: Công nghệ Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử; Kiến trúc. Học bổng này sẽ duy trì toàn khóa nếu các bạn đáp ứng đủ điều kiện học tập.
Ngoài ra nhà trường còn có nhiều chính sách học bổng khác, các bạn có thể truy cập website: https://ntt.edu.vn/ để biết thêm chi tiết nhé.
Chúc em thành công.
Xin thầy cho biết điều kiện thực hành, thực tập của các ngành kỹ thuật, công nghệ tại trường. Ngoài ra, sinh viên có được đi thực tế tại các doanh nghiệp hay không?
HUTECH chào Quỳnh Hoa.
Đối với các ngành thuộc khối Kỹ thuật - Công nghệ, HUTECH xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng gắn lý thuyết với thực tiễn. Sinh viên trong quá trình học sẽ được học tập và thực hành tại hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng mô phỏng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo của từng ngành.
Bên cạnh đó, HUTECH có mạng lưới hàng trăm doanh nghiệp đối tác trong nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên tham quan doanh nghiệp, kiến tập, thực tập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn học. Thông qua các chương trình tham quan doanh nghiệp, học kỳ doanh nghiệp, workshop chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội tiếp cận quy trình làm việc thực tế, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Ngoài ra, hằng năm HUTECH đều tổ chức Ngày hội việc làm theo từng nhóm ngành với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp uy tín. Đây là cơ hội để sinh viên gặp gỡ, trao đổi với nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp cũng như ứng tuyển trực tiếp vào các vị trí kiến tập, thực tập và việc làm phù hợp với chuyên ngành.
Thông tin chi tiết về các ngành đào tạo, học phí, học bổng tại HUTECH trong năm 2026, Quỳnh Hoa xem tại đây.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, bạn liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Thông tin cùng bạn.
Thưa thầy, khi chọn ngành để học có cần chạy theo xu hướng lựa chọn ngành "hot" hay nên chọn ngành theo những tiêu chí nào?
Khi chọn ngành, các em không nên chỉ chạy theo ngành “hot”, vì “hot” ở thời điểm này chưa chắc còn phù hợp sau 4 năm học đại học. Điều quan trọng hơn là chọn ngành dựa trên sự phù hợp lâu dài.
Các em có thể cân nhắc theo 3 tiêu chí chính: Thứ nhất, mình có yêu thích và hứng thú với lĩnh vực đó không; Thứ hai, mình có năng lực, tố chất phù hợp để học và làm nghề không; Thứ ba, ngành dự kiến học có nhu cầu xã hội, cơ hội việc làm và hướng phát triển trong tương lai hay không.
Tại Trường Đại học Văn Hiến, chúng tôi luôn tư vấn thí sinh chọn ngành theo hướng hài hòa giữa đam mê cá nhân, năng lực bản thân và nhu cầu thị trường lao động. Nhà trường cũng tăng cường đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn với thực hành, kỹ năng, trải nghiệm doanh nghiệp để sinh viên không chỉ học kiến thức, kỹ năng của một ngành, mà còn hình thành năng lực thích ứng, khả năng chuyển đổi với nhiều cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Vì vậy, ngành “hot” chỉ nên là một yếu tố tham khảo. Lựa chọn đúng nhất là ngành giúp các em có động lực học tập, phát huy được thế mạnh và tạo ra giá trị cho xã hội trong tương lai.
Thưa thầy, khi chọn ngành để học có cần chạy theo xu hướng lựa chọn ngành "hot" hay nên chọn ngành theo những tiêu chí nào?
Chào Quốc Bình,
Câu hỏi rất thú vị, và rất hay gặp ở các bạn trẻ hiện nay.
Chữ "hot" này có thể hiểu là nhu cầu xã hội về nguồn lao động của một vài nhóm lĩnh vực. Tùy theo từng giai đoạn phát triển của xã hội, định hướng của nhà nước, hoặc tùy theo đặc thù của từng khu vực, địa bàn. Rõ ràng các ngành "hot" sẽ có tiềm năng lớn, nhu cầu nguồn lực cao.
Tuy nhiên, cổ nhân có một câu rất hay "Thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào". Câu này rất đúng với những bạn chưa suy xét kỹ bản thân mà chỉ lựa chọn theo xu thế.
Vậy, các bạn cần làm gì để đưa ra quyết định chọn ngành học?
Có nhiều việc cần làm, nhưng ở góc độ nội tại, các bạn cần chú tâm nhất đến năng lực (sở trường, điểm mạnh) của bản thân. Đây là nền tảng cốt lõi để bạn có thể hoàn thành các môn học, khóa học, với đầy đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, từ đó mới tạo ra được kết quả và giá trị.
Tiếp đó, sở thích (niềm hứng thú, đam mê) được xét đến, đây là thứ tạo nên cảm xúc hào hứng, sự quyết tâm, sự mạnh mẽ để vượt qua khó khăn trong hành trình học tập, nghề nghiệp. Kế đến là xét yếu tố tiềm lực gia đình (kinh tế, kinh nghiệm) đây là nguồn lực đảm bảo cho các bạn có thể hoàn thành khóa học mà không đứt quãng giữa đường. 3-6 năm ĐH không dài, cũng không hề ngắn; nhiều ngành có chi phí đào tạo rất cao, vậy nên cần cân nhắc kỹ.
Cuối cùng chính là nhu cầu xã hội ("hot"), có thể cách sắp xếp này sẽ gây tranh cãi, nhưng rõ ràng, nếu 3 yếu tố phía trên không đảm bảo, rủi ro cao là các bạn không thể hoàn thành khóa học, hoặc tốt nghiệp với đầy sự mơ hồ về kiến thức, hoặc không có chút động lực nào để gắn bó với nghề liên quan đến ngành học.
Tôi vẫn tin một điều, một ngành học còn được đào tạo ở bậc đại học đồng nghĩa với việc xã hội vẫn còn cần. Nên thà rằng chúng ta trở thành một cá nhân kiệt xuất trong một nhóm lĩnh vực nhỏ, còn hơn là một cá nhân mờ nhạt trong một nhóm lĩnh vực "hot".
Hy vọng những quan điểm cá nhân của tôi sẽ giúp ích cho em.
Trân trọng.
Em thấy nhiều người cho rằng các ngành kỹ thuật và công nghệ chủ yếu phù hợp với nam giới vì khá nặng và vất vả. Em định chọn học ngành Kỹ thuật xây dựng nhưng bạn bè lại nói nữ không nên học. Thầy có thể cho em lời khuyên ạ?
Như tôi vừa chia sẻ, trong xã hội hiện đại ngày nay, đã không còn tồn tại ngành học hay nghề nghiệp dành cho nam hay nữ. Tất cả những bạn trẻ có tư duy sáng tạo, yêu thích đổi mới và mong muốn tạo ra giá trị cho xã hội đều có thể tham gia học tập.
Ví dụ với ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Văn Hiến, yếu tố quan trọng không phải là nam hay nữ, mà là sự yêu thích, tư duy logic, khả năng quan sát, tính cẩn thận và tinh thần trách nhiệm.
Thực tế, ngành này có rất nhiều vị trí phù hợp với nữ như: thiết kế, quản lý dự án, giám sát chất lượng, dự toán, quản lý công trình, tư vấn kỹ thuật, ứng dụng phần mềm trong xây dựng… Đây đều là những công việc đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và khả năng phối hợp tốt. Đó là những thế mạnh mà nhiều bạn nữ có lợi thế để phát huy rất tốt.
Tại Trường Đại học Văn Hiến, chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên lựa chọn ngành học dựa trên năng lực, đam mê và định hướng nghề nghiệp. Nhà trường chú trọng đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường thực hành, trải nghiệm doanh nghiệp, giúp sinh viên từng bước hiểu nghề và tự tin với lựa chọn của mình.
Vì vậy, nếu em thật sự yêu thích khối ngành kỹ thuật, hãy mạnh dạn theo đuổi. Một lựa chọn đúng không nằm ở việc ngành đó dành cho nam hay nữ, mà ở việc em có đủ quyết tâm để học tốt và tạo giá trị trong nghề hay không.
Thưa thầy, xin thầy thông tin thêm về mức học phí năm nay của Trường ĐH Bách khoa. Đối với các ngành, chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế, mức học phí được áp dụng như thế nào? Sinh viên theo học các chương trình này có được xét học bổng, hỗ trợ học phí hoặc các chính sách hỗ trợ tài chính như sinh viên ở những chương trình khác không?
Trường Bách Khoa thực hiện tự chủ theo chủ trương của nhà nước từ năm 2020 và điều chỉnh học phí từ 2021 theo lộ trình. Hiện nay, học phí các chương trình đào tạo tiêu chuẩn (dạy và học bằng tiếng Việt) là 31.5 triệu đồng/năm, dưới ngưỡng quy định tối đa của Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03-9-2025; chương trình dạy và học bằng tiếng Anh là 88 triệu đồng/năm với nhiều ưu đãi về chương trình hoạt động, học bổng dành riêng, học bổng trao đổi nước ngoài, hoạt động nghiên cứu khoa học, ... Tuyệt đại đa số các chương trình của trường đều đã được kiểm định quốc tế.
Về học bổng theo NĐ 179, tất cả các sinh viên chính quy thỏa yêu cầu được được xét để tham gia. Trường Bách Khoa có 32 ngành đại học (+1 chương trình tiến tiến), bao gồm một số ngành mới tuyển sinh năng 2026, 9 chương trình Kỹ sư bậc 7, 30 ngành Thạc sĩ (+1 ngành ThS Tài năng Công nghệ Thực phẩm), 27 ngành Tiến sĩ nằm trong các ngành được xét học bổng theo NĐ 179. Đây là điểm rất tốt, thể hiện chính sách khuyến khích rất rõ ràng cho lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ kỹ thuật cốt lõi.
Thưa thầy, hiện nay một số thí sinh có tâm lý e ngại khi chọn các ngành kỹ thuật vì cho rằng ngành học này vất vả, khô khan và môi trường làm việc sau khi ra trường không hấp dẫn bằng một số lĩnh vực khác. Theo thầy, nhận định này có đúng với thực tế đào tạo và thị trường lao động hiện nay không? Sinh viên học các ngành kỹ thuật cần chuẩn bị tâm thế như thế nào, và cơ hội phát triển nghề nghiệp của nhóm ngành này trong thời gian tới ra sao?
Tôi cho rằng nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ then chốt đang có nhu cầu nhân lực rất lớn và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Điều này xuất phát từ định hướng phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng xanh và công nghiệp công nghệ cao.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn trong và ngoài nước, đang có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với các vị trí như kỹ sư tự động hóa, cơ điện tử, robot, công nghệ thông tin, kỹ thuật dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ vật liệu, năng lượng tái tạo, thiết kế vi mạch… Thực tế cho thấy, nguồn cung nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.
Tại HCMUTE, nhà trường có lợi thế hợp tác với hơn 1.600 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thông qua các chương trình thực tập, chuyên đề doanh nghiệp và 2 ngày hội việc làm được tổ chức mỗi năm, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều sinh viên đã có việc làm trước khi tốt nghiệp.
Thưa thầy, để học tốt khối ngành kỹ thuật, người học cần những tố chất gì? Hiện nay có nhiều nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật ở trường hay không?
Để học tốt khối ngành kỹ thuật, công nghệ, người học cần trước hết là tư duy logic, khả năng quan sát, tính kiên trì và tinh thần học hỏi. Đây là nhóm ngành đòi hỏi sinh viên phải biết phân tích vấn đề, thử nghiệm, chấp nhận sai để điều chỉnh và tìm ra giải pháp tốt hơn.
Bên cạnh đó, các em cũng cần rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, ngoại ngữ, năng lực sử dụng công nghệ mới và khả năng thích ứng. Tại Trường Đại học Văn Hiến, nhà trường chú trọng đào tạo ứng dụng, gắn kiến thức chuyên môn với thực hành, dự án, trải nghiệm doanh nghiệp để sinh viên từng bước hình thành năng lực nghề nghiệp thực tế.
Về nữ sinh viên theo học các ngành kỹ thuật - công nghệ, hiện nay ngày càng có nhiều bạn nữ quan tâm, đăng ký học và đã thành công. Thực tế cho thấy, các bạn nữ hoàn toàn học tốt các ngành này khi có đam mê, sự nghiêm túc và phương pháp học phù hợp. Tại VHU, chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên, không phân biệt nam hay nữ, mạnh dạn lựa chọn ngành học theo năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.
Kỹ thuật, công nghệ không còn là lĩnh vực chỉ dành cho nam giới, mà là môi trường rộng mở cho tất cả những bạn trẻ có tư duy sáng tạo, yêu thích đổi mới và mong muốn tạo ra giá trị cho xã hội.
Thưa cô, với những thí sinh có học lực trung bình khá nhưng yêu thích kỹ thuật, công nghệ, các em có nên mạnh dạn đăng ký vào nhóm ngành này không? Nhà trường có giải pháp hỗ trợ sinh viên trong năm học đầu tiên như thế nào?
Chào em,
Cô nghĩ đây cũng là tâm lý của rất nhiều học sinh hiện nay. Nhiều bạn yêu thích kỹ thuật, công nghệ nhưng lại e ngại vì học lực của mình chỉ ở mức trung bình khá. Theo cô, học lực trung bình khá không phải là rào cản nếu các em thực sự có đam mê, tinh thần học hỏi và sự kiên trì.
Thực tế, các ngành kỹ thuật – công nghệ không chỉ cần những bạn học rất giỏi, mà cần những người có tư duy logic, yêu thích khám phá, thích tìm tòi và sẵn sàng thực hành. Có nhiều sinh viên khi mới bước vào đại học điểm đầu vào không quá nổi bật, nhưng nhờ chăm chỉ thực hành, tích cực tham gia các dự án và không ngừng rèn luyện kỹ năng, các em vẫn trở thành những kỹ sư được doanh nghiệp đánh giá rất cao sau khi tốt nghiệp. Điều quan trọng là các em phải xác định rõ rằng, học kỹ thuật sẽ cần đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc thực hành, làm đồ án, làm việc nhóm và tự học. Nếu có sự quyết tâm ngay từ đầu thì hoàn toàn có thể theo kịp chương trình đào tạo.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhà trường cũng rất quan tâm đến việc hỗ trợ sinh viên trong năm học đầu tiên. Đây là giai đoạn các em chuyển từ môi trường phổ thông sang đại học nên sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Nhà trường tổ chức chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa, cố vấn học tập đồng hành cùng sinh viên, các lớp bổ trợ kiến thức nền tảng, đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm tại phòng thí nghiệm, xưởng thực hành để giúp sinh viên làm quen với ngành học ngay từ những học kỳ đầu.
Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia các câu lạc bộ học thuật, cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học và các dự án cùng doanh nghiệp. Những hoạt động này không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn tạo động lực học tập, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo – những năng lực rất cần thiết của một kỹ sư trong thời đại số.
Nếu em thích nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ hãy mạnh dạng đăng ký và nếu chọn Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thì hãy chọn mã trường "NTT". Em có thể truy cập vào website:https://ntt.edu.vn/ để tìm cho mình một ngành phù hợp với năng lực và sở thích nhé.
Vừa qua Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã công bố mức điểm sàn cho các ngành thuộc khối Kỹ thuật Công Nghệ ở các phương thức với mức điểm nhận hồ sơ cụ thể:
- Đối với phương thức xét điểm thi THPT: từ 15 điểm trở lên;
- Điểm học bạ THPT: từ 18 điểm;
- Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: từ 550 điểm;
- Điểm thi đánh giá ĐHQG Hà Nội: Từ 70 điểm.
Cô cũng muốn chia sẻ với các em một điều, điểm đầu vào chỉ phản ánh kết quả của 3 năm THPT, còn năng lực nghề nghiệp được quyết định bởi 4 năm học đại học và sự nỗ lực của chính các em. Vì vậy, nếu em thực sự yêu thích lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ thì hãy mạnh dạn đăng ký. Nhà trường sẽ đồng hành, tạo môi trường học tập và cơ hội thực hành để giúp các em từng bước phát triển năng lực và tự tin bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.
Chúc em thành công!
Thưa thầy, nhờ thầy thông tin mức học phí của các ngành kỹ thuật - công nghệ của trường. Nếu học hệ kỹ sư thì học phí có cao hơn hệ cử nhân không, thưa thầy?
HUTECH chào Thúy Lan.
Năm 2026, HUTECH áp dụng chính sách học phí ổn định toàn khóa đối với tất cả ngành/chương trình đào tạo (đã bao gồm học phí Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh). Đồng thời, áp dụng nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên khóa 2026, với các mức 25%, 30%, 35%, 50%, 75% và 100% học phí toàn khóa tùy theo từng đối tượng, điều kiện xét cấp và quy định tuyển sinh của nhà trường.
Đối với nhóm ngành Công nghệ - Kỹ thuật mà Thúy Lan đang quan tâm sẽ có thời gian đào tạo trong 4 năm/15 đợt đóng học phí. Mức học phí gốc của các ngành Kỹ sư này là 247,5 triệu đồng/khóa học (16,5 triệu đồng/học kỳ).
Nếu đạt điều kiện nhận học bổng tuyển sinh, mức học phí sẽ được áp dụng như sau:
- Học phí áp dụng học bổng 25%: 185,6 triệu đồng/khóa học (12,4 triệu/học kỳ).
- Học phí áp dụng học bổng 50%: 123,8 triệu đồng/khóa học (8,3 triệu/học kỳ).
Điều kiện để nhận Học bổng Tuyển sinh (Giá trị học bổng từ 25% - 100% học phí toàn khóa đối với các ngành khác, đặc biệt 30% đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe) được xét dựa trên kết quả học bạ THPT theo một trong các tiêu chí:
- Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 11
- Tổng điểm trung bình 3 môn HK1 lớp 12
- Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12
Mức học bổng tương ứng:
- Từ 20 điểm đến dưới 26 điểm: Học bổng 25% học phí toàn khóa.
- Từ 26 điểm đến dưới 29 điểm: Học bổng 50% học phí toàn khóa.
- Từ 29 điểm đến 30 điểm: Học bổng 100% học phí toàn khóa.
Để áp dụng xét học bổng và áp dụng học phí sau học bổng, bạn đăng ký theo hình thức trực tuyến trước ngày 15-7-2026 tại đây.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, Thúy Lan liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Thông tin cùng bạn.
Xin thầy cho biết điều kiện thực hành, thực tập của các ngành kỹ thuật, công nghệ tại trường. Ngoài ra, sinh viên có được đi thực tế tại các doanh nghiệp hay không?
Như tôi vừa chia sẻ, Trường Đại học Văn Hiến xây dựng môi trường học tập gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Đây là một trong những lợi thế giúp sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, nhà trường chú trọng đào tạo theo định hướng ứng dụng, gắn lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn có khả năng vận dụng vào thực tiễn.
Trong quá trình học, sinh viên được tham gia các học phần thực hành, dự án môn học, bài tập tình huống; đồng thời được tiếp cận các công nghệ, phần mềm chuyên ngành và nhiều hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp. Qua đó, sinh viên từng bước rèn luyện các kỹ năng như phân tích dữ liệu, thiết kế giải pháp, vận hành hệ thống, làm việc nhóm và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội tham quan, kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp từ năm nhất thông qua mạng lưới đối tác của nhà trường, trong đó có hệ sinh thái doanh nghiệp thuộc HungHau Holdings. Những trải nghiệm này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, yêu cầu của từng vị trí việc làm cũng như xu hướng phát triển của công nghệ, từ đó chủ động xây dựng lộ trình học tập và phát triển bản thân.
Với định hướng đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, Trường Đại học Văn Hiến không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng hình thành năng lực nghề nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp và khả năng thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.
Thưa thầy, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM có thế mạnh là đào tạo theo hướng ứng dụng. Với nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ, sinh viên sẽ được học thực hành, làm đồ án, tham gia dự án thực tế như thế nào trong quá trình học?
ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, HCM-UTE, là trường đại học từ lâu có uy tín cao ở mảng thực hành, thực tập. Với các trang thiết bị hiện đại, sinh viên có cơ hội được thực hành thông qua đồ án, bài tập lớn, môn học thực tập.
Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp lớn có liên kết với nhà trường. Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp, nhà trường cũng giới thiệu để các bạn có cơ hội làm việc trong các công ty, nhà máy cùng lĩnh vực, để các bạn trau dồi thêm kỹ năng và tiếp cận với thị trường lao động thực tế.
Thưa thầy, ngành Công nghệ tài chính nghe vừa mang tính công nghệ, vừa mang tính kinh tế. Phải chăng học ngành này vừa phải có kiến thức về công nghệ, vừa phải có kiến thức về tài chính? Nhờ thầy thông tin giúp em!
Ngành Công nghệ tài chính đúng là ngành học giao thoa giữa các lĩnh vực tài chính, kinh tế và công nghệ. Vì vậy, sinh viên không chỉ học kiến thức về tài chính ngân hàng, đầu tư, thanh toán, quản trị rủi ro, mà còn được trang bị nền tảng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, blockchain, an toàn thông tin và các ứng dụng công nghệ trong dịch vụ tài chính cũng như các kiến thức, kỹ năng nền tảng giao tiếp khác.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người học phải giỏi ngay từ đầu cả công nghệ lẫn tài chính hay các yếu tố liên quan khác. Chương trình đào tạo ngành công nghệ tài chính của nhà trường được thiết kế để đào tạo theo lộ trình từ nền tảng đến chuyên sâu, giúp sinh viên hiểu được cách công nghệ đang làm thay đổi hoạt động tài chính, từ ngân hàng số, ví điện tử, cho vay trực tuyến, đầu tư số đến quản lý tài sản cá nhân...
Có thể nói, sinh viên ngành này cần có tư duy phân tích, khả năng thích nghi với công nghệ và sự quan tâm đến lĩnh vực tài chính. Đây là ngành phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm, ví điện tử, khởi nghiệp công nghệ tài chính và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tài chính.
Em nghe một số người lớn nói học ngành gì thì ra trường phải làm đúng ngành đó. Trong khi em đọc nhiều thông tin thì thấy có nhiều người học ngành này nhưng lại thành công ở một ngành khác. Như vậy có đúng không, thưa thầy?
Chào Thanh Huy,
Đây là một câu hỏi rất thú vị và cũng là băn khoăn của nhiều phụ huynh, thí sinh, với nhiều quan điểm khác nhau.
Ở góc độ cá nhân, tôi xin chia sẻ một vài ý như sau.
Thứ nhất, xu hướng đào tạo của nhiều trường đại học hiện nay, trong đó có HUTECH, là đào tạo đa ngành, liên ngành. Vì vậy, sinh viên không chỉ học kiến thức chuyên môn của ngành mình mà còn được trang bị nhiều kỹ năng và kiến thức bổ trợ. Chẳng hạn, sinh viên khối kinh tế và khoa học xã hội được học về tư duy thiết kế dự án, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ năng khởi nghiệp...
Ngược lại, sinh viên khối kỹ thuật, công nghệ cũng được trang bị kiến thức về tâm lý, giao tiếp, làm việc nhóm, pháp luật... Mục tiêu là giúp người học phát triển toàn diện, không chỉ về năng lực chuyên môn (IQ) mà còn về kỹ năng, khả năng thích ứng và hiểu biết thực tiễn (EQ).
Thứ hai, kiến thức được học ở đại học có đủ hay không? Theo tôi, câu trả lời là đủ để tạo nền tảng, nhưng chưa phải là tất cả. Khoa học và công nghệ luôn phát triển, xã hội cũng không ngừng thay đổi. Vì vậy, vai trò của đại học là trang bị cho người học nền tảng kiến thức cốt lõi, cùng với các năng lực quan trọng như tư duy hệ thống, tư duy phản biện và khả năng tự học. Chính những năng lực này sẽ giúp người học tiếp tục cập nhật kiến thức mới, thích nghi với những yêu cầu mới của công việc và thị trường lao động.
Thứ ba, nếu nhìn vào danh mục ngành đào tạo của các trường đại học sẽ thấy số lượng ngành là hữu hạn, trong khi thực tế thị trường lao động lại có rất nhiều vị trí việc làm với yêu cầu đa dạng. Vì vậy, học một ngành không có nghĩa chỉ làm một nghề.
Chẳng hạn, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, ngân hàng, đầu tư hoặc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Ngược lại, một vị trí như giao dịch viên ngân hàng cũng có thể tuyển dụng người tốt nghiệp các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế...
Thứ tư, nhiều người băn khoăn liệu học một ngành nhưng làm công việc khác có phải là lãng phí hay không. Theo tôi, rất khó có một câu trả lời tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng tích cực, mục tiêu cuối cùng của giáo dục đại học vẫn là giúp người học có năng lực để tìm được công việc phù hợp, phát huy năng lực bản thân và tạo ra giá trị cho gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Đại học không phải là con đường chỉ dẫn đến duy nhất một lựa chọn nghề nghiệp, mà cần mở ra nhiều cơ hội và nhiều hướng phát triển cho người học.
Vì vậy, lựa chọn ở tuổi 18 nên là lựa chọn tạo ra nhiều cơ hội trong tương lai. Điều quan trọng là người học không ngừng hoàn thiện năng lực, kỹ năng và thái độ làm việc để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Trên thực tế, doanh nghiệp không chỉ nhìn vào tên ngành học hay tấm bằng tốt nghiệp mà còn đánh giá ứng viên thông qua quá trình phỏng vấn, thử việc và năng lực làm việc thực tế.
Trên đây là một số chia sẻ mang tính cá nhân, Thanh Huy có thể tham khảo.
Thưa cô, ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên các ngành kỹ thuật – công nghệ cần chuẩn bị thêm những kỹ năng nào để tăng khả năng cạnh tranh khi ứng tuyển vào doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp?
Chào em,
Đây là một câu hỏi rất quan trọng, bởi thực tế hiện nay doanh nghiệp không còn tuyển dụng chỉ dựa trên tấm bằng đại học, mà họ tuyển dụng dựa trên năng lực làm việc thực tế.
Theo khảo sát của nhiều doanh nghiệp, kiến thức chuyên môn là điều kiện cần, nhưng để được tuyển dụng và phát triển lâu dài, sinh viên ngành kỹ thuật – công nghệ cần chuẩn bị thêm ít nhất bốn nhóm năng lực. Và theo cô đây là những kỹ năng mà các em cần chú trọng để trau dồi.
Trước hết là ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất, ô tô, điện – điện tử đều làm việc với đối tác quốc tế. Khả năng đọc tài liệu kỹ thuật, giao tiếp và làm việc trong môi trường đa quốc gia sẽ giúp các em có nhiều cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập tốt hơn.
Thứ hai là kỹ năng số và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. AI sẽ không thay thế kỹ sư, nhưng những kỹ sư biết khai thác AI để thiết kế, phân tích dữ liệu, lập trình, mô phỏng hay tối ưu quy trình làm việc sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Vì vậy, sinh viên cần xem AI là một công cụ hỗ trợ công việc chứ không phải là đối thủ.
Thứ ba là kỹ năng mềm. Một kỹ sư giỏi không chỉ biết vận hành máy móc hay viết chương trình, mà còn phải biết làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và trình bày ý tưởng với đồng nghiệp hoặc khách hàng. Đây là những kỹ năng mà doanh nghiệp đánh giá rất cao nhưng nhiều sinh viên lại thường xem nhẹ.
Cuối cùng là kinh nghiệm thực tế. Ngày nay, doanh nghiệp luôn ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia dự án, nghiên cứu khoa học, cuộc thi chuyên môn hoặc có thời gian kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp. Những trải nghiệm đó giúp sinh viên hiểu môi trường làm việc, rèn luyện tác phong nghề nghiệp và có thể bắt nhịp công việc nhanh hơn sau khi tốt nghiệp.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng phát triển toàn diện cho sinh viên. Trong quá trình học, các em được tham gia các dự án thực tế, thực hành tại phòng thí nghiệm, thực tập tại doanh nghiệp, đồng thời được trang bị ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng số và khả năng ứng dụng AI trong từng lĩnh vực chuyên môn. Mục tiêu của nhà trường không chỉ là giúp sinh viên ra trường có việc làm, mà còn CÓ khả năng thích ứng và phát triển bền vững trong một thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh.
Cô muốn gửi đến các bạn học sinh một lời khuyên rằng, 4 năm đại học không chỉ là thời gian để tích lũy tín chỉ, mà là quãng thời gian để tích lũy năng lực. Khi các em tốt nghiệp với kiến thức chuyên môn vững vàng, ngoại ngữ tốt, biết ứng dụng công nghệ và có kinh nghiệm thực tế, thì cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Một lưu ý nữa cho các em, thời hạn đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ không còn nhiều nữa. Nếu có nguyện vọng cho những nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ em hãy mạnh dạng đăng ký.
Vừa qua Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã công bố mức điểm sàn cho các ngành thuộc khối Kỹ thuật Công Nghệ ở các phương thức với mức điểm nhận hồ cụ thể:
- Đối với phương thức xét điểm thi THPT: từ 15 điểm trở lên;
- Điểm học bạ THPT: từ 18 điểm;
- Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM: từ 550 điểm;
- Điểm thi đánh giá ĐHQG Hà Nội: Từ 70 điểm.
Nếu chọn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thì các em cần lưu ý mã trường là "NTT" nhé!
Chúc em thành công!
Thưa thầy, học phí năm nay của trường có tăng không? Trường có những chính sách miễn, giảm học phí, học bổng hoặc hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay không?
HUTECH chào Văn Hiền,
Năm 2026, HUTECH áp dụng chính sách học phí ổn định, cam kết không tăng trong toàn khóa đối với tất cả ngành/chương trình đào tạo. Đồng thời, HUTECH áp dụng nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên khóa 2026, trường hợp của Hiền bạn tham khảo thông tin học bổng, gồm:
1. Chính sách học bổng Tuyển sinh (trị giá từ 25% - 100% học phí toàn khóa đối với các ngành khác, đặc biệt 30% đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe):
Học bổng này áp dụng cho thí sinh trên toàn quốc, xét dựa trên kết quả học bạ THPT theo một trong các tiêu chí:
- Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 11
- Tổng điểm trung bình 3 môn HK1 lớp 12
- Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12
Cụ thể, điểm học bạ THPT:
- Từ 20 điểm đến dưới 26 điểm: Học bổng 25% học phí toàn khóa.
- Từ 26 điểm đến dưới 29 điểm: Học bổng 50% học phí toàn khóa.
- Từ 29 điểm đến 30 điểm: Học bổng 100% học phí toàn khóa.
2. Học bổng Tiếp sức (Giá trị học bổng: 50%, 75%, 100% học phí toàn khóa học):
Học bổng áp dụng với các bạn Tân sinh viên chính quy khóa 2026 có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đáp ứng 01 trong các tiêu chí:
- Mồ côi, thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo;
- Bị khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo.
Ngoài hai chính sách học bổng này, HUTECH còn một số học bổng khác dành cho Tân sinh viên năm 2026, thông tin chi tiết bạn tham khảo tại đây.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, bạn liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Thông tin cùng bạn.
Thưa thầy, để học tốt các ngành thuộc khối kỹ thuật, người học cần có những tố chất, nền tảng kiến thức và kỹ năng gì? Có phải sinh viên theo học nhóm ngành này cần có tính quyết đoán, mạnh mẽ, hay quan trọng hơn là tư duy logic, sự kiên trì, khả năng thực hành và tinh thần học hỏi liên tục. Xin thầy tư vấn giúp?
Theo tôi, để học tốt các ngành kỹ thuật và công nghệ then chốt, điều quan trọng nhất không phải là phải thật sự xuất sắc về Toán hay Vật lý, mà là đam mê công nghệ, tư duy logic, tinh thần ham học hỏi và khả năng thích ứng với sự thay đổi rất nhanh của khoa học – công nghệ.
Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, kỹ sư tương lai không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần ngoại ngữ, kỹ năng số, khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và học tập suốt đời. Đây mới là những năng lực quyết định khả năng cạnh tranh của người lao động.
Thưa thầy, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM hiện có các chương trình đào tạo liên kết, chuyển tiếp quốc tế dành cho sinh viên hay không? Xin thầy thông tin rõ hơn về mô hình đào tạo, đối tác liên kết, điều kiện tham gia, văn bằng sau khi tốt nghiệp và mức học phí của các chương trình này.
HCM-UTE có chương trình đào tạo Liên kết Quốc tế riêng. Thí sinh có thể liên hệ Viện Đào tạo Quốc tế, HCM-UTE để có thêm thông tin.
Thưa thầy, đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc các chứng chỉ tương đương, khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM trong năm nay sẽ được xem xét ưu tiên như thế nào? Nhà trường có quy định về mức điểm, thời hạn hiệu lực của chứng chỉ và cách sử dụng chứng chỉ trong từng phương thức xét tuyển ra sao?
Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc các chứng chỉ tương đương, khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM trong năm nay sẽ được nhà trường xem xét quy đổi sang điểm Tiếng Anh trong tổ hợp.
Chi tiết về điều kiện và mức quy đổi các bạn có thể liên hệ qua các kênh thông tin chính thống của trường.
Thưa thầy, đối với thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM trong năm nay, các em cần lưu ý những thông tin quan trọng nào về ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và cách sắp xếp nguyện vọng? Nhà trường có lời khuyên gì để thí sinh chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu nhân lực hiện nay?
Năm nay HCM-UTE xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp. Thí sinh có thể liên hệ các trang chính thống của trường để hiểu rõ về cách tính điểm.
Điều tôi muốn nhắn gửi đến các em là hãy bình tĩnh và xây dựng một chiến lược đăng ký nguyện vọng thông minh:
Thứ nhất, hãy sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích, vì hệ thống sẽ xét từ nguyện vọng cao nhất mà các em đủ điều kiện trúng tuyển. Đừng đặt nguyện vọng theo điểm chuẩn cao hay thấp, mà hãy đặt theo đúng mong muốn của mình.
Thứ hai, đừng chỉ tập trung vào một ngành "hot". Nếu yêu thích một lĩnh vực, hãy mạnh dạn mở rộng sang các ngành gần hoặc ngành liên ngành. Ví dụ, yêu thích Công nghệ thông tin có thể cân nhắc Kỹ thuật Dữ liệu hay An toàn thông tin; yêu thích Cơ điện tử có thể tìm hiểu thêm Công nghệ Chế tạo máy, Kỹ thuật Công nghiệp; yêu thích Ô tô có thể cân nhắc Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt và Năng lượng tái tạo... Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực rất lớn, cơ hội việc làm rộng mở nhưng mức độ cạnh tranh đầu vào phù hợp hơn.
Tôi xin gửi đến các em một thông điệp: "Đăng ký nguyện vọng thông minh = Đặt đúng thứ tự + Mở rộng sang ngành gần, liên ngành + Quan tâm nhu cầu nhân lực thay vì chỉ nhìn điểm chuẩn".
Thưa cô, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh xe điện, xe thông minh và công nghệ điều khiển tự động đang phát triển mạnh không? Chương trình đào tạo của trường có cập nhật các xu hướng này không?
Chào em,
Đây là một câu hỏi rất hay và cũng là băn khoăn của nhiều phụ huynh, học sinh hiện nay. Nhiều người cho rằng khi xe điện và xe thông minh phát triển thì ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô sẽ dần lỗi thời. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Ngành công nghiệp ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển đổi rất mạnh. Nếu trước đây kỹ sư ô tô chủ yếu làm việc với động cơ đốt trong và hệ thống cơ khí truyền thống thì ngày nay, một chiếc ô tô hiện đại là sự kết hợp của cơ khí, điện – điện tử, công nghệ thông tin, cảm biến, trí tuệ nhân tạo và hệ thống điều khiển thông minh. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp không cần ít kỹ sư ô tô hơn, mà cần những kỹ sư ô tô có kiến thức liên ngành và làm chủ công nghệ mới.
Chính vì vậy, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã cập nhật chương trình đào tạo theo xu hướng phát triển của ngành. Sinh viên không chỉ học về kết cấu, động cơ, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô truyền thống mà còn được tiếp cận các nội dung về ô tô điện, hệ thống điều khiển điện – điện tử trên xe, công nghệ chẩn đoán thông minh, cảm biến và xu hướng ứng dụng AI trong lĩnh vực ô tô. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo ra những kỹ sư có khả năng thích ứng với sự thay đổi rất nhanh của ngành công nghiệp ô tô trong những năm tới.
Bên cạnh đó, định hướng đào tạo của nhà trường theo hướng “thực học – thực hành”. Sinh viên được thực hành trên các mô hình, thiết bị và hệ thống mô phỏng công nghệ ô tô hiện đại, đồng thời có cơ hội kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ và đại lý ô tô để tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới ngay trong quá trình học.
Vì vậy, theo cô, đây không phải là thời điểm ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đi xuống, mà là thời điểm ngành đang chuyển mình mạnh mẽ nhất. Những bạn trẻ được đào tạo theo chương trình cập nhật, có kỹ năng thực hành tốt, biết ngoại ngữ và có khả năng ứng dụng công nghệ sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển trong một ngành công nghiệp đang thay đổi từng ngày.
Nếu em thích ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô hãy mạnh dạn đặt ngành này ở nguyện vọng 1. Và nếu chọn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là nơi gửi gắm ước mơ thì hãy chọn mã Trường là NTT em nhé.
Chúc em thành công!
Thưa thầy, nhiều thí sinh có học lực khá nhưng còn e ngại khi đăng ký vào các ngành kỹ thuật vì sợ chương trình học nặng. Theo thầy, thí sinh cần tự đánh giá năng lực của mình như thế nào trước khi chọn nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ?
Thứ nhất về khái niệm "học nặng". Về bản chất, học ngành nào, ở trường nào cũng phải bảo đảm việc học tập, thực hành, thực tập phải "đủ chất", phải chuyển hóa từ kiến thức chung thành năng lực cá nhân, để mỗi người tốt nghiệp sẽ có thể trở thành một "chuyên gia" trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.
"Học nặng" cũng có thể đến từ mục tiêu của từng trường trong việc đào tạo người ra trường hướng đến vị trí việc làm của người học trong tương lai
Tuy vậy, đa phần "học nặng" đến từ sự lệch giữa ý nguyện của người học (kể cả về sở trường, sở thích...), tính sẵn sàng của người học (kể cả về năng lực cá nhân, sức khỏe...) so với mục tiêu đào tạo của ngành, của trường.
Có lẽ, người học kỹ thuật cần tố chất tò mò, khát khao khám phá và ước vọng dùng kiến thức, kỹ thuật, công nghệ trong việc tạo ra (hay góp phần tạo ra) các sản phẩm kỹ thuật công nghệ phục vụ đời sống con người. Người học sẽ trải qua quá trình đào tạo, rèn luyện trong các trường kỹ thuật, đồng thời thực tập trong môi trường thực tiễn để có kiến thức và năng lực biến mong muốn thành thực tiễn.
Như vậy, nên chăng thí sinh cần rà soát, đánh giá lại bản thân về các tiêu chí trên và đặt quyết tâm theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật. Đương nhiên là cần đánh giá cả sức học của mình để chọn vào ngành, trường phù hợp với mục tiêu của mình.
Ngành Công nghệ truyền thông và Truyền thông đa phương tiện có gì giống và khác nhau trong chương trình đào tạo? Nếu chỉ giỏi công nghệ thì có học tốt được hai ngành này không, thưa thầy?
Chào Thanh Thúy.
Ngành Công nghệ truyền thông (mã ngành 7320106) và Truyền thông đa phương tiện (7320104) cùng thuộc 1 nhóm ngành Báo chí và truyền thông, điều đó nói lên rằng 2 ngành này có tính tương đồng rất lớn.
Để so sánh, có thể thấy:
- Điểm giống nhau: Cả hai ngành đều hướng tới việc tạo ra và lan tỏa các sản phẩm nội dung trên nền tảng, đặc biệt là nền tảng số (website, mạng xã hội, ứng dụng di động, hệ thống phát thanh - truyền hình hiện đại). Sinh viên cả hai ngành đều được học các kiến thức cơ bản về tư duy ngôn ngữ, marketing, viết kịch bản, sản xuất video, đồ họa và kỹ năng quản lý dự án truyền thông.
- Điểm khác biệt:
+ Định hướng: Nếu truyền thông đa phương tiện thiên về sáng tạo và tư duy nội dung, thì công nghệ truyền thông thiên về kỹ thuật và tính hệ thống.
+ Nội hàm: Nếu truyền thông đa phương tiện tập trung vào việc thiết kế, sản xuất sản phẩm nội dung truyền thông, bằng nhiều công cụ và phát hành trên đa nền tảng. Em sẽ học cách làm sao cho sản phẩm đẹp, hấp dẫn, chạm đến cảm xúc người xem thì Công nghệ truyền thông lại hướng đến việc kết hợp yếu tốt công nghệ vào sản xuất nội dung, nghiên cứu các công nghệ mới hoặc tập trung vào việc vận hành công nghệ, quản trị hệ thống kênh và phân tích dữ liệu để phân phối nội dung tối ưu nhất đến người dùng.
Đối với câu hỏi: nếu chỉ giỏi công nghệ, thì học 2 ngành này tốt hay không?
Câu trả lời là: Có, thậm chí đó còn là một lợi thế cực kỳ lớn, đặc biệt là ở ngành Công nghệ truyền thông.
Trong thời đại số, truyền thông không thể tách rời công nghệ. Tuy nhiên, mức độ "dễ thở" và định hướng phát triển của em ở hai ngành này sẽ có sự khác biệt:
Khả năng tư duy logic và kỹ năng công nghệ tốt sẽ giúp em "như cá gặp nước". Em sẽ dễ dàng làm chủ các môn lập trình, quản trị dữ liệu, hay thiết kế hệ thống. Chỉ cần em rèn luyện thêm tư duy logic về hành vi người dùng là có thể trở thành các chuyên gia tối ưu hóa chiến dịch hoặc kiến trúc sư hệ thống truyền thông số rất đắt giá
- Đối với ngành Truyền thông đa phương tiện: Thế mạnh công nghệ giúp em xử lý cực nhanh các phần mềm đồ họa, dựng phim nặng, hoặc làm chủ các công cụ AI (Trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, vì ngành này chấm điểm rất cao vào "sự sáng tạo" và "gu thẩm mỹ", nếu chỉ giỏi kỹ thuật mà thiếu đi sự nhạy cảm về hình ảnh, màu sắc hay câu chữ, em sẽ dễ biến các sản phẩm của mình thành những sản phẩm "đúng kỹ thuật nhưng khô khan".
- Đối với ngành Công nghệ truyền thông: Khả năng tư duy logic và kỹ năng công nghệ tốt sẽ giúp em "như cá gặp nước". Em sẽ dễ dàng làm chủ các môn lập trình, quản trị dữ liệu, hay thiết kế hệ thống. Chỉ cần em rèn luyện thêm tư duy logic về hành vi người dùng là có thể trở thành các chuyên gia tối ưu hóa chiến dịch hoặc kiến trúc sư hệ thống truyền thông số rất đắt giá.
Tuy nhiên, em cần hiểu rằng, phương pháp đào tạo và thực hành thực tế sẽ giúp em bồi đắp, tính lũy kiến thức dần. Nên cũng không cần quá lo lắng.
Lưu ý, những thông tin đối sánh trên tôi đưa ra có thể có chút khác biệt, bởi định hướng đào tạo của mỗi trường có thể sẽ khác nhau một chút, vậy nên, tốt nhất em phải đọc qua chương trình đào tạo của trường em đang quan tâm để có thông tin chính xác nhất em nhé.
Trân trọng.
Năm nay trường có chính sách học bổng tuyển sinh như thế nào, thưa thầy?
HUTECH chào Văn Hào,
Năm 2026, HUTECH áp dụng nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên khóa 2026, với các mức 25%, 30%, 35%, 50%, 75% và 100% học phí toàn khóa tùy theo từng đối tượng, điều kiện xét cấp và quy định tuyển sinh của Nhà trường, gồm có:
1. Học bổng dành cho khối ngành Y và Khoa học sức khỏe: Trị giá 30% - 35% học phí áp dụng toàn khóa học.
2. Học bổng dành cho các ngành/chương trình đào tạo Cử nhân, Kỹ sư và nhóm ngành khác:
- Học bổng Tuyển sinh: Trị giá 25% - 50% - 100% học phí toàn khóa.
- Học bổng Tài năng Tân sinh viên: Trị giá 50%, 75%, 100% học phí toàn khóa học.
- Học bổng Tiếp sức: Trị giá 50%, 75%, 100% học phí toàn khóa học.
- Học bổng Giáo dục: Trị giá 30% học phí toàn khóa học.
- Học bổng Gia đình: 5% học phí toàn khóa học.
Với các bạn thí sinh chọn HUTECH là nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7 sẽ nhận thêm ưu đãi 5.000.000 đồng học phí học kỳ 1.
Thông tin chi tiết về các chính sách học bổng, điều kiện duy trì và mức học phí cụ thể ngành học đang quan tâm bạn xem tại đây.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, bạn liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Thông tin cùng Văn Hào.
Thưa thầy, sinh viên nữ theo học các ngành kỹ thuật tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM có được hưởng những chính sách, chương trình hỗ trợ hoặc hoạt động khuyến khích riêng nào không? Trong thực tế tuyển dụng hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng đánh giá và tạo cơ hội cho nữ kỹ sư trong các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ như thế nào?
Nữ sinh trúng tuyển vào các ngành Kỹ thuật đặc thù của HCM-UTE sẽ được nhận được chính sách học bổng đặc biệt (50% học phí cho kỳ đầu tiên, và sẽ được kéo dài 4 năm nếu giữ vững được kết quả học tập tốt). Thực tế tại HCMUTE, số lượng nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ ngày càng tăng và nhiều bạn đạt thành tích học tập, nghiên cứu cũng như khởi nghiệp rất ấn tượng.
Nữ sinh còn có nhiều lợi thế rất phù hợp với môi trường công nghệ hiện đại như sự cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm, khả năng học ngoại ngữ tốt, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả. Đây đều là những phẩm chất mà các doanh nghiệp công nghệ hiện nay đánh giá rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, dữ liệu, tự động hóa, thiết kế sản phẩm hay quản lý dự án kỹ thuật.
Em được biết trường thuộc Tập đoàn Hùng Hậu. Vậy sinh viên của trường sẽ được hưởng những lợi ích gì từ thực tập đến cơ hội tuyển dụng sau này? Thầy có thể chia sẻ để em hiểu rõ hơn không?
Chào em, Nhà trường cảm ơn em đã quan tâm và đặt câu hỏi.
Như em và rất nhiều bạn học sinh khác đều biết, Trường Đại học Văn Hiến là Trường đại học mà sinh viên được học trong hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng tạo nên lợi thế độc bản của Nhà trường.
Chọn đại học không chỉ là chọn nơi gắn bó 04 năm, mà là chọn một bệ phóng nghề nghiệp vững chắc. Tại Trường Đại học Văn Hiến, sinh viên được học trong mô hình Doanh nghiệp trong Trường Đại học, gắn kết cùng hệ sinh thái HungHau Holdings và mạng lưới hơn 600 doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước. Đây chính là nền tảng để sinh viên Trường Đại học Văn Hiến luôn được kết nối với doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất. Nhà trường cũng cam kết 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
Qua đó, Sinh viên sẽ được:
- Học gắn với thực tiễn: Bắt đầu kiến tập và trải nghiệm môi trường làm việc ngay từ năm thứ nhất tại các doanh nghiệp thuộc HungHau Holdings và các doanh nghiệp đối tác.
- Học cùng chuyên gia: Được hướng dẫn trực tiếp bởi các quản lý cấp cao và chuyên gia từ mạng lưới doanh nghiệp.
- Việc làm rộng mở: Kết nối liên tục qua Sàn việc làm VHU và Ngày hội việc làm hằng năm, sẵn sàng ứng tuyển thực tập và làm việc. Đặc biệt, sinh viên thực tập doanh nghiệp ngày từ năm thứ nhất. Thực tế, mỗi năm, các doanh nghiệp thuộc HungHau Holdings tiếp nhận hàng trăm sinh viên tốt nghiệp tham gia làm việc và phát triển sự nghiệp.
- Rèn bản lĩnh vững vàng: Trưởng thành qua các dự án sáng tạo và cuộc thi khởi nghiệp sát với nhu cầu thị trường.
Nhà trường thấu hiểu mong muốn lớn nhất của gia đình là thấy con em mình ra trường có nghề nghiệp và tương lai ổn định. Nếu 2K8 đang tìm kiếm một môi trường luôn có doanh nghiệp đồng hành, hãy tự tin chọn TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN - MÃ TRƯỜNG DVH Ở NGUYỆN VỌNG 1
Thưa thầy, vừa qua tôi có đọc thông tin Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM mở phân hiệu tại Đồng Nai. Xin thầy cho biết trong năm nay, phân hiệu này tuyển sinh những ngành đào tạo nào? Thí sinh đăng ký học tại phân hiệu cần lưu ý gì về phương thức xét tuyển, địa điểm học tập, chương trình đào tạo và văn bằng sau khi tốt nghiệp?
Trường năm nay mở 3 chương trình đào tạo riêng, đào tào nguồn nhân lực cho TP Đồng Nai (khu vực Bình Phước cũ), gồm:
1. Quản lý công nghiệp
2. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
3. Tâm lý học giáo dục
Thưa thầy, em thấy ngành Năng lượng tái tạo còn khá mới với nhiều thí sinh. Xin thầy giới thiệu rõ hơn về ngành học này: sinh viên sẽ được học những kiến thức, kỹ năng gì và có thể tham gia vào các lĩnh vực nào như năng lượng mặt trời, điện gió, hệ thống lưu trữ hay quản lý vận hành năng lượng? Cơ hội nghề nghiệp của ngành Năng lượng tái tạo trong thời gian tới ra sao?
Ngành Năng lượng Tái tạo là một ngành thuộc khoa Giao thông và Năng lượng, đào tạo chuyên sâu về quản lý năng lượng, các dạng năng lượng từ hóa thạch đến tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, gió và hydrogen. Trường vinh dự được Chính phủ chọn là cơ sở đóng vai trò dẫn dắt Trung tâm đào tạo xuất sắc lĩnh vực Năng lượng Tái tạo và Năng lượng Hydrogen.
Chào thầy! Em được biết chương trình học bổng không xét các trường hợp sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Vậy nếu em có tham gia thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (dù điểm thi thấp hơn điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ) và em trúng tuyển vào ngành được xét học bổng, thì em có được sử dụng điểm thi môn tiếng Anh để xét học bổng hay không? Hay trường hợp của em sẽ không đủ điều kiện xét học bổng? Em xin cảm ơn thầy.
Khi xét tuyển, các thí sinh được trường tính theo công thức xét tuyển của trường, trong đó có quy đổi điểm thi tiếng Anh.
Theo nghị định 179 (Điểm b Khoản 3 Điều 5), các sinh viên đã trúng tuyển vào trường có điểm thi tốt nghiệp THPT của môn Toán và 2 trong các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh đạt ngưỡng quy định (từ 22.5 điểm và top 30% của nhóm ngành cả nước) thì đủ điều kiện được nhận học bổng.
Như vậy, trường hợp của em là khi xét điều kiện học bổng, sẽ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Thưa thầy, năm nay trường thành lập thêm trường trực thuộc. Vậy sinh viên đủ điều kiện đầu vào có được chuyển sang học một số ngành ở trường này không? Nhờ thầy thông tin giúp em.
Chào Nga,
Năm 2026, HUTECH thành lập Trường Y và Khoa học sức khỏe nhằm tập trung các ngành thuộc khối sức khỏe về một đầu mối, gồm các ngành đã đào tạo trước đây là Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành mới mở Y khoa.
Việc thành lập trường trực thuộc giúp HUTECH tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống và định hướng phát triển nhóm ngành Khoa học sức khỏe theo hướng hiện đại, ứng dụng, gắn với thực tiễn; đồng thời đáp ứng các quy chuẩn mới trong kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh cũng như các tiêu chuẩn quốc tế.
Về xét tuyển, dù là thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước (thí sinh tự do), bạn đều có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành này nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.
Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng ngành như sau:
Y khoa: 22 điểm;
Dược: 20 điểm;
Điều dưỡng: 18 điểm;
Kỹ thuật xét nghiệm y học: 18 điểm.
Đối với các phương thức xét tuyển khác (điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, kỳ thi VSAT hoặc học bạ THPT), thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
Ngành Y khoa, Dược: Học lực lớp 12 đạt loại tốt (hoặc giỏi) trở lên; hoặc tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) từ 20 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.
Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên; hoặc tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) từ 16,5 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Vì vậy, để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình và lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp, bạn nên liên hệ trực tiếp Trung tâm Tư vấn tuyển sinh HUTECH để được hỗ trợ.
Trân trọng!
Thưa cô, khi xét tuyển bằng học bạ vào các ngành kỹ thuật – công nghệ, thí sinh cần lưu ý gì về tổ hợp môn, điểm xét tuyển và cách đăng ký nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành mong muốn?
Chào em,
Cảm ơn câu hỏi của em.
Với nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ, hiện nay tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 5 phương thức xét tuyển bao gồm:
Phương thức 1: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: xét học bạ với nhiều tiêu chí, gồm xét điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp của cả năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 18 trở lên; hoặc xét kết hợp học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT hay điểm đánh giá năng lực; hoặc sử dụng điểm xét tốt nghiệp từ 6.0 trở lên.
Phương thức 3: xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, ĐHQG Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM, hoặc kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 4: xét tuyển tổng hợp theo công thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và điểm đánh giá năng lực.
Phương thức 5: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định
Sau khi có điểm thi THPT, các em cũng cần theo dõi ngưỡng điểm nhận hồ sơ của từng ngành. Vừa qua Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã công bố mức điểm sàn cho các ngành thuộc khối Kỹ thuật Công Nghệ ở các phương thức với mức điểm nhận hồ cụ thể:
- Đối với phương thức xét điểm thi THPT: từ 15 điểm trở lên;
- Điểm học bạ THPT: từ 18 điểm;
- Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM: từ 550 điểm;
- Điểm thi đánh giá ĐHQG Hà Nội: Từ 70 điểm.
Tuy nhiên, cô muốn nhấn mạnh rằng đạt ngưỡng nhận hồ sơ không đồng nghĩa với chắc chắn trúng tuyển. Khi số lượng thí sinh đăng ký đông, mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn, vì vậy các em nên chuẩn bị nhiều phương án phù hợp với năng lực của mình.
Dựa theo điểm thi của bản thân, mức điểm sàn các ngành và tham khảo điểm chuẩn của các ngành mình thích từ những năm trước để có chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Nếu em yêu thích lĩnh vực kỹ thuật, đừng chỉ đăng ký duy nhất một ngành. Ví dụ, nếu mục tiêu là Công nghệ kỹ thuật ô tô, em có thể đăng ký thêm các ngành gần như Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện – điện tử, Tự động hóa hoặc Robot và Trí tuệ nhân tạo. Đây đều là những ngành có nhiều kiến thức nền tảng chung và cơ hội nghề nghiệp gắn với lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và công nghệ hiện đại. Khi xây dựng nguyện vọng theo nhóm ngành gần, các em vừa tăng khả năng trúng tuyển, vừa vẫn được học trong lĩnh vực mình yêu thích.
Chúc em thành công!
Thưa thầy, với các ngành như Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử, Tự động hóa, Năng lượng tái tạo, sinh viên có được tiếp cận các công nghệ mới như xe điện, robot, IoT, điều khiển thông minh hay không?
Chào bạn!
Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM thường được nhắc đến với trang thiết bị thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm hiện đại, tiệm cận với các thiết bị máy móc ở doanh nghiệp. Với chương trình học chú trọng cả lý thuyết và thực hành, các bạn sinh viên sẽ được thực hành với các công nghệ mới nhất!
Xin thầy cho biết, năm nay nhà trường thực hiện quy đổi điểm ngoại ngữ như thế nào khi xét tuyển? Việc quy đổi này do trường quy định hay theo quy định của Bộ GD-ĐT?
Chào em, Nhà trường cảm ơn em đã quan tâm và đặt câu hỏi.
Về chứng chỉ ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Hiến đã công bố bảng quy đổi các loại chứng chỉ được Bộ chấp nhận sử dụng, trong đó có lấy chứng chỉ IELTS làm gốc và quy đổi từ 4.0 tương đương 6.0đ. Theo đó, với số điểm từ 4.5 IELTS được quy đổi 7,0đ, cụ thể em có thể tham khảo chi tiết các thang điểm quy đổi của các loại chứng chỉ ngoại ngữ tại https://vhu.edu.vn/vi/thong-bao-3/truong-dai-hoc-van-hien-thong-bao-diem-quy-doi-chung-chi-ngoai-ngu-thanh-diem-mon-ngoai-ngu-diem-cong-trong-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy
Thang điểm quy đổi này, nhà trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đó, em hoàn toàn an tâm nếu có chứng chỉ phù hợp nhé. Em cũng lưu ý là khi sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi để xét tuyển thì cơ hội của em cũng được tăng cao hơn.
Thưa thầy, hiện nay nữ sinh theo học kỹ thuật ngày càng nhiều hơn. Theo thầy, đâu là lợi thế của nữ sinh trong các ngành kỹ thuật-công nghệ, và các em cần chuẩn bị gì để tự tin theo đuổi lĩnh vực này?
Chào bạn!
Về các bạn nữ, tôi cho rằng quan niệm "ngành kỹ thuật chỉ dành cho nam" hiện nay không còn phù hợp. Thực tế tại HCMUTE, số lượng nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ ngày càng tăng và nhiều bạn đạt thành tích học tập, nghiên cứu cũng như khởi nghiệp rất ấn tượng.
Nữ sinh còn có nhiều lợi thế rất phù hợp với môi trường công nghệ hiện đại như sự cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm, khả năng học ngoại ngữ tốt, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả... Đây đều là những phẩm chất mà các doanh nghiệp công nghệ hiện nay đánh giá rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, dữ liệu, tự động hóa, thiết kế sản phẩm hay quản lý dự án kỹ thuật.
Năm 2026, trường có những chính sách học bổng, ưu tiên gì cho thí sinh thuộc diện khó khăn khi đăng ký và trúng tuyển vào trường?
HUTECH chào Thanh Hằng,
Năm 2026, HUTECH áp dụng chính sách học phí ổn định toàn khóa đối với tất cả ngành/chương trình đào tạo (đã bao gồm học phí Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh). Song song với chính sách học phí ổn định, HUTECH áp dụng nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên khóa 2026, trường hợp của Hằng, bạn tham khảo 2 chính sách học bổng, gồm:
1. Học bổng Tuyển sinh (Giá trị học bổng từ 25% - 100% học phí toàn khóa đối với các ngành khác, đặc biệt 30% đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe):
Học bổng được xét dựa trên kết quả học bạ THPT theo một trong các tiêu chí:
- Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 11
- Tổng điểm trung bình 3 môn HK1 lớp 12
- Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12
Cụ thể, điểm học bạ THPT:
- Từ 20 điểm đến dưới 26 điểm: Học bổng 25% học phí toàn khóa.
- Từ 26 điểm đến dưới 29 điểm: Học bổng 50% học phí toàn khóa.
- Từ 29 điểm đến 30 điểm: Học bổng 100% học phí toàn khóa.
2. Học bổng Tiếp sức (Giá trị học bổng: 50%, 75%, 100% học phí toàn khóa học):
Học bổng áp dụng với các bạn có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đáp ứng 01 trong các tiêu chí:
- Mồ côi, thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo;
- Bị khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo.
Thông tin chi tiết về chính sách học phí, học bổng HUTECH năm 2026, bạn xem tại đây.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, Thanh Hằng liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Thông tin cùng bạn.
Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc thời hạn đăng ký xét tuyển. Nhờ thầy dành lời khuyên để em sắp xếp nguyện vọng sao cho hợp lý.
QUY TẮC 1: XẾP NGÀNH/TRƯỜNG YÊU THÍCH NHẤT Ở NGUYỆN VỌNG CAO NHẤT
Hệ thống sẽ xét tuyển lần lượt từ nguyện vọng 1 đến các nguyện vọng tiếp theo. Khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào một nguyện vọng, hệ thống sẽ dừng xét ở nguyện vọng đó.
Vì vậy, đừng sắp xếp nguyện vọng theo suy nghĩ "ngành dễ đậu để trên, ngành yêu thích để dưới". Hãy đặt ngành học và ngôi trường bạn thực sự mong muốn theo học ở vị trí ưu tiên cao nhất.
Nếu Trường Đại học Văn Hiến là lựa chọn ưu tiên của bạn, hãy mạnh dạn đăng ký nguyện vọng 1 với mã trường DVH.
Đặc biệt, khi đăng ký Trường Đại học Văn Hiến ở nguyện vọng 1, thí sinh còn có cơ hội nhận Học bổng Tinh hoa Văn Hiến với mức hỗ trợ lên đến 80% học phí toàn khóa (nếu đủ điều kiện). Thí sinh có thể đăng ký tại: https://tuyensinh.vhu.edu.vn/
QUY TẮC 2: CHỌN NGÀNH PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, KHÔNG CHỈ CHỌN VÌ "DỄ TRÚNG TUYỂN"
Một ngành học phù hợp không chỉ giúp bạn bước vào giảng đường đại học mà còn đồng hành trong suốt quá trình học tập và sự nghiệp sau này.
Trước khi chốt nguyện vọng, các bạn 2K8 hãy tự hỏi: Mình có yêu thích ngành học này không? Mình có năng lực phù hợp với ngành học này không? Ngành học này có cơ hội nghề nghiệp đúng với mong muốn của mình không? Môi trường học tập có giúp mình phát triển toàn diện không?
Lựa chọn đúng ngành học ngay từ đầu sẽ giúp bạn có thêm động lực học tập, phát huy năng lực bản thân và vững vàng hơn trên con đường nghề nghiệp.
QUY TẮC 3: KIỂM TRA ĐIỂM SÀN VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN TRƯỚC KHI CHỐT DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG
Bên cạnh sở thích, thí sinh cần tìm hiểu kỹ điểm sàn, tổ hợp xét tuyển và các điều kiện của từng ngành trước khi đăng ký nguyện vọng.
Đối với Trường Đại học Văn Hiến, điểm trúng tuyển các ngành nhìn chung khá ổn định qua nhiều năm và thường không chênh lệch nhiều so với mức điểm sàn. Vì vậy, nếu đạt ngưỡng xét tuyển, thí sinh có thể tự tin đăng ký ngành học yêu thích và chờ kết quả xét tuyển của trường.
Trường có chính sách vay vốn học tập hoặc có chỗ ở ký túc xá cho sinh viên không, thưa thầy?
HUTECH chào Mỹ Dung,
Để đồng hành và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường, HUTECH có liên kết với Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM, các ký túc xá tư nhân và hệ thống nhà trọ khu vực gần trường. Qua đó, các bạn sinh viên dễ dàng lựa chọn nơi ở phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính, đồng thời thuận tiện trong việc di chuyển, học tập và sinh hoạt.
Năm 2026, HUTECH tuyển sinh 63 chương trình đào tạo thuộc 06 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật - Công nghệ; Kinh doanh và Quản lý; Truyền thông - Thiết kế - Nghệ thuật; Luật - Ngôn ngữ - Khoa học xã hội; Khoa học sức khỏe. Học phí sẽ được phân theo nhóm ngành/chương trình đào tạo và cam kết học phí không tăng trên toàn khóa học.
Thông tin chi tiết về các ngành đào tạo, học phí, học bổng HUTECH năm 2026, bạn xem tại đây.
Nếu có thắc mắc khác hoặc cần hỗ trợ thêm, bạn liên hệ hotline 028.3510.8888 hoặc Zalo Đại học HUTECH (https://zalo.me/hutechuniversity) để được hỗ trợ.
Em thấy ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng nghe có tính kỹ thuật nhưng lại được xếp vào nhóm ngành sức khỏe. Nếu muốn học ngành này thì em có phải đạt mức điểm sàn theo quy định của khối ngành sức khỏe không, thưa thầy?
Hiểu một cách đơn giản, sở dĩ ngành này có tên "Kỹ thuật" là vì người làm nghề (Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng) sẽ sử dụng các kỹ thuật vật lý (nhiệt, điện, ánh sáng), các bài tập vận động, hoặc máy móc chuyên dụng để giúp người bệnh khôi phục lại các chức năng cơ thể bị suy giảm do tai nạn, đột quỵ hoặc dị tật bẩm sinh.
Vì là ngành thuộc nhóm Sức khỏe, nên sẽ có ngưỡng đảm bảo chất lượng. Đối với ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, điểm tối thiểu để thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng là 18 điểm. Lưu ý, điểm tính theo tổ hợp 3 môn, không tính điểm cộng.
Thông tin thêm, trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng chuyên sâu hơn, thì tiềm năng của các nhóm ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe nói chung và kỹ thuật phục hồi chức năng là vô cùng lớn. Đặc biệt, với xu hướng dân số già hóa, ngay tại Việt Nam lẫn các quốc gia trên thế giới, nhân lực nhóm ngành sức khỏe có cơ hội việc làm rất cao.
Tại HUTECH, có 4 ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe gồm Y khoa, Dược, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Đồng thời, nhà trường áp dụng các chính sách rất hấp dẫn cho nhóm ngành này (giảm 30 đến 35% học phí toàn khóa), cố định học phí trong toàn khóa học.